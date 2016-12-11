Допинг Forever! Несколько фактов из истории спорта, которые должны знать все

Офис ВАДА Источник: Reuters

Дмитрий Пономаренко напоминает, кто придумал допинг. И кто сделал его для спортсменов необходимым, чтобы сейчас возглавить с ним борьбу.

Я устал спорить с теми, кто сейчас пытается в очередной раз выставить Россию этакой империей Зла. На этот раз в спорте, обвиняя наших спортсменов (и только наших) в повальном употреблении запрещенных препаратов.

Раз многие действительно считают факт, что Макларен начал копать свои факты именно сейчас случайным совпадением. Считайте.

То, что мельдоний 30 лет успешно применявшийся многими поколениями спортсменов вдруг оказался в списке запрещенных препаратов именно в 2016 году это тоже случайность. Пусть.

Давайте с искренностью добродушных недотеп верить, что тут нет никакой политики. А есть весьма похвальное желание честных людей призвать к порядку людей бесчестных.

Я согласен. Давайте примем это за аксиому.

А приняв обратимся к истокам. Не выдергивая факты из контекста. А взглянув на них издалека. Комплексно.

Допинг.

Мы так привыкли к этому слову, что уже, наверное, и не задумываемся, что оно английское.

А как оно вообще произошло? Изначально?

Оказывается, слово «допинг» возникло в позапрошлом веке. Примерно в 1889 году. И пришло оно в Англию из Южной Африки. Доп – так назывался возбуждающий напиток, который там применяли перед религиозными обрядами.

А в Англии допинг тогда вовсе не был постыдной или запрещенной вещью. А наоборот весьма практической. Допингом обозвали смесь опиума с наркотиками, которую давали скаковым лошадям и гончим собакам перед забегами.

Сейчас «зеленые» наверняка бы подняли шум по этому поводу. Но тогда все было абсолютно легально. Допинг изобрели и назвали его допингом англичане.

Кстати, уже в те годы стимуляторы принимали не только животные-спортсмены, но и люди.

Первое официальное упоминание об их употреблении датировано 1865 годом. Их применили на соревнованиях по плаванию в Амстердаме.

Это не было запрещено. К примеру, во время непрерывных шестидневных марафонах 1867 года (были и такие) в прессе обсуждалось – чьи стимуляторы лучше. Французы использовали смеси на основе кофеина, бельгийцы – сахар с эфиром, большинство других – просто крепкие алкогольные напитки.

В 1886 году от употребления допинга (тогда его еще так не называли, но по сути) впервые умер человек. Английский велогонщик Артур Линтон скончался через после победы в 600-километровой гонке Бордо – Париж. Для своего лидерства он применял смесь из стрихнина и героина. И этого никто не скрывал.

В 1904 году на Олимпийских играх в США лидер марафонского забега Томас Хикс упал прямо на трассе. И тренер прямо там же сделал ему укол – инъекцию стрихнина. И дал запить его бренди. Спортсмен вскочил и побежал дальше. Через несколько километров свалился вновь. И процедура повторилась. Он выиграл золотую медаль. Никто и не думал ее оспаривать. Но марафоны с тех пор Томас больше не бегал никогда.

Вот так закладывался фундамент современного профессионального спорта. И применения допинга в нем.

Официально допинг запретили применять только в 1928 году. Однако тесты не проводили. И спортсмены продолжали его применять. Только не открыто, как раньше, а не афишируя это.

В 1935 году шагнула вперед Германия – там изобрели синтетический тестостерон.

Так в спорте начала эра анаболиков. Они долгое время также не были под запретом. И на ОИ-1936 немецкие спортсмены благодаря им забрали кучу наград.

Было ли отношение к допингу со стороны спортсменов честным?Нет. Никогда.

В 1955 году на гонке «Тур Де франс» французский велогонщик Жан Малеяк теряет сознание. Врачи выявляют в его крови букет из пяти запрещенных препаратов.

В 1960 году от амфетамина умирают сразу несколько велогонщиков. Самый известный случай – с 24-летним датчанином КнудомЙенсеном, который умер прямо на Олимпиаде в Риме.

И что мир содрогнулся?

Нет. В 1967 году от амфетамина умер британский велогонщик Том Симпсон.

Лишь после этого МОК ввел обязательный допинг-контроль на соревнованиях. И установил первый официальный список запрещенных препаратов.

Еще через восемь лет, в 1975-м в него внесли и анаболики.

Перестали ли спортсмены после этого их применять? Не смешите.

В 1983 году на Панамериканских играх в Венесуэле было дисквалифицировано 19 спортсменов – после того как применили новый метод распознавания стероидов. Но десятки спортсменов просто снялись со стартов и уехали домой, чтобы избежать дисквалификации.

В 1988 году золотую олимпийскую медаль отбирают у спринтера Бена Джонсона. И великий канадский бегун признается, что применял допинг на протяжении всей своей карьеры.

В 1991 году группа из 20 немецких тренеров признается, что допинг был важной частью подготовки профессиональных спортсменов в стране.

В 1998 году перед стартом велогонки «Тур Де Франс» задержан массажист испанской команды «Фестина». В багажнике его машины обнаружено 234 дозы с амфетаминами, тестостероном и другими запрещенными препаратами. Директор команды признается, что спортсмены принимали допинг систематически.

В 2003 году 13 ведущих легкоатлетов США были дисквалифицированы за употребление нового поколения анаболиков, которые до этого не могли определить в тестах.

В 2007 году американская бегунья Марион Джонс признается в употреблении стероидов. У нее отбирают пять олимпийских медалей, завоеванных на ОИ-2000. При этом Джонс до сих пор продолжает официально считаться трехкратной чемпионкой мира.

В 2012 году пожизненно дисквалифицирован уже закончивший свою карьеру ЛэнсАрмстронг. Через год он признается в телеинтервью, что применял допинг с середины 90-х до 2005 года. И что все это время его покрывали на государственном уровне.

В 2015 году ВАДА обвиняет Россию в многочисленных нарушениях, связанных с допинг-пробами.

Вот такая предельно короткая история допинга в современном мира. Считаю ли я, что все российские спортсмены при этом чисты? Чушь собачья. Конечно, нет. Они тоже шли поэтапно по этому пути.

Потому что иначе было просто нельзя. С незапамятных для нашего отечественного спорта времен. Когда сборные СССР пришли на международные арены, допинг уже вовсю властвовал там. Был необходимой частью спорта. Но, конечно, политическое противостояние между Западом и Востоком подхлестнуло эту борьбу.

Ну а как еще соперничать с Армстронгом, Джонс, Джонсоном? Да, их там кой-чего лишили. Но это потом, много лет спустя. А расцвет своей карьеры они провели в лучах славы. И если ты бы честным и чистым – ты был просто не достоин бежать или ехать рядом с ними. По спортивным показателям. Ты был обречен на поражение еще до старта.

И так было с 19 века.

Я еще раз обращу внимание на несколько фактов.

Допинг придумали не в России, а в Англии.

Стероиды изобрели не в России, а в Германии

Допинг начали массово применять не в России, а в Европе.

Обходить допинг-тесты, используя допинг более нового поколения придумали не в России, а в США.

Сейчас в истории допинга наступила новая эра. Эра борьбы с ним. Но никакой войны с допингом на самом деле нет. Просто маятник качнулся в другую сторону.

И сейчас допингом могут объявить лекарство, которое свободно продается в аптеках. Или пищевую добавку. Можно одним спортсменам его принимать официально разрешить – при наличии сфабрикованной справки. А других, кто реально себя от насморка лечил во время соревнований, чтобы не сняться с них, наоборот «зарубить» - потому что справка не оформлена.

И тут нет никакой правды. И никакой чести. Есть только тоже самое – желание быть первым. Любыми путями. И те, кто раньше изобрел и внедрил допинг в спорт, сейчас уже борется с ним с праведным блеском в глазах.

Потому что это выгодно. Изобретаешь новый препарат – и некоторое время ходишь в непобедимых чистюлях. Потом что пока ты властвуешь, WADA еще и успешно борется и снимает со старта соперников, которые отстают. Которые используют допинг, который ты принимал вчера. И таким образом пытаются хоть немного уравнять шансы…

Но только это никому уже не надо.

Потому что WADA не против допинга. Оно вовсе не хочет его победить. Мы же убедились благодаря хакерам, что она его легализовала. Она только хочет получить абсолютное право самой решать – кому разрешать его применять, а кому – нет.

И WADA можно понять – за это право люди будут платить. Щедро.

Так что…

Допинг forever! И ничего личного…