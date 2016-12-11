Сборная России разгромила финнов и досрочно выиграла Турнир четырех наций

В субботу действующие чемпионы мира провели второй матч в рамках международного турнира в Тролльхеттане и разгромили своего недавнего соперника по финалу ЧМ-2016 — сборную Финляндии 8:4 (5:2).

Два быстрых гола россиян на первых минутах задали тон матчу — подопечные Сергея Мяуса не позволили сопернику приблизиться к себе до финального свистка. К 26-й минуте счет вырос до 5:0, а после перерыва, даже несмотря на удаления, наши ребята довели дело до уверенной и закономерной победы — 8:4. Хет-триком отметился Артем Бондаренко, дубль оформили капитан сборной России Алан Джусоев и форвард Никита Иванов, а еще один мяч занес в общекомандную копилку Максим Ишкельдин.

В воскресенье сборная России проведет заключительный матч на турнире — встреча против сборной Норвегии начнется в 13.00 (по московскому времени).

Россия – Финляндия – 8:4 (5:2).

Голы: Иванов, 4, 86; Бондаренко, 8, 24, 55; Джусоев, 26, 48; Ишкельдин, 48 – Рюткенен, 29; Лукарилла, 45, 88; Ринтала, 84. Штраф: 10-55.

Положение команд после двух туров. 1. Россия – 4 очка. 2. Швеция – 2. 3. Финляндия – 2. 4. Норвегия – 0.