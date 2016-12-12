Ждем в гости Моуриньо и Спаллетти? Все, что нужно знать о жеребьевке еврокубков

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 15.00 по московскому времени состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнают три российских клуба – «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». А часом раньше определятся пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

ЛИГА ЕВРОПЫ

УЧАСТНИКИ

«Сеяные»

ЗЕНИТ (РОССИЯ), Аякс (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), Фенербахче (Турция), Фиорентина (Италия), Генк (Бельгия), Османлыспор (Турция), Рома (Италия), Шальке (Германия), Шахтер (Украина), Спарта (Чехия), Сент-Этьен (Франция), Бешикташ (Турция), Копенгаген (Дания), Лион (Франция), Тоттенхэм (Англия)

«Несеяные»

КРАСНОДАР (РОССИЯ), РОСТОВ (РОССИЯ), Андерлехт (Бельгия), Астра (Румыния), Атлетик (Испания), Алкмар (Голландия), Сельта (Испания), Гент (Бельгия), Хапоэль Б-Ш (Израиль), Манчестер Юнайтед (Англия), Олимпиакос (Греция), ПАОК (Греция), Вильярреал (Испания), Боруссия М (Германия), Легия (Польша), Лудогорец (Болгария).

В число «сеяных» команд вошли победители 12 групп, а также четыре команды с наилучшими показателями, занявшие третьи места в своих группах в Лиге чемпионов. «Несеяные» - 12 клубов, занявших вторые места в своих группах в Лиге Европы, а также оставшиеся четыре команды, ставшие третьими в своих группах в Лиге чемпионов.

ПРАВИЛА

Согласно правилам жеребьевки, команды, выступавшие в одной группе в Лиге Европы, а также представители одной страны не могут встретиться друг с другом. Кроме того, УЕФА по-прежнему разводит клубы из России и Украины. «Сеяные» команды первую игру проведут в гостях, ответную – на своем поле.

КАЛЕНДАРЬ

Первые матчи состоятся 16 февраля, ответные – 23 февраля.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

«Зенит»

Согласно правилам, питерцам не может достаться «Алкмар», а также «Краснодар» и «Ростов». Среди остальных 13 вариантов:

Лучший – «Хапоэль» Б-Ш. Клуб из Израиля лидирует в своем чемпионате, на групповом этапе Лиги Европы оставил не у дел «Интер» и «Саутгемптон». Но соперник для «Зенита» вполне проходимый и не намного сильнее «Маккаби» из Тель-Авива, который питерцы дважды обыграли в группе.

Худший – «Атлетик». Баски чрезвычайно сильны на своем поле. В их составе есть переживающий вторую молодость форвард Адурис, талантливые Ильярраменди, Муниаин, Уильямс. Морозами их не испугать: пять лет назад «Атлетик» на этой же стадии турнира не испытал особых проблем с «Локомотивом».

Интересный – «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуриньо и его звездная банда в Санкт-Петербурге. Разве это не круто? Не все ж с «Алкмаром» и «Дандолком» соперничать-то.

«Краснодар»

Согласно правилам, команде Игоря Шалимова не могут достаться «Шальке», «Зенит» и «Шахтер». Среди остальных 13 вариантов:

Лучший – «Османлыспор». Турки опередили в группе «Вильярреал», но пугать это не должно. С такими средними, крепкой руки соперниками «Краснодар» научился справляться. Опыт игр с ПАОК или «Зальцбургом» - в помощь.

Худший – «Тоттенхэм». Если англичане отнесутся к матчам со всей серьезностью, «Краснодару» придется очень тяжело. Все же нынешние «шпоры» - это команда уровня Лиги чемпионов.

Интересный – «Спарта». Было бы недурно попытаться взять реванш за поражение годичной давности. Заодно стало бы ясно, что это тогда было – досадная случайность или чехи реально сильнее.

«Ростов»

Согласно правилам, «Ростову» не могут достаться «Зенит» и «Шахтер». Среди остальных 14 вариантов:

Лучший – «Генк». Бельгийцы относятся к тому типу команд, что сами играют и другим дают. «Ростову» это на руку. Да и потом, «Генк» не сильнее того же «Андерлехта».

Худший – «Шальке». В силе «Шальке» уже успел убедиться «Краснодар». В мотивации немцев сомнений также нет. Кроме того, очень бы не хотелось ехать в Стамбул – к «Фенербахче» или «Бешикташу».

Интересный – «Рома». Дуэль Курбана Бердыева и Лучано Спаллетти. Звучит интригующе, не правда ли? Да и итальянцу, наверное, было бы интересно вернуться в Россию.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

УЧАСТНИКИ

«Сеяные»

Арсенал (Англия), Наполи (Италия), Барселона (Испания), Атлетико (Испания), Монако (Франция), Боруссия Д (Германия), Лестер (Англия), Ювентус (Италия)

«Несеяные»

ПСЖ (Франция), Бенфика (Португалия), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Байер (Германия), Реал (Испания), Порту (Португалия), Севилья (Испания)

ПРАВИЛА

Согласно правилам жеребьевки, команды, выступавшие в одной группе, а также представители одной страны, не могут встретиться друг с другом. «Сеяные» команды первую игру проведут в гостях, ответную – на своем поле.

КАЛЕНДАРЬ

Первые матчи пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля, ответные – 7,8, 14 и 15 марта.