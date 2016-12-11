Из Китая с победами, любовью и обезьяной

Заключительный соревновательный день первых Российско-Китайских молодежных зимних игр в Харбине выдался хмурым, но победным для россиян: наши спортсмены побеждали площадке для фигурного катания, на горном склоне, на хоккейной коробке и на конькобежном овале.

Также мы получили ответы на несколько острых вопросов:

1) завоюют ли китайские горнолыжники хоть одну медаль?

2) Забросят ли китайские хоккеисты хоть одну шайбу в ворота россиян?

3) Кто станет героем соревнований конькобежцев?

4) Сумеют ли российские фигуристы завоевать все четыре золотые медали?

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Чтобы попасть к месту старта мужского и женского слалома сотрудникам Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) Минспорта РФ пришлось подняться на фуникулере, а затем спуститься по заледенелой горке метров 200. Это расстояние горнолыжник даже начального уровня преодолеет секунд за 10-15. Нам же пришлось топать, иногда скатываясь «плугом» добрых 10 минут.

Даже с верхней точки старта видно, насколько проигрывают китайские юноши своим российским сверстникам. Один китаец, задев стойку, даже остановился, как вкопанный. Отставания по горнолыжным меркам – катастрофические. По 5-6-7 секунд в каждой попытке.

Но китайцы умеют учиться. И не сомневаюсь, что они построят хорошие трассы, выпишут из Альп лучших наставников и будут прибавлять с каждым сезоном.

В перерыве кормили обедом. Он на горнолыжной базе лыжной базе Мо Ар Шань был отменный, не хуже, чем в пятизвездочном отеле «Виктория», где проживают все участники. А перед приемом пищи наши отдыхали и дурачились, строя друг другу смешные рожицы. Никакого напряжения. Ответ выше.

Вновь, как и в первый соревновательный день награждали только россиян. Но, напомню, китайцы умеют учиться. «И мы тоже в некоторых видах спорта крупно проигрывали, - говорит директор ФЦПСР Минспорта РФ Константин Вырупаев. – В том же настольном теннисе на Российско-Китайских молодежных летних играх россияне поначалу проигрывали всухую – по 0:3. В последнее время завязывается борьба и мы уже уступаем даже 2:3. Для этого такие Игры и проводятся, чтобы мы учились друг у друга».

СТАТИСТИКА. СЛАЛОМ. ДЕВУШКИ. 1. Полина Мельникова. 2. ВиталинаГирина. 3. Дарья Саутиева.

ЮНОШИ. 1. Даниил Тенищев. 2. Василий Ковалев. 3. Андрей Медведев.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

У Китая был шанс вырвать победу в отдельно взятом виде. Но для этого им нужно было только побеждать и желательно занимать весь пьедестал. Но как это сделать, если за Россию бегут Марина Сальникова, Вероника Суслова, неоднократная чемпионка Спартакиады учащихся Карина Ахметова, Виктор Муштаков, Даниил Бобырь?

Очень сильная Сунь Нань победила на дистанции 1000 метров, но Сальникова и Суслова технично не пустили на пьедестал других китаянок. А у юношей полностью доминировали россияне. Первый – Муштаков, второй – Бобырь, третий – Сонин.

И в командных гонках тоже не было равных россиянам. У юношей объединили в одну команду трех призеров, а они и рады. В забегах девушек у тройки Сальниковой что-то не задалось, но знамя подхватили честолюбивые дублеры - Карина Ахметова, Вероника Суслова и Ирина Кузнецова. Марина Сальникова, Кристина Силаева и Елизавета Агафошина финишировали вторыми.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В Китае обожают фигурное катание. Посмотрите на трибуны дворца спорта в Марселе, где проходит финал взрослого Гран-при. Там – сплошь японцы и китайцы. И молодежные соревнования китайцы любят. Даже своих соотечественников, которые занимают четвертые-пятые места, они осыпают дождем из мягких игрушек.

Россияне тоже не обделены вниманием. Юный 13-летний Артем Ковалев так откатал произвольную программу, что его наградили настоящей овацией, а на лед бросили огромную обезьяну. Он не расставался с ней вплоть до гостиницы, но серьезно сообщил, что на другие соревнования брать с собой не будет – слишком большая.

Артем стал вице-чемпионом Игр, совсем чуть-чуть уступив Алексею Ерохову. Воспитанник ЭттериТутберидзе на произвольной программе упал и сделал пару «бабочек». «Волновался перед объявлением оценок, - сказал он нашему корреспонденту. – Хорошо, что задела короткой программы хватило для общей победы».

Претендовала на победу и пара Анастасия Полуянова/Максим Селкин. Они лидировали после короткой программы. Но партнер во время произвольной программы перенервничал, дважды упал и уронил партнершу. «Он катался сам не свой, словно на ватных ногах, - прокомментировал выступление глава делегации российских фигуристов Леонид Хачатуров. – Но ребятам простительно: они впервые выступают за границей да с такой акклиматизацией. А у Китая очень хорошие пары». В итоге Настя и Максим финишировали третьими.

После награждения россияне сфотографировались с нашим флагом, а чуть позже фоткались со всеми желающими болельщиками и соперниками.

ХОККЕЙ

Российские хоккеисты приехали во Дворец спорта, когда фигуристы собрались в фойе для отправления в отель.

- Как выступили? - спрашивали двухметровые вратари, защитники и нападающие у одиночников, одиночниц и пар.

- Отлично, порвали всех! – отвечал за всех Артем Ковалев, смотря на хоккеистов снизу вверх и обнимая свою обезьяну. – Вам тоже сегодня желаем выиграть.

Российская сборная дружно усмехнулась. Две предыдущие игры завершились со счетом 35:0 и 10:0 (здесь команды поменялись вратарями).

На третий матч соперники выставили вратарей и несколько полевых игроков, которые на два года старше наших. Не помогло. Встреча завершилась со счётом 14:0 в пользу россиян. По хет-трику на счету Владислава Коткова и Егора Соколова, дубли у Андрея Шолгина и Александра Жабреева. Лучшим игроком матча в составе нашей команды признали Антона Малышева. Также по завершении встречи были названы лучшие игроки турнира. В составе россиян лучшим вратарём признали Даниила Исаева, лучшим нападающим – Александра Жабреева.

Китай – Россия 0:14 (0:5, 0:6, 0:3)

Голы:

0:1 Соколов (Гизатуллин) 0:39;

0:2 Шолгин (Корешков) 1:57

0:3 Ртищев (Жабреев, Котков) 5:51

0:4 Котков (Жабреев) 13:50

0:5 Бабинцев (Денисенко) 16:21 (бол)

2 период:

0:6 Корешков (Несветаев) 30:22

0:7 Котков (Калиниченко) 33:44 (мен)

0:8 Жабреев (Котков) 34:30

0:9 Жабреев (Котков) 38:03

0:10 Котков (Ртищев) 38:23

0:11 Соколов 39:49

3 период:

0:12 Шолгин (Князев) 46:06

0:13 Соколов (Шолгин, Малышев) 46:42

0:14 Зиновьев (Несветаев) 50:17

Штраф: 8 - 6