Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров еще две недели назад ни разу не дрался в НХЛ. А теперь у него сразу два боя!





Никита Кучеров входит в пятерку лучших бомбардиров НХЛ (13+17=30 очков). Он – главная надежда «Тампы», которая потеряла из-за травмы своего капитана Стивена Стэмкоса и проиграла восемь матчей из последних десяти. Нужно как-то выбираться из кризиса, и вот Кучеров должен повести за собой команду.

Никита очень старался в матче против «Питтсбурга». Отдал одну передачу, нанес шесть бросков. И даже подрался в середине первого периода. Дело было так. На чужом пятачке его в грудь клюшкой начал бить защитник Тревор Дэйли. Кучеров начал отпихиваться, удар за ударом…

На лед полетели перчатки, Никита начал проводить удары. И вот что мне не понравилось в этой драке. Конечно, в пылу борьбы трудно все сделать грамотно, и большого бойцовского опыта у Кучерова нет. Но с него слетел шлем, а вот Дэйли в нем остался. То есть удары кулака Никиты могли приходиться в твердый пластик, а это могут быть переломы костяшек. Получить в таком случае травму – значит, сильно подвести «Тампу».

Также Дэйли пытался провести удары в голову Кучерову, а это чревато сотрясением мозга. Плюс в том, что Никита сделал грамотный захват соперника за свитер. То есть спеленал его. Но он не такой мощный, чтобы натянуть этот свитер на голову и победить за явным преимуществом.

Оба получили по пять минут штрафа. И вспомним, что до последнего месяца Кучеров ни разу не дрался в НХЛ. Но теперь это его второй бой. 27 ноября он сцепился с защитником «Бостона» Тори Кругом.





Тот поединок получился веселее, Кучеров пытался проводить убойные хуки, за что заработал ироничное прозвище Белый Тайсон. Вообще Никита – большой молодец. Делает все для команды. К сожалению, «Тампа» не вытащила тот матч с «Питтсбургом» (3:4). Но Кучеров реально проводит хороший сезон и будет одним из главных кандидатов на «Харламов Трофи»-2017 как лучший хоккеист сезона.