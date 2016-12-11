Двухминутное отдаление
Женская
сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира в
Поклюке. Теперь у наших девушек – 16 подряд гонок без побед с учетом
выступлений в прошлом сезоне.
Потеря
Акимовой
--
Далеко до идеала, но сохранить стрельбу удалось, и это главное. Последний
выстрел был спорным, думала, что придется брать дополнительный патрон, но
обошлось. Отдельное спасибо нашим сервисерам – на спусках мы прошивали всех.
Это
«спасибо» прозвучало от нашей забойщицы Ольги Подчуфаровой после первого этапа.
Тогда настроение было – куда ни шло. Россиянка ни разу не промахнулась,
удержалась в группе лидеров : 4-е место и всего лишь 11 секунд отставания от
первого места по нынешним временам – похвальный результат.
На
третьей стрельбе картина поменялась кардинально: лидировавшие до этого чешки, а
именно Люси Харватова, заработали два круга и стали 12-ми. А в лидеры пробились
немка Хильдебранд и Татьяна Акимова. Россиянка предсказуемо была слабее на
лыжне, и к стойке Франциска увеличила преимущество с трех секунд до 10. Плюс
Татьяну обошла на дистанции и Юлия Джима.
Именно
украинка становится лидером после стойки на втором этапе. Пока Хильдебранд и
Акимова разбирались с дополнительными патронами, Джима убежала. А Акимова
задержалась на коврике дольше всех. Почти полминуты она не могла перезарядить
патрон, в итоге ушла со стадиона лишь пятой -- в 40 секундах от Джимы, а
эстафету Слепцовой передала в 55 секундах, сохранив пятое место.
Казалось
бы, промах в эстафете – не такое уж больше горе, чай, не индивидуалка, где к
вам сразу прилетит лишняя минута. В эстафете же свою оплошность можно исправить
секунд за 10. Но вот опять не повезло россиянкам – снова ступор на ровном
месте.
«Ноги
затекли, терпеть было невозможно»
Светлане
Слепцовой не удается приблизиться к лидерам – после ее первой стрельбы
отставание нашей команды переваливает за минуту, при том, что у сборной России
на тот момент был один из лучших результатов на рубеже: только три доппатрона.
А еще три прибавилось после стрельбы стоя в исполнении Слепцовой. Отставание,
естественно, тоже выросло – до полутора минут.
--
На последнем круге ноги свело до такой степени, что терпеть было невозможно, --
говорила после финиша Слепцова. – Так как у нас невысокая скорость, то нам
нельзя было брать дополнительные в этой эстафете. А я взяла слишком много.
Четвертый
этап чудес не принес. Да и разве этого кто-то ждал? Анастасия Загоруйко
выступила не провально, нет. Просто в свою силу. Финишировала шестой – в двух
минутах от лидеров. Количество доппатронов к этому времени доросло до восьми.
К
слову, у норвежек дополнительных патронов было 15(!), плюс они бежали два
штрафных круга. Но даже они нас обошли: финишировали пятыми.
Когда
доктора выпишут Сливко?
Победили
– немки. Неудержимая Дальмайер легко оторвалась от француженки Мари Дорен-Абер
в борьбе за золото. Третьими стали украинки, у которых на последнем этапе
бежала совсем молодая Анастасия Меркушина. Еще сутки назад она добегала свои
гонки на Кубке IBU, а теперь вот блеснула и на Кубке мира. Не смутило ее
ничто – даже обладатель Большого хрустального глобуса Габриэла Коукалова,
которая наступала на пятки в гонке. Но так и не наступила – украинки получили
свою заслуженную бронзу.
Слегка
завидуя соседям, в который раз зададимся вопросом – а где же наши юные
дарования? Обнови тренеры состав до ниточки – болельщики сейчас и шестое место
воспринимали бы с благодарностью и с надеждой на будущие результаты. А так
вздыхают, шумят на форумах, задают вопросы. Что говорят доктора по поводу
Виктории Сливко, чье появление на Кубке мира ожидалось еще в ноябре, но потом
спортсменка заболела, не восстановилась, и тренеры не стали рисковать ее
здоровьем, выводя на старт? Где кардинальное обновление состава? Когда мы,
наконец, увидим Ульяну Кайшеву в Кубке мира (имя можно подставить любое)
больше, чем один раз, за сезон?
А и
правда – что? Где? Когда?