«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в Европу

Федор Смолов и Алан Дзагоев Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в «Эвертон», а Федора Смолова – в дортмундскую «Боруссию».

О Дзагоеве

«Сегодняшний ЦСКА ему не ровня. Надо пробовать в «Эвертоне»

- Переход в «Эвертон», считаю, вероятен. Да, Алан долго не играл, но по последнему матчу с «Тоттенхэмом» именно его я его отметил. Потому что он и Акинфеев выделялись на фоне остальных, которые провели игру бездарно.

Дзагоев рос у Газзаева. Он как никто знал менталитет парня, да что там – как отец ему был. Поэтому Алан и выстрелил. Потом был застой в игре, когда Дзагоева порть некому было. Помните, как он взбрыкнул, когда огрызнулся на Слуцкого во время матча с «Аланией» в финале Кубка? Потом была эта история с кричалкой в адрес «Зенита». А потом Дзагоев просто повзрослел.

Алан – хороший и умный игрок. Сегодняшний ЦСКА ему не ровня – без Игнашевича, Еременко... Поэтому надо смотреть. Думаю, Дзагоев может состояться в английском чемпионате. Это интересный вариант. Надо пробовать. К тому же это и для сборной полезно. Человек может играть в чемпионате, где каждый матч, как последний. А нам нужны люди с психологией победителей.

О Смолове

«Обамейянг сильнее, но Смолов созрел для перехода»

- Не так давно ведь мы все время сравнивали Смолова и Кокорина. И Федор проигрывал конкуренцию полностью. Казалось, все… А сейчас все по-другому. Смотрю, какие Смолов забивает голы, что и как он делает на поле. Он очень вырос.

Да, надо было уйти от баров, девочек, понять, что пока есть возможность играть в футбол, надо молиться одному богу – футбольному. Сейчас Смолов – форвард, который опасен у чужой, при игре один в один, после передач. А гол который Федор исполнил в Ницце – это показатель, что форвард при хорошей компании может состояться.

Знаете, у меня был разговор с Черчесовым про Смолова. Он говорил, что в «Динамо» видел, как Смолов творит на тренировках, но что-то было с психологией. Потому что когда выходил с Ворониным, Кокориным, Кураньи все куда-то пропадало.

Черчесов ему посоветовал идти куда-то, чтобы постоянно играть. Поэтому Смолов пошел в «Урал». И там у него начало получаться. Сейчас же Смолов почувствовал силу и уверенность. И, возможно, именно немецкий футбол и Дортмунд, где много движения, – то, что ему нужно.

Конечно, Обамейянг сильнее Смолова. Но, насколько понимаю, к Федору серьезный интерес, потому что Обамейянга они хотят продать за хорошие деньги. Смолов бы им помог в атаке. Сейчас он созрел для такого перехода.

А больше, кроме Дзагоева и Смолова, я и не назову никого, кто мог бы уехать в большой европейский чемпионат. Эти ребята – могут.