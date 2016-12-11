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Холодный душ и - серебро. Россияне едва не упустили медаль в мужской эстафете

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: РИА «Новости»

Сборная России завоевала серебряные медали в мужской эстафетной гонке на 2-м этапе Кубка мира в Поклюке. Победили французы, третьи – немцы.

Первый этап. Максим Цветков.

Первыми после лежки испаряются со стадиона норвежец Биркеланд и Максим Цветков. За ними – разношерстная компания. Краем глаза следим на немцем Эриком Лессером, но тот задерживается на рубеже, используя три дополнительных патрона.

Совсем дела плохи у белорусов. На одном из спусков Бочарников упал и, возможно, повредил винтовку, поскольку не все смогли его объехать на огромной спусковой скорости, в итоге в него врезался финн. В итоге белорусы заработали три штрафных круга.

Но пока у соседей не клеятся дела, Цветков выходит в лидеры. На стойке он стреляет также чисто. В то время как шедший рука об руку Биркеланд берет два дополнительных патрона.

Цветков передает эстафету первым. Конечно, положение обязывает: Максим, между прочим, сейчас четвертый в общем зачете Кубка мира со 166-ю очками. Впереди только Фуркад, Йоханнес Бе и Шипулин.

Не стеснялся ли Максим лидировать? – такой необычный вопрос задали коллеги с «Матч-ТВ» Цветкову сразу после гонки.

-- Нет, мне это наоборот помогло. Я сразу решил для себя, что нужно выходить чуть вперед, потому что в толпе работать непросто – могут сломать лыжу, палку. Поэтому я решил все спуски проходить первым. Сегодня мне все понравилось, особенно стрельба, ну и, конечно, я доволен последним кругом – удалось удержать небольшое преимущество для ребят.

Второй Этап. Антон Бабиков.

Это вторая мужская эстафета для Антона Бабикова в Кубке мира. Конечно, этот парень ее заслужил на все сто. Хоть в Поклюке его результаты немного померкли перед его же собственными в Эстерсунде, где он одержал первую победу в карьере. Но пока он по-прежнему единственный, кто взял золото в нашей команде, начиная с января прошлого года.

«Небольшое преимущество для ребят», увы, было потеряно после того, как Антон Бабиков немного задержался на лежке, поскольку ему потребовался один дополнительный патрон. На стойке – тоже. Поэтому француз Фион-Майе опередил его на 13 секунд при выходе со стадиона, плюс впереди ушел и украинец Сергей Семенов. Но на дистанции Бабиков обошел Семенова и приблизился к французу.

Подвел своих Уле-Айнар Бьорндален – тот балансировал на грани штрафного круга, но все-таки сработал из восьми.

Эстафету Антон передал в 10 секундах от французской команды.

После финиша Бабиков объяснил, что помешало ему отстрелять чисто:

-- Здесь в Поклюке в спринте я повредил винтовку, потом отремонтировал, конечно, но где-то в голове у меня, видимо, сидит некоторое волнение на этот счет, поэтому я промахнулся. В целом получилось распределить силы, два круга мы шли со средней скоростью, у нас такой этап, что нет смысла воевать на каждом кругу, все оставляли силы на последний.

Третий этап. Матвей Елисеев.

Итак, Антон во второй раз в жизни эстафету передал. А Матвей Елисеев впервые в жизни принял.

Когда люди делают что-то в первый раз и у них не получается, вряд ли нужно их ругать. Поэтому мы, конечно, расскажем, что Матвею не хватило восьми патронов, чтобы закрыть мишень, и он все-таки отправился на штрафной круг. Но как же все-таки жаль!

У Елисеева очень неплохо все складывалось в личных гонках. Здесь в Поклюке он дважды установил личный рекорд, завоевав 10-е место в спринте и 7-е в гонке преследования.

Ой, стоп. Пока я пыталась подобрать слова утешения для Матвея Елисеева, он сам прекрасно утешил себя и всю страну – на стойке не сделал ни единого промаха и с 8-го места, куда так неаккуратно свалился, вновь вернулся в лидирующую тройку. Впереди остались только французы – в 24 секундах и итальянцы в 15-ти.

Финишный круг третьего этапа немного ситуацию изменил. Немец Бенедикт Долль обошел россиянина на лыжне, Елисеев передал эстафету четвертым в 26,6 секундах от Фуркада и в четырех секундах от пьедестала.

-- Лежка была ужасом, -- Матвей Елисеев называет вещи своими именами. – Холодный душ. После такого я уже не мог промахиваться на стойке.

Четвертый этап. Антон Шипулин.

О, да! Шипулин в эстафете -- это такой Шипулин, который не знает, что такое нервы на стрельбище. Ну вот даже Фуркад знает – он промахивается разок и теряет секунды. Ничего не теряет после первой стрельбы лишь россиянин. Теперь он второй, а преимущество Фуркада уменьшается до 18 секунд.

И снова все решит последняя стойка. И снова тут рядом – Мартен Фуркад и Антон Шипулин. Ну не совсем, конечно, рядом. То преимущество, что было у француза, оно никуда не делось и позволило ему стрелять с чувством, с толком, с расстановкой.

А расстановка после заключительной пальбы была такова: вслед за Фуркадом в 27-ми секундах -- Антон Шипулин (все-таки на стойке он взял один дополнительный), еще в 10 секундах за Антоном – Симон Шемпп. Немец, конечно, пропахал этот финишный круг, пытаясь достать Шипулина. Но это было невозможно. Серебро – у сборной России!

После финиша Антона спросили про Матвея Елисеева, и вот что он сказал:

-- Я с ним еще не успел поговорить, но Матвей уже успел два раза извиниться. Я думаю, ему не стоит так сильно переживать. Мы объясним ему, что со всеми случается, что нужно забыть про это и работать дальше. И он ведь молодец – после такой неудачи собрался и так отработал стойку.

1.Франция (Беатрикс 1+2; Фийон-Майе 1+0; Дестье 0+2; М.Фуркад 1+0) - 1:11.56,5 (7 промахов)

2. Россия (Цветков 0+0; Бабиков 1+1; Елисеев 4+0; Шипулин 0+1) - +15.7 (1 штрафной круг+6 промахов)

3. Германия (Лессер 3+2; Дорфер 0+0; Долль 3+2; Шемпп 1+0) - +21,5 (0+11)

4. Украина - +36,3 (0+6)

5. Чехия - +48,9 (0+6)

6. Австрия - +54,2 (1+6)

7. Италия - 1.04,1 (0+9)

8. Швейцария - +1.05,6 (0+10)

9. Норвегия - +1.27,0 (1+13)

Лыжный ход 

Беатрикс (Франция) - 5.05,4

Долль (Германия) - 5.11,4

Хофер (Италия) - 5.12,1

Бьорндален (Норвегия) - 5.14.9

Шлезингр (Чехия) - 5.15,2

Биркеланд (Норвегия) - 5.15,9

Бабиков - 5.16,0

Шемпп (Германия) - 5.16,5

Бьентегорд (Норвегия) - 5.16,8

Виндиш (Италия) - 5.17,4

Шипулин - 5.20,0

Цветков - 5.20,6

Елисеев - 5.25,8

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