Вячеслав Фетисов: В МОК нельзя просто зайти, а потом выйти

После окончания турнира в раздевалке победителей не протолкнуться. К капитану ЦСКА Вячеславу Фетисову пришлось пробираться по баулам. Самый титулованный игрок мира ответил на вопросы «Советского спорта».

- Тяжело пришлось? Тем более что со здоровьем у вас не все в порядке?

- А что вы хотели! На первую игру в пятницу ехал из Госдумы, где мы бюджет утверждали, на метро. Чтобы успеть. И успел! Но простудился.

- Как вам турнир на открытом воздухе?

- Когда играешь в Детройте при двадцатиградусно м морозе, а на трибунах 40 тысяч зрителей, которые по 100 долларов за билет платят, ощущение немного другие. Видно, там им это нужно. Хотя по именам наш турнир тому, что в Детройте не только не уступает, а превосходит.

- Речь идет о матче ветеранов на стадионе в Энн Арборе, что в Мичигане, накануне Зимней классики «Детройт» - «Торонто»?

- Совершенно верно. Эту культуру надо прививать. Парк легенд ведь наш. Иногда ведь и на матчи КХЛ народ не особенно ходит. В мое время мы никогда не играли при пустых трибунах.

А Кубок легенд понравился. Соревновательный уровень приличный. Все играли на результат.

- Принципиально было выиграть турнир?

- Дело даже не в принципе. А в подходе, который с детства прививали в ЦСКА. Наш девиз такой: «Лучше победы может быть только очередная победа». Так что все мы молодцы.

- Времена новые, а ЦСКА по-прежнему на плаву.

- Сравнивать эпохи и команды трудно. Да, бренд остался. Но здесь другая раздевалка, другие люди. Хоккей нам всегда дарил радость. Помню, как в детстве играли на Оленьих прудах со «Спартаком». Пока дойдешь из разденвалки до коробки, столько оплеух получишь от болельщиков, что шансы у «Спартака» изначально равнялись нулю. «Золотая шайба» была турниром со смыслом. Сегодня она не готовит игроков для большого хоккея. Надо турниры этого клуба проводить среди школьных команд, а не заниматься фальсификацией. Звонит меня недавно большой кремлевский чиновник: «Моего внука выгоняют из школы ЦСКА, помоги». – «Сколько ему?» - «Девять». А я только в десять лет начинал заниматься хоккеем.

- Нельзя не поинтересоваться вашим мнением о второй части доклада Макларена.

- Надеюсь, что это серьезно не коснется спортсменов. Доклад Макларена – не основная проблема. Созданы две комиссии в МОК, в ближайшее время они получат материалы и начнут заниматься этими вопросами. А решения будут принимать Международные федерации.

Как станут развиваться события? Насколько эффективно работает созданная при ОКР комиссия по допингу? Насколько налажены коммуникации с внешним миром, насколько мы понимаем, что сейчас нужно делать? Ответы на эти вопросы доклад Макларена не дает. Мне кажется, мы не можем разобраться у себя внутри, что происходит. Остается ждать и надеяться, что наши спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, не пострадают. Я за это сейчас больше переживаю, чем за то, отнимут у нас какие-то награды или нет.

- На носу Кубок Первого канала, который в 70-летний юбилей отечественного хоккея надо обязательно выиграть.

- Раз турнир стал традиционным и проводится в юбилей – то да. Будем ждать искрометной игры и хорошего результата, - смеется Фетисов. - Однако Кубок Первого канала не дает ответа на вопрос, где сейчас находится наш хоккей, какое занимает место в мировом рейтинге. На чемпионаты мира приезжают совсем другие команды и игроки. На Олимпийские игры – все сильнейшие. На Кубок мира – тоже.

- Ваш прогноз: НХЛ примет участие в Олимпиаде-2018?

- Думаю, да. МОК – не та организация, куда можно запросто зайти, а потом так же запросто выйти. Есть большой риск, что потом НХЛ туда не пустят. После Игр в Корее идет олимпийский Китай. Рынок большой, перспективный. Думаю, в НХЛ все взвесят и примут правильное решение.