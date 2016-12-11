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Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Небесный тихоход. Что не так с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проиграл во второй раз подряд, пропустив в этих матчах аж семь голов. Поражение от «Лестера» было образцово-показательным. «Советский спорт» разбирается, что не так с командой Пепа Гвардиолы.

БОНУЧЧИ НЕ СПАСЕТ

Уже в первом тайме «Лестер» забил три гола. Два из них случились при непосредственном участии Коларова.

В первом случае серб не успел среагировать на движение Мареза под пас в недодачу, после чего не подстраховал Стоунза после рывка Варди. Так «Лестер» открыл счет. Если бы Коларов вовремя стартовал за Марезом во время передачи на него, то мог бы или сыграть на опережение, или остановить его при помощи мелкого фола.

Коларов дает принять мяч Марезу… Скриншот: «Матч ТВ».
Коларов дает принять мяч Марезу… Скриншот: «Матч ТВ».

… а затем дает выйти Варди на ударную позицию. Скриншот: «Матч ТВ».
… а затем дает выйти Варди на ударную позицию. Скриншот: «Матч ТВ».

В другом эпизоде Коларов оказался вместе с Варди в центре поля. Нападающий ушел от защитника с той же легкостью, с какой убегает от конкурентов в биатлонных гонках француз Мартен Фуркад. Выйдя один на один с вратарем, момент Варди реализовал. Так «Лестер» забил третий гол. Природа ошибок Коларова в обоих эпизодах одна – слабая скорость.

Варди убегает от Коларова. Скриншот: «Матч ТВ».
Варди убегает от Коларова. Скриншот: «Матч ТВ».

Позиции, с которых игроки стартовали. Скриншот: «Матч ТВ».
Позиции, с которых игроки стартовали. Скриншот: «Матч ТВ».

Проблема «Манчестер Сити» в том, что у команды дефицит быстрых защитников. Все центральные – сплошь тихоходы. Если этим пользоваться, то можно забивать. «Лестер» это знал. В общей сложности хозяева сделали за матч 209 передач, 62 из них - длинные. Цель – максимально быстрая доставка мяча вперед сразу после перехвата или отбора. Описанные выше моменты с участием Коларова - их этой серии.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола знает об этой проблеме. Это можно понять по расположению его игроков в матче с «Лестером». В начале матча при атаках «Сити» у своих ворот оставались защитники Санья, Стоунз и Коларов. Плюс им помогал опорник Фернандо. Цель понятна: сдержать атакующих игроков «лис» в случае ответного выпада. Не получилось - те банально оказались быстрее, а страховка у «горожан» не работала. Особенно досталось Коларову – в его зону смещались и Варди, и Марез.

Отсутствие быстрого центрального защитника для команды, старающейся владеть мячом и играть прежде всего в атаку – большая проблема. Это своего рода приманка для соперника: хочешь - используй длинные передачи в недодачу, хочешь – делай забросы за спину обороняющимся. Так есть шанс оставить нападающего один в один с защитником, чем и занималась команда Клаудио Раньери. Два первых гола Варди – прекрасная иллюстрация. В этих эпизодах игроки «Сити» попросту не успевали начать прессинговать.

В ситуации с «Сити» все усугубляется философией Гвардиолы: он желает, чтобы его команда вступала в отбор мяча сразу после потери, а также много прессинговала. Поэтому быстрый защитник его команде нужен даже без скидки на голы от Варди.

Любопытно, что в этом сезоне уже были игры, когда соперник выманивал «горожан» вперед, перекатывая мяч на своей половине поля. Например гостевой матч Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4). Первый гол был забит после длинной передачи в недодачу на Суареса. За нападающим не успел Отаменди. У «Лестера» так забить не вышло. Но, если бы получилось, то Гвардиолу можно было бы смело обвинить в упрямстве и самодурстве - поставил на первое место философию, отодвинув на второй план имеющийся подбор игроков.

Отаменди не успевает за Суаресом. Скриншот: «Матч Футбол 1».
Отаменди не успевает за Суаресом. Скриншот: «Матч Футбол 1».

Кто может стать спасителем? Точно не футболист «Ювентуса» Бонуччи, которого сватали в «Манчестер Сити» минувшим летом. У него блестящие первый пас и игровой интеллект, что так ценит Гвардиолы, но скорость никак нельзя назвать его достоинством.

КТО ВМЕСТО АГУЭРО?

В атаке проблемой для «Сити» стало отсутствие дисквалифицированного Агуэро, которого в стартовом составе заменил Ихеаначо. На поле молодой нигериец просто растворился. Ни разу за матч он не угрожал чужим воротам! Всего 18 раз коснулся мяча. На 58-й минуте Гвардиола вместо него выпустил Яя Туре, на которого еще совсем недавно не рассчитывал.

Возможно, Ихеаначо нужна практика. Ему всего 20 лет. Шесть предыдущих матчей чемпионата Англии он начинал на скамейке запасных. Если тренеры «Сити» решат, что Ихеаначо нужно отправиться в аренду в более скромный клуб за игровой практикой, то им нужно будет зимой найти сменщика для Агуэро. Необходимое качества - он должен быть забивным. В свое время таким был Джеко. Сейчас босниец блистает в «Роме».

Матч

Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)

Голы

Варди 3 (1:0). Кинг 5 (2:0). Варди 21 (3:0). Варди 78 (4:0). Коларов 81 (4:1). Нолито 90 (4:2).

Состав

Лестер Сити: Цилер, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Марез (Джеймс, 90), Олбрайтон, Кинг, Слимани (Окадзаки, 77), Варди (Грэй, 88)

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Санья, Сабалета, Стоунз, Силва, Фернандо, Гюндоган (Нолито, 68), Ихеаначо (Туре, 59), де Брюйне, Навас (Стерлинг, 58)

Предупреждения:

Симпсон, 19; Марез, 57; Окадзаки, 90 - Фернандо, 67

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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