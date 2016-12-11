Двухминутное отдаление

Женская сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Теперь у наших девушек – 16 подряд гонок без побед с учетом выступлений в прошлом сезоне.

Потеря Акимовой

-- Далеко до идеала, но сохранить стрельбу удалось, и это главное. Последний выстрел был спорным, думала, что придется брать дополнительный патрон, но обошлось. Отдельное спасибо нашим сервисерам – на спусках мы прошивали всех.

Это «спасибо» прозвучало от нашей забойщицы Ольги Подчуфаровой после первого этапа. Тогда настроение было – куда ни шло. Россиянка ни разу не промахнулась, удержалась в группе лидеров : 4-е место и всего лишь 11 секунд отставания от первого места по нынешним временам – похвальный результат.

На третьей стрельбе картина поменялась кардинально: лидировавшие до этого чешки, а именно Люси Харватова, заработали два круга и стали 12-ми. А в лидеры пробились немка Хильдебранд и Татьяна Акимова. Россиянка предсказуемо была слабее на лыжне, и к стойке Франциска увеличила преимущество с трех секунд до 10. Плюс Татьяну обошла на дистанции и Юлия Джима.

Именно украинка становится лидером после стойки на втором этапе. Пока Хильдебранд и Акимова разбирались с дополнительными патронами, Джима убежала. А Акимова задержалась на коврике дольше всех. Почти полминуты она не могла перезарядить патрон, в итоге ушла со стадиона лишь пятой -- в 40 секундах от Джимы, а эстафету Слепцовой передала в 55 секундах, сохранив пятое место.

Казалось бы, промах в эстафете – не такое уж больше горе, чай, не индивидуалка, где к вам сразу прилетит лишняя минута. В эстафете же свою оплошность можно исправить секунд за 10. Но вот опять не повезло россиянкам – снова ступор на ровном месте.

«Ноги затекли, терпеть было невозможно»

Светлане Слепцовой не удается приблизиться к лидерам – после ее первой стрельбы отставание нашей команды переваливает за минуту, при том, что у сборной России на тот момент был один из лучших результатов на рубеже: только три доппатрона. А еще три прибавилось после стрельбы стоя в исполнении Слепцовой. Отставание, естественно, тоже выросло – до полутора минут.

-- На последнем круге ноги свело до такой степени, что терпеть было невозможно, -- говорила после финиша Слепцова. – Так как у нас невысокая скорость, то нам нельзя было брать дополнительные в этой эстафете. А я взяла слишком много.

Четвертый этап чудес не принес. Да и разве этого кто-то ждал? Анастасия Загоруйко выступила не провально, нет. Просто в свою силу. Финишировала шестой – в двух минутах от лидеров. Количество доппатронов к этому времени доросло до восьми.

К слову, у норвежек дополнительных патронов было 15(!), плюс они бежали два штрафных круга. Но даже они нас обошли: финишировали пятыми.

Когда доктора выпишут Сливко?

Победили – немки. Неудержимая Дальмайер легко оторвалась от француженки Мари Дорен-Абер в борьбе за золото. Третьими стали украинки, у которых на последнем этапе бежала совсем молодая Анастасия Меркушина. Еще сутки назад она добегала свои гонки на Кубке IBU, а теперь вот блеснула и на Кубке мира. Не смутило ее ничто – даже обладатель Большого хрустального глобуса Габриэла Коукалова, которая наступала на пятки в гонке. Но так и не наступила – украинки получили свою заслуженную бронзу.

Слегка завидуя соседям, в который раз зададимся вопросом – а где же наши юные дарования? Обнови тренеры состав до ниточки – болельщики сейчас и шестое место воспринимали бы с благодарностью и с надеждой на будущие результаты. А так вздыхают, шумят на форумах, задают вопросы. Что говорят доктора по поводу Виктории Сливко, чье появление на Кубке мира ожидалось еще в ноябре, но потом спортсменка заболела, не восстановилась, и тренеры не стали рисковать ее здоровьем, выводя на старт? Где кардинальное обновление состава? Когда мы, наконец, увидим Ульяну Кайшеву в Кубке мира (имя можно подставить любое) больше, чем один раз, за сезон?

А и правда – что? Где? Когда?