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Малкин сделал дубль и обошел Ягра в летописи «Питтсбурга» (видео, 5 гвоздей)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Малкин сделал дубль и обошел Ягра в летописи «Питтсбурга» (видео, 5 гвоздей)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Как «Монреаль» разгромил «Колорадо» (МАТЧ ДНЯ)

Как Никита Кучеров подрался в матче с «Питтсбургом» (ДРАКА ДНЯ)

ГЕРОЙ ДНЯ


Евгений Малкин сделал дубль в матче против «Тампы». Первую шайбу он забросил в большинстве, получив шайбу около ворот. Вторую – снова в большинстве, когда прекрасно бросил из правого круга. Этот гол стал победным. Вообще удаления доконали «Тампу», поэтому «пингвины» вытащили матч с 1:3.

И конечно, впечатляет Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» нанес три броска – и опять забил два гола. Вроде бы диспетчер, но лидирует среди лучших снайперов НХЛ, забросив 20 шайб в 22 матчах. Это какой-то невероятный результат, возвращающий нас во времена Мориса Ришара, который мог забить 50 голов за 50 матчей. Да и результативность у Кросби сумасшедшая – 26,3%. То есть каждый четвертый бросок – в цель.

Что еще интересно по Малкину, эти два гола в большинстве позволили ему выйти на второе место в истории «Питтсбурга» (111). Джино обошел Яромира Ягра и Кевина Стивенса (по 110). Впереди только Марио Лемье (236), но чтобы достать его, нужно работать еще очень долго.

МОМЕНТ ДНЯ


В матче «Аризона» - «Нэшвилл» Лоусон Кроус не очень хорошо обошелся с игроком «хищников». Лидер «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан побежал на разборки. Ну и получил по первое число. Хотя там обошлось без нокаута.

Но вообще Суббан – молодец. Запомните, дети, за партнеров заступаться нужно.

РЕАКЦИЯ ДНЯ

https://www.youtube.com/watch?v=__xXym1zfPQ

«Торонто» весьма неожиданно победил в Бостоне (4:1). Но в одном из моментов Крейчи подтолкнул Мартина Маринчина так, что он врезался в борт и получил травму.

И посмотрите реакцию тренера «листьев» Майка Бэбкока. Он мечется по лавке, как раненая чайка. В самом деле, это ведь форменный беспредел.

ГОЛ ДНЯ


Йоаким Нордстрем из «Каролины» подловил момент, когда «Сан-Хосе» играл в большинстве – и убежал на вратаря «акул». Его отчаянно хотел остановить бородатый защитник Брент Бернс. Он бросился рыбкой на лед и бросил клюшку в ноги форварду, пытаясь сорвать атаку. Все тщетно – Нордстрем устоял.

А даже если бы упал, то там был бы назначен штрафной бросок. Так что ты, Бернс, зря старался.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

Официальный сайт НХЛ приводит слова комиссара Гари Бэттмана, который на заседании совета директоров высказался о Кубке мира, проходившем в Торонто: «Кубок мира оправдал все ожидания и должен стать регулярным событием в международном календаре НХЛ. Все согласны, что нам удалось успешно и ярко восстановить этот турнир. Он прошел очень успешно. Да, нам есть над чем еще поработать, чтобы сделать следующий турнир еще лучше. Но люди остались довольны. Они понимают, что это лишь небольшая часть нашего бизнеса».

Мнение Бэттмана поддержали хозяева «Вашингтона», «Чикаго», да и остальные владельцы клубов НХЛ. При этом лига еще не приняла решение, поедут ли ее игроки на Олимпиаду в Корею. Вопрос будет решен до января. Но с учетом того, что акции Кубка мира так подросли, то за судьбу игроков НХЛ на Олимпиаде уже тревожно. Регулярный чемпионат лиги вполне могут не остановить.

ЦИТАТА

«Мы чувствуем свою силу. У нас много уверенности в себе. Мы знаем, что в любой момент можем забить два-три гола, даже если уступаем в счете».

Евгений МАЛКИН, форвард «Питтсбурга»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Сделал дубль в матче с «Тампой» (4:3)

2** – Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Колорадо» (10:1)

3*** –Андрей МАРКОВ (Монреаль)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Колорадо» (10:1)

ТАБЛО

Монреаль – Колорадо – 10:1 (6:1, 3:0, 1:0)

Флинн, Пачиоретти, Лехконен, Пачиоретти (МАРКОВ), Байрон, Флинн, РАДУЛОВ, Пачиоретти (РАДУЛОВ), Петри (МАРКОВ), Пачиоретти – Комо (ЗАДОРОВ)

М: Радулов (1+1; +4, 0, 2, 16.56)

Марков (0+2; +2, 2, 2, 18.46)

Емелин (0+0; +2, 6, 1, 19.25)

К: Тютин (0+0; -2, 0, 0, 19.00)

Задоров (0+1; -3, 0, 1, 18.48)

Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 18.26)

в Варламов (16-10; 62,5%, 32.48)

Тампа-Бэй – Питтсбург – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Друин (КУЧЕРОВ), Филппула (НЕСТЕРОВ), Друин (НАМЕСТНИКОВ) – Кросби (2), МАЛКИН (2)

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 5, 6, 18.55)

Наместников (0+1; +1, 0, 1, 12.50)

Нестеров (0+1; +1, 4, 2, 14.04)

в Василевский (37-33; 89,2%, 58.11)

П: Малкин (2+0; 0, 4, 7, 17.31)

Филадельфия – Даллас – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Б.Шенн (3), Ворачек – Шор (2)

Ф: Любимов (0+0; +1, 0, 0, 15.03)

Проворов (0+0; +1, 2, 2, 19.43)

Коламбус – Айлендерс – 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Д.Джонсон, Аткинсон, Андерсон, Саад, Седлак, С.Джонс – Бэйли, Таварес

К: в Бобровский (30-28; 93,3%, 60.00)

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 1, 14.09)

Бостон – Торонто – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Маршан – Мэттьюз, Хайман, ван Римсдайк, К.Браун

Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 0, 24.25)

Сошников (0+0; +1, 0, 1, 13.09)

Флорида – Ванкувер – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Барков, Маккензи, Экблад, Трочек – Скилле, Д.Седин

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 0, 17.55)

Лос-Анджелес – Оттава – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Картер, Мартинес, Льюис, Габорик – З.Смит

Калгари – Виннипег – 6:2 (0:0, 4:0, 2:2)

Гамильтон (2), Беннетт, Бэклунд, Боума, Монахэн – Элерс, Труба

Аризона – Нэшвилл – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голигоски, Дофин, Перлини, Ганзал – Йоси

Сан-Хосе – Каролина – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Марло, Мартин, Кутюр, Лабанк – Стемпняк, Нордстрем, Райан

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время. 

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