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Жоаозиньо: Не сомневаюсь – у Смолова получится в Европе

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жоазиньо
ЖоазиньоИсточник: «Советский спорт»

Краснодара» Жоаозиньо подвел итоги выступления команды в Лиге Европы. Сегодня бразилец с российским паспортом рассказывает о первой части сезона, роли Федора Смолова в команде, и надежде сыграть за сборную России.

«У НАС ЕСТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ФЕДОРА»

- В последнее время вы все чаще выходите в стартовом составе, стали больше играть. Это доверие тренера, пик формы, или и то и другое?
- Возможно, оба фактора. Во-первых, тренер мне доверяет, это чувствуется. А потому и сам ощущаю уверенность на поле. И наконец-то вошел в игровой ритм, вернуться после тяжелой травмы было непросто. Так что все хорошо, пользуюсь шансами, что мне дают. Надеюсь, получу еще больше игрового времени в новом году.

- Вам сейчас проще играть? Вернулись на любимую позицию в атаке.
- Для меня нет разницы. Могу сыграть на трех позициях, одинаково комфортно действовать, как в атаке, так и ближе к обороне. Как скажет тренер. Главное – защищать цвета «Краснодара» и получать игровое время.

- Как считаете, есть ли у «Краснодара» зависимость от Федора Смолова? Без него не всегда получается забивать голы.
- Думаю, есть. Но это нормально. Смолов забивает много голов, помогает добиваться результата. Это футболист, который способен решить исход матча. Очевидно, что на данный момент Смолов нам необходим.

- Федор в одном из недавних интервью сказал, что может перейти в европейский клуб уже летом. Преуспеет в Европе?
- Не сомневаюсь в этом. Хотя все зависит от него самого. У Смолова есть все, чтобы достичь больших высот. Он отличный нападающий, здорово умеет завершать атаки. И если покажет в Европе то, что показывает на протяжении уже двух сезонов в «Краснодаре», то не затеряется, выйдет на хороший уровень.

«СПАРТАК» – МОЩНЫЙ»

- При Игоре Шалимове что-то изменилось в философии команды, в стиле игры?
- Глобально – нет. Мы работали над некоторыми аспектами на тренировках, но это детали. Шалимов не так давно в команде, не было времени, чтобы что-то поменять. Игры идут через два-три дня. В таком ритме ничего не успеешь. Думаю, команду Шалимова вы увидите после зимней паузы, когда у нас будет время поработать на сборах.

- «Спартак» – лидер чемпионата. И судя по всему, будет бороться за титул. Для вас это неожиданность?
- Нет, «Спартак» – хорошая команда. К тому же не играет в еврокубках, в отличие от остальных претендентов на титул. А значит и футболисты более свежие, лучше готовы, чем те, кто играет по два матча в неделю. Но до завершения чемпионата еще много матчей. Посмотрим, кто весной будет побороться за титул, а кто не сможет поддержать темп. «Спартак» – один из претендентов, команда мощно выступает в том сезоне.

- А «Краснодар» – претендент?
- Шансы-то есть, но отыграть отставание будет непросто. Главное – мы верим, что сможем провести весеннюю часть сезона лучше, набрать больше очков.

- Напоследок вопрос о сборной России. Вызова ждете?
- Да, надежда есть. Было бы здорово сыграть за сборную России. Если вызовут, поеду с большой радостью. Но если не позовут, буду болеть за команду. В общем, не теряю надежды, работаю, чтобы получить свой шанс. И верю, что однажды этот шанс заслужу.

- Но пока общения с тренерским штабом сборной не было?
- Нет, я еще ни с кем не общался.

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