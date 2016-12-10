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Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого. «Лестер» унизил «Ман Сити»
Источник: Reuters

«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» (4:2) в 15-м туре АПЛ, серьезно озадачив Пепа Гвардиолу.

Если бы Бог был болельщиком «Лестера», то одной из первых команд он придумал бы «Манчестер Сити» Гвардиолы. Команду, которая своими сильными сторонами как пазл ложится на плюсы «Лестера».

Гвардиоловский контроль мяча? Пожалуйста, сэр, мы и не рассчитывали.

Высокий прессинг? Больше пространства для юрких Варди и Мареза. 

Поэтому цифры выше к перерыву матча для кого-то могли бы быть приговором, но точно не для «Лестера». Даже для того, который плетется в двух очках от зоны вылета.

И добавьте к этому хронические проблемы «Ман Сити» с центром полузащиты, куда пришлось свистать даже сосланного в дубль Яя Туре, и с центром защиты, который не привозит только, когда спит.

В первые 20 минут «Лестер» просто укатал гостей. В этом есть элемент везения, потому что сработал все, что могло. И быстрый выход в атаку (дважды, причем, просто виртуозно!), и великолепный удар Кинга, который в следующий раз так попадет, наверное, только на компьютерном симуляторе. И сопутствующий всем этим моментам ступор игроков «Сити». Особенно, во втором голе, когда девять (!) игроков гостей держали трех (!!!) игроков «Лестера», оставив ключевую зону в футболе – перед штрафной – абсолютной свободной. Если бы Гвардиола мог, он бы поседел после такого.

В шоке от происходящего был не только тренер. Лица игроков «Манчестер Сити» выглядели настолько растерянно и удивленно, будто им только что показали нарезку голов, пропущенных ЦСКА в ЛЧ после попытки сделать искусственный офсайда. Они просто не знали, что делать.

Во всем этом отчасти для «Лестера» есть элемент удачи. Но только отчасти.

Источник: Reuters

То, что произошло в Лестере, все равно бы случилось – раньше или позже. Карьера Гвардиолы в Англии, казавшаяся поначалу очередным его блестящим блицкригом, к концу осени посеяла первые сомнения в успехе испанца. Он, несомненно, великий тренер, но что-то в его партнерском союзе с арабскими шейхами идет не так.

«Сити» не то, чтобы фальшивит. Но он не исполняет партии, которые требует от них испанец, достаточно чисто. А исполнять их надо либо идеально или хотя бы хорошо, либо не исполнять вовсе. Особенно, в самой конкурентной лиге мира, где даже тренеры условного «Бернли» знают, что такой ложные фулбэки. Тут никто не скажет: «Космос!». Тут скажут: «Плавали, знаем».

И когда «Ман Сити» пытается быть английской «Барселоной», пусть видоизмененной и несколько адаптированной к британским реалиям, но все же «Барселоной», - грубо ошибаться нельзя! Нельзя проигрывать в качестве самому себе, потому что иначе ты останешься без козырей вовсе. И тут важно понять, какой уровень качества по плечу твоим футболистам.

В матче с «Лестером» «Сити» остался вообще без карт – не до козырей. Он брал мяч, а моменты создавал «Лестер». Он шел в прессинг, вынуждая ошибаться соперника, но ошибался сам. Все, что «Сити» делал на поле в эту субботу, оборачивалось против него. И это было унизительно для одного из лучших тренеров мира.

Два гола «Сити» и еще один опаснейший удар в концовке, которые чуть не возродили интригу, не должны вводить вас в заблуждение. «Сити» был обречен. Обречен своей неготовностью реализовывать поставленные тренером задачи, а не мощью и организованностью «Лестера». При всем уважении к прекрасному тренеру Раньери, его команда лишь удачно попала в болевые точки соперника. Сойдись звезды чуть иначе, это бы сделал кто-то другой из достойных.

Важнее наличие эти болевых точек, которые к тому же доступны командам не только из разряда топ. К «Ман Сити» присматривались в первых шести турах, где им были одержаны шесть побед. Но, присмотревшись, начали действовать. И в девяти следующих матчах АПЛ Гвардиола победил лишь в трех. И важно определиться прямо сейчас, потому что потом будет поздно: это идеи Гвардиолы нуждаются в пересмотре, в доработке или просто подручный материал испанца не соответствует этим задачам.

Время пошло, Пеп.

Матч

Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)

Голы

Варди 3 (1:0). Кинг 5 (2:0). Варди 21 (3:0). Варди 78 (4:0). Коларов 81 (4:1). Нолито 90 (4:2).

Состав

Лестер Сити: Цилер, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Марез (Джеймс, 90), Олбрайтон, Кинг, Слимани (Окадзаки, 77), Варди (Грэй, 88)

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Санья, Сабалета, Стоунз, Силва, Фернандо, Гюндоган (Нолито, 68), Ихеаначо (Туре, 59), де Брюйне, Навас (Стерлинг, 58)

Предупреждения:

Симпсон, 19; Марез, 57; Окадзаки, 90 - Фернандо, 67

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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