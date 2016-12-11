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Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Монреаль» разгромил «Колорадо» в Мекке хоккея, забросив кучу голов в ворота Семена Варламова.

Как вы помните, в начале сезона набравший отличный ход «Монреаль» попал под раздачу, получив 0:10 в гостях от «Колумбуса». Тот счет стал громадной сенсацией. Но прошло несколько недель, и мы видим, что «мундиры» не сбавляют ход и побеждают всех подряд. Не удивлюсь, если они в итоге возьмут Кубок Стэнли. Стал же «Лестер» чемпионом Англии.

«Монреаль» пришел в себя и вот теперь нанес ответный удар, разгромив у себя дома «Колорадо» - 10:1! Почему под раздачу попала команда Семена Варламова? Да просто «канадцы» особо не разбирались. Видят – «Кол…» в названии. Ну и налились глаза кровью, как у быков.

Если серьезно, то «Монреаль» провел выдающийся матч. Капитан Макс Пачиоретти сделал покер и набрал пять очков (4+1). Томаш Плеканец отметился четырьмя передачами.

«Иногда команды, поведя в счете, сбрасывают скорость и выпускают третье-четвертое звенья, - объяснил Пачиоретти. – Но это не наш случай. У нас все четыре звена хорошо катаются, как и три пары защитников. Поэтому мы играли до конца».


Апогеем этого матча позвольте признать последние четыре минуты, когда Алексей Емелин подловил у борта Джо Колборна и так принял его на корпус, что соперник кувыркнулся вверх тормашками. Началась массовая драка, ветеран Джером Игинла полез на Емелина. Сам Лешка только улыбался и говорил: «Ну сейчас-то что кулаками махать? Вы лучше посмотрите на табло».

Кстати, Игинла проводил 1500-й матч в НХЛ. Этого добивались лишь 16 игроков в истории лиги. И вот такой конфуз!

Да, «Колорадо» - худшая команда лиги. Но такого унижения она не испытывала очень давно. Если говорить о вратарях, то матч у «лавины» начал Кельвин Пикар. При счете 0:3 вышел Семен Варламов – и попал под такую раздачу, что за нашего вратаря даже обидно. По сути его бросили под расстрел.

Видели, например, пятый гол «Монреаля»? Защитник гостей просто плюхнулся на лед, потеряв шайбу, и Байрон улетел один в ноль, легко забив гол.

Во втором периоде, при счете 6:1 забил Александр Радулов, который подкатился на правом фланге и переправил шайбу в сетку. Вот что в этом моменте мог сделать Варламов?

«Монреаль» же установил несколько замечательных достижений. Так, впервые с 14 января 2006 года были забиты шесть голов за период. В последних двух матчах «канадцы» победили со счетом 15-3, хотя потеряли из-за травм двух ключевых центрфорвардов –Гальченюка и Дешарне.

Но когда есть Александр Радулов, и его можно поставить с Максом Пачиоретти – то все проблемы уходят на второй план.

Матч

Монреаль - Колорадо - 10:1 (6:1, 3:0, 1:0)

Голы:

Флинн (Карр, Андригетто), 2:56 (1:0). Пачиоретти (Плеканец), 5:13 (2:0). Лехконен (Шоу, Дано), 7:12 (3:0). Пачиоретти (Марков, Плеканец), 8:13 (4:0). Байрон (Галлахер, Петри), 8:41 (5:0). Флинн (Рэдмонд, Андригетто), 13:47 (6:0). Комо (Маккиннон, Задоров), 19:47 (6:1). Радулов (Плеканец, Пачиоретти), 31:35 (7:1). Пачиоретти (Плеканец, Радулов), 38:33 (8:1). Петри (Марков, Шоу), 39:59 (9:1 - бол.). Пачиоретти (Митчелл, Рэдмонд), 47:28 (10:1).

Место и дата

11 декабря 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


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