Хет-трик ЦСКА

Александр Якушев и Вячеслав Фетисов Источник: Photo.khl.ru

В Москве завершился третий розыгрыш Кубка легенд, турнира ветеранов ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Крыльев Советов». Как и раньше, победили армейцы.

Олимпийский чемпион армеец Александр Могильный и защитник «Спартака» Юрий Ящин пожали руки и обнялись. Именно после их драки в одном из последних матчей чемпионата Союза-89 Могильного дисквалифицировали на пять игр, хотели лишить звания заслуженного мастера спорта и вынудили сбежать за океан. После боксерского удара подбородок Ящина украшает шрам.

- Лед искусственный и очень быстрый, - признался потом главный менеджер армейского клуба Сергей Федоров. – Я даже не ожидал. Очень рад, что снова сыграл вместе с Могильным и Буре. Даже и не вспомню, когда всей тройкой в последний раз выходили на площадку.

Капитан красно-синих Вячеслав Фетисов играл в пятницу и воскресенье, пропустив субботний матч с «Крыльями Советов». В его отсутствие нашивка «К» красовалась на свитере Павла Буре.

Яростное сопротивление будущим победителям турнира оказал «Спартак» под руководством Александра Якушева. А тройка Игоря Болдина, в которой Николая Борщевского (он в тренерском штабе Уфы) заменил Игорь Мишуков, напомнила о сенсационной победе «детского сада» Виктора Тихонова в олимпийском Альбервиле. Именно Болдин тогда забил золотой гол.

Армейцы вырвали победу по буллитам. Несмотря на старания первого капитана сборной СССР Виталия Прохорова и двукратного олимпионика Александра Кожевникова.

В воскреснье «Крылышки» Прохорова не пощадили. После удара по ногам спартаковец упал, ударился головой об лед и завершил турнир. Травмы получили еще несколько красно-белых. Вот вам и ветеранский междусобойчик «45+»…

А что вытворял лучший вратарь турнира Владимир Мышкин в дерби силовиков! Буре, Федоров, Могильный, главный снайпер и лучший нападающий Кубка легенд-2016 Андрей Коваленко, Фетисов безуспешно штурмовали динамовские ворота, обстреливали их из всех орудий, но гол отпраздновали только после перерыва.

- Мыш сыграл на ноль два раза в жизни – в Золотой шайбе и Кубке Вызова-1979, - пошутил потом капитан ЦСКА. – И сейчас очень хотел.

Когда в динамовскую рамку встал Сергей Бабарико, армейцам стало легче. Не помог сменщику Мышкина его талант экстрасенса. Впрочем, и раньше Бабарико как правило получал от ЦСКА полную кошелку шайб.

После окончания турнира все желающие прямо на льду фотографировались с легендами, брали у них автографы. Бурлила жизнь и в фан-зоне. Когда смотришь такой хоккей, никакой мороз не страшен.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. ЦСКА (8 очков). 2. Спартак (7). 3. Крылья Советов (3). 4. Динамо (0).

ЦСКА: Спартак – 3:2 Б, Крылья Советов – 7:3, Динамо – 7:3. Спартак: Крылья Советов – 3:2, Динамо – 4:1. Крылья Советов: Динамо – 5:3.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА: вратарь – Владимир МЫШКИН («Динамо»), защитник – Юрий ТЕРЕХИН («Крылья Советов»), нападающий – Андрей КОВАЛЕНКО (ЦСКА).



