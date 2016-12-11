Десять лучших футболистов первой части сезона

«Советский спорт» подводит итоги первой части российской премьер-лиги-2016/17. Представляем рейтинг лучших футболистов.

10. Артем Дзюба («Зенит»)

Матчи: 14. Голы: 8 (1 с пенальти). Голевые передачи: 3

Несмотря на негативные факторы – уход Халка, главного поставщика голевых передач, и скомканную летнюю предсезонку из-за травмы колена – держит свою бомбардирскую планку. По-прежнему чрезвычайно полезен в борьбе (в среднем 28 единоборств, выигранные – 47%) и комбинационной игре (три ключевых передачи – один из лучших показателей для этого амплуа). Но главной фишкой Дзюбы остается уникальный КПД – каждый 2,5 удар по воротам оборачивается голом.

9. Дмитрий Полоз («Ростов»)

Матчи: 14. Голы: 4. Голевые передачи: 5

Возможно, лучший оттянутый нападающий премьер-лиги на сегодняшний день – в нем прекрасно уживаются и ударный форвард, и плеймейкер. Точность передач в штрафную площадь соперника составляет 59% – один из лучших показателей для этого амплуа. Еще одна тактическая ценность Полоза – одинаково полезен как в игре первым номером, так и на контратаках. В общем, находка для тренера. Единственный заметный недостаток – маловато бьет по воротам. Всего 16 ударов в 14 матчах.

8. Беким Балай («Терек»)

Матчи: 16. Голы: 8. Голевые передачи: 0

Перешел в «Терек» прошлым летом из хорватской «Риеки» за 2 млн. евро, сразу пробился в основу и в итоге стал одним из открытий первой части сезона. У Балая не самые выдающиеся показатели в борьбе, дриблинге и передачах. У него другие козыри: скорость, выбор позиции и, конечно, игра на опережение. Это назойливый, постоянно прессингующий нападающий, обученный всем маневрам. Пока что самым ярким для албанского форварда стал матч с «Зенитом», где он оформил дубль.

7. Зе Луиш («Спартак»)

Матчи: 12. Голы: 5. Голевые передачи: 4

Самый полезный нападающий чемпионата не перестает удивлять своим объемом работы. У него шестой показатель по ударам (36), хотя сыграл всего 12 матчей. Делает в среднем по 3,3 ключевых передачи за игру – лучший среди центрфорвардов. В дриблинге (5 обводок) и атакующей борьбе (27/45%) – один из лучших. В этом сезоне Зе Луиш значительно прибавил в комбинационной игре, о чем свидетельствует статистика голевых передач. Цепляется за мяч, работает в подыгрыше лучше всех.

6. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Матчи: 15. Голы: 0. Голевые передачи: 1

Главный универсал премьер-лиги. Осенью, когда в ЦСКА некому было играть в атаке, выходил на позицию центрального атакующего полузащитника. Чаще других опорников вступает в борьбу (в среднем 23 раза за матч, выигрывает – 59%), собирает по 11 подборов и перехватов. А еще Вернблум занимает первое место в списке игроков, на которых чаще всего фолят (43). Печально, что порой Понтус играет грязно и матом орет на арбитра. Когда-нибудь получит свой приз «джентльмена года».

5. Кристиан Нобоа («Ростов»)

Матчи: 13. Голы: 1. Голевые передачи: 0

Системообразующий игрок «Ростова», тот, на ком держится вся игра – и оборонительная, и атакующая. Странно, что Нобоа часто игнорируют при составлении всяких рейтингов. Без всякого сомнения, это один из самых недооцененных футболистов чемпионата. Тому, как через Нобоа «Ростов» выходит из обороны, позавидуют даже итальянские профессоры тактики. А еще эквадорец занимает второе место по ключевым передачам (65, точность – 35%), уступая только Иванову из «Терека».

4. Квинси Промес («Спартак»)

Матчи: 14. Голы: 6. Голевые передачи: 6

Ярко начал сезон, но после двух вояжей в сборную, где травмировался, на свой уровень так и не вышел. То ли не успел набрать форму, то ли уже устал от нашего футбола и мыслями где-нибудь в Англии, то ли сказываются перестановки (выходит то слева, то справа, то на острие). То ли мы чересчур требовательны. Лучший в премьер-лиге по розыгрышу стандартных положений (68/62%), второй по ударам (46/39%), шестой по обводкам (97/59%), восьмой по ключевым передачам (51/65%).

3. Жулиано («Зенит»)

Матчи: 15. Голы: 7 (2 с пенальти). Голевые передачи: 3

Похожая метаморфоза приключилась и с новым лидером «Зенита». Начал сезон настолько мощно, что даже опережал Халка по среднему количеству результативных действий за матч. А к концу осени, видимо, подустал. Тем не менее Жулиано не просто стал одним из главных открытий первой части сезона, но и сделал нашу премьер-лигу ярче. Таких неординарных исполнителей, за действиями которых приятно наблюдать, у нас каждым кризисным сезоном остается все меньше.

2. Федор Смолов («Краснодар»)

Федор Смолов Источник: Reuters

Матчи: 12. Голы: 10 (2 с пенальти). Голевые передачи: 0

Из-за травмы пропустил почти два месяца, но все равно лидирует в гонке бомбардиров. Самый бьющий игрок сезона (59 ударов, в створ – 47%). Лучший нападающий штрафной площади, с рывком, дриблингом, поставленным ударом. Главное качество – умеет решить эпизод. Не бывает такого, чтобы транжирил моменты, один из двух-трех обязательно реализует. Причем у него нет зависимости от полузащиты, создает моменты сам. Всего в 2016 году Смолов забил 31 гол. Выдающаяся статистика.

1. Денис Глушаков («Спартак»)

Матчи: 15. Голы: 4. Голевые передачи: 1

Самый ценный футболист, проводящий лучший сезон в карьере, чьей визитной карточкой стали потрясающие по точности удары из-за пределов штрафной площади. Всего таких гола три, и это лучший показатель среди всех игроков. Подсчитано: своими забитыми мячами Глушаков принес «Спартаку» шесть дополнительных очков (три победы вместо трех ничьих). Впрочем, у Дениса все прекрасно и в других компонентах – и объем выдает колоссальный, и с ключевыми передачами все в ажуре.

Пушка Глушакова. О самом грозном оружии «Спартака» и всей премьер-лиги