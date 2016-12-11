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Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров еще две недели назад ни разу не дрался в НХЛ. А теперь у него сразу два боя!


Никита Кучеров входит в пятерку лучших бомбардиров НХЛ (13+17=30 очков). Он – главная надежда «Тампы», которая потеряла из-за травмы своего капитана Стивена Стэмкоса и проиграла восемь матчей из последних десяти. Нужно как-то выбираться из кризиса, и вот Кучеров должен повести за собой команду.

Никита очень старался в матче против «Питтсбурга». Отдал одну передачу, нанес шесть бросков. И даже подрался в середине первого периода. Дело было так. На чужом пятачке его в грудь клюшкой начал бить защитник Тревор Дэйли. Кучеров начал отпихиваться, удар за ударом…

На лед полетели перчатки, Никита начал проводить удары. И вот что мне не понравилось в этой драке. Конечно, в пылу борьбы трудно все сделать грамотно, и большого бойцовского опыта у Кучерова нет. Но с него слетел шлем, а вот Дэйли в нем остался. То есть удары кулака Никиты могли приходиться в твердый пластик, а это могут быть переломы костяшек. Получить в таком случае травму – значит, сильно подвести «Тампу».

Также Дэйли пытался провести удары в голову Кучерову, а это чревато сотрясением мозга. Плюс в том, что Никита сделал грамотный захват соперника за свитер. То есть спеленал его. Но он не такой мощный, чтобы натянуть этот свитер на голову и победить за явным преимуществом.

Оба получили по пять минут штрафа. И вспомним, что до последнего месяца Кучеров ни разу не дрался в НХЛ. Но теперь это его второй бой. 27 ноября он сцепился с защитником «Бостона» Тори Кругом.


Тот поединок получился веселее, Кучеров пытался проводить убойные хуки, за что заработал ироничное прозвище Белый Тайсон. Вообще Никита – большой молодец. Делает все для команды. К сожалению, «Тампа» не вытащила тот матч с «Питтсбургом» (3:4). Но Кучеров реально проводит хороший сезон и будет одним из главных кандидатов на «Харламов Трофи»-2017 как лучший хоккеист сезона. 

Матч

Тампа-Бэй - Питтсбург - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы:

Кросби (Летанг, Думулин), 12:03 (0:1). Друэн (Строльман, Кучеров), 17:57 (1:1 - бол.). Филппула (Нестеров), 23:38 (2:1). Друэн (Гаррисон, Наместников), 30:19 (3:1). Малкин (Кессел, Летанг), 37:25 (3:2 - бол.). Кросби (Кессел, Летанг), 45:08 (3:3 - бол.). Малкин (Дэйли, Кессел), 48:36 (3:4 - бол.).

Место и дата

11 декабря 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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