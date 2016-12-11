Сборная России разгромила финнов и досрочно выиграла Турнир четырех наций
В субботу действующие чемпионы мира провели второй матч в
рамках международного турнира в Тролльхеттане и разгромили своего недавнего
соперника по финалу ЧМ-2016 — сборную Финляндии 8:4 (5:2).
Два быстрых гола россиян на первых минутах задали тон матчу
— подопечные Сергея Мяуса не позволили сопернику приблизиться к себе до
финального свистка. К 26-й минуте счет вырос до 5:0, а после перерыва, даже
несмотря на удаления, наши ребята довели дело до уверенной и закономерной
победы — 8:4. Хет-триком отметился Артем Бондаренко, дубль оформили капитан
сборной России Алан Джусоев и форвард Никита Иванов, а еще один мяч занес в
общекомандную копилку Максим Ишкельдин.
В воскресенье сборная России проведет заключительный матч
на турнире — встреча против сборной Норвегии начнется в 13.00 (по московскому
времени).
Россия – Финляндия – 8:4 (5:2).
Голы: Иванов, 4, 86; Бондаренко, 8, 24, 55; Джусоев, 26, 48;
Ишкельдин, 48 – Рюткенен, 29; Лукарилла, 45, 88; Ринтала, 84. Штраф: 10-55.
Положение команд после двух
туров. 1. Россия – 4 очка. 2. Швеция – 2.
3. Финляндия – 2. 4. Норвегия – 0.