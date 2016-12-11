Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Тоттенхэм
Футбол  ПСЖ- : -Ницца
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Шальке 04- : -Байер
Футбол  Интер- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России разгромила финнов и досрочно выиграла Турнир четырех наций

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России разгромила финнов и досрочно выиграла Турнир четырех наций
Источник: ТАСС

В субботу действующие чемпионы мира провели второй матч в рамках международного турнира в Тролльхеттане и разгромили своего недавнего соперника по финалу ЧМ-2016 — сборную Финляндии 8:4 (5:2).

Два быстрых гола россиян на первых минутах задали тон матчу — подопечные Сергея Мяуса не позволили сопернику приблизиться к себе до финального свистка. К 26-й минуте счет вырос до 5:0, а после перерыва, даже несмотря на удаления, наши ребята довели дело до уверенной и закономерной победы — 8:4. Хет-триком отметился Артем Бондаренко, дубль оформили капитан сборной России Алан Джусоев и форвард Никита Иванов, а еще один мяч занес в общекомандную копилку Максим Ишкельдин.

В воскресенье сборная России проведет заключительный матч на турнире — встреча против сборной Норвегии начнется в 13.00 (по московскому времени).

Россия – Финляндия – 8:4 (5:2).

Голы: Иванов, 4, 86; Бондаренко, 8, 24, 55; Джусоев, 26, 48; Ишкельдин, 48 – Рюткенен, 29; Лукарилла, 45, 88; Ринтала, 84. Штраф: 10-55.

Положение команд после двух туров. 1. Россия – 4 очка. 2. Швеция – 2. 3. Финляндия – 2. 4. Норвегия – 0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России обыграла шведов на Турнире четырех нацийСборная России обыграла шведов на Турнире четырех нацийВ Тролльхеттане начался Турнир четырех наций с участием мужской национальной сборной России, сообщает официальный сайт ФХМР.Матчи сборной России можно посмотреть по телевизоруМатчи сборной России можно посмотреть по телевизоруВсе игры «Турнира четырех наций», который состоится с 9 по 11 декабря в Тролльхетане, будут доступны широкой публике в Интернет-эфире на портале Play.staylive.Шведское турне Россия начала с победыШведское турне Россия начала с победыВ первом контрольном матче действующие чемпионы мира переиграли шведский клуб «Гриппен» 8:2.Шардакова, Грановского и Бефуса заменят Грачев, Сергеев и ИвкинШардакова, Грановского и Бефуса заменят Грачев, Сергеев и ИвкинТренерский штаб мужской национальной сборной России вносит коррективы в состав на «Турнир четырех наций», сообщает официальный сайт ФХМР.«Люди звонят и не верят, что ее нет». Как погибла хоккеистка Людмила Юрлова«Люди звонят и не верят, что ее нет». Как погибла хоккеистка Людмила ЮрловаУжасная трагедия в Химках унесла жизнь бронзового призера чемпионата мира-2001 по хоккею Людмилы Юрловой и всей ее семьи.В Швецию – без ЛомановыхВ Швецию – без ЛомановыхТренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав для участия в международном турнире.Швеция проведет генеральную репетицию чемпионата мираШвеция проведет генеральную репетицию чемпионата мираС 9 по 11 декабря 2016 года в шведском Тролльхеттане состоится международный турнир с участием мужской национальной сборной России.Сыктывкар ждут в СуперлигеСыктывкар ждут в СуперлигеСтолицу Республики Коми посетил главный тренер мужской национальной сборной России Сергей Мяус.Борис Скрынник: Настало время ориентироваться на свои школыБорис Скрынник: Настало время ориентироваться на свои школыПрезидент Международной федерации бенди рассказал о стартующем юбилейном XXV чемпионате России, новой формуле турнира и чемпионате мира.Свешников и Франц войдут в штаб сборной РоссииСвешников и Франц войдут в штаб сборной РоссииОб этом корреспонденту «Советского спорта» сообщил главный тренер национальной команды Сергей Мяус.Козырной туз Знарка. В СКА вырос вратарь для сборной РоссииКозырной туз Знарка. В СКА вырос вратарь для сборной РоссииКак голкипер Игорь Шестеркин в 20 лет стал лучшим в СКА и сейчас претендует на звание основного вратаря сборной России.Крэйг Мактавиш: Русские выступили хорошо на Кубке мираПриехать на выставочный матч и встретить Крэйга Мактавиша – последнего могиканина, игравшего без шлема в НХЛ – бесценно.Михаил Мельников: На Кубках мира финнам слишком долго не везлоСпортивный телекомментатор Михаил Мельников о Кубке мира по хоккею, который проходит в Торонто.Олег Знарок: Драка Орлова с Ворачеком? Наш парень постоял за команду (видео)Олег Знарок: Драка Орлова с Ворачеком? Наш парень постоял за команду (видео)После матча обозреватель Sovsport.ru послушал главного тренера сборной России Олега Знарка.Кто победит на Кубке мира по хоккею? ОпросС 17 сентября по 1 октября в Торонто (Канада) пройдет Кубок мира по хоккею.А может, включить Сергея Гончара в штаб сборной России на Кубке мира?А может, включить Сергея Гончара в штаб сборной России на Кубке мира?Сергей Гончар стал вторым россиянином после Вячеслава Фетисова, кто смог завоевать Кубок Стэнли и как игрок, и как тренер.Кузнецов сотворил чудо, Телегин – дубль. Как россияне одолели швейцарцевКузнецов сотворил чудо, Телегин – дубль. Как россияне одолели швейцарцевИгроки «Вашингтона» с ходу вписались в сборную России, но истинными героями победы над швейцарцами (5:1) стали форварды ЦСКА.Алексей Емелин: Нужно скорректировать свой стиль, чтобы не удалятьсяЗащитник сборной России Алексей Емелин после победы над Данией (10:1) прокомментировал игру Степана Санникова и рассказал про свое удаление.Валерий Фесюк: Жаль терять Радулова на домашнем чемпионате мираСоветник президента ФХР Валерий Фесюк прокомментировал ситуацию с неявкой в сборную Александра Радулова.Роман Ротенберг: Формулу розыгрыша сохраним, с судьями разберемся (видео)Роман Ротенберг: Формулу розыгрыша сохраним, с судьями разберемся (видео)Первый вице-президент ФХР в интервью Sovsport.ru откровенно говорит обо всем, кроме будущего Ковальчука.

Cпецпредложение