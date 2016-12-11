Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео)

«Монреаль» разгромил «Колорадо» в Мекке хоккея, забросив кучу голов в ворота Семена Варламова.

Как вы помните, в начале сезона набравший отличный ход «Монреаль» попал под раздачу, получив 0:10 в гостях от «Колумбуса». Тот счет стал громадной сенсацией. Но прошло несколько недель, и мы видим, что «мундиры» не сбавляют ход и побеждают всех подряд. Не удивлюсь, если они в итоге возьмут Кубок Стэнли. Стал же «Лестер» чемпионом Англии.

«Монреаль» пришел в себя и вот теперь нанес ответный удар, разгромив у себя дома «Колорадо» - 10:1! Почему под раздачу попала команда Семена Варламова? Да просто «канадцы» особо не разбирались. Видят – «Кол…» в названии. Ну и налились глаза кровью, как у быков.

Если серьезно, то «Монреаль» провел выдающийся матч. Капитан Макс Пачиоретти сделал покер и набрал пять очков (4+1). Томаш Плеканец отметился четырьмя передачами.

«Иногда команды, поведя в счете, сбрасывают скорость и выпускают третье-четвертое звенья, - объяснил Пачиоретти. – Но это не наш случай. У нас все четыре звена хорошо катаются, как и три пары защитников. Поэтому мы играли до конца».





Апогеем этого матча позвольте признать последние четыре минуты, когда Алексей Емелин подловил у борта Джо Колборна и так принял его на корпус, что соперник кувыркнулся вверх тормашками. Началась массовая драка, ветеран Джером Игинла полез на Емелина. Сам Лешка только улыбался и говорил: «Ну сейчас-то что кулаками махать? Вы лучше посмотрите на табло».

Кстати, Игинла проводил 1500-й матч в НХЛ. Этого добивались лишь 16 игроков в истории лиги. И вот такой конфуз!

Да, «Колорадо» - худшая команда лиги. Но такого унижения она не испытывала очень давно. Если говорить о вратарях, то матч у «лавины» начал Кельвин Пикар. При счете 0:3 вышел Семен Варламов – и попал под такую раздачу, что за нашего вратаря даже обидно. По сути его бросили под расстрел.

Видели, например, пятый гол «Монреаля»? Защитник гостей просто плюхнулся на лед, потеряв шайбу, и Байрон улетел один в ноль, легко забив гол.

Во втором периоде, при счете 6:1 забил Александр Радулов, который подкатился на правом фланге и переправил шайбу в сетку. Вот что в этом моменте мог сделать Варламов?

«Монреаль» же установил несколько замечательных достижений. Так, впервые с 14 января 2006 года были забиты шесть голов за период. В последних двух матчах «канадцы» победили со счетом 15-3, хотя потеряли из-за травм двух ключевых центрфорвардов –Гальченюка и Дешарне.

Но когда есть Александр Радулов, и его можно поставить с Максом Пачиоретти – то все проблемы уходят на второй план.