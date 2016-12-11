Мужики побьются за Лигу Европы

«Советский спорт» - о перспективах «Ростова», для которого 2016-й год стал самым успешным в истории клуба.

ЛЮБИМЦЫ

Прошедший год – лучший за всю историю «Ростова». Да, в 2014 желто-синие выигрывали Кубок России и дебютировали в Лиге Европы, но успех двухлетней давности скорее случайность, чем результат плодотворной работы. Не скрывал этого и бывший главный тренер команды Миодраг Божович, который как-то признался корреспонденту «Советского спорта»: сам, мол, не ожидал, что будет так фартить.

К декабрю на счету ростовчан три достижения, которые будут помнить и спустя много лет. Это серебряные медали прошлого чемпионата, выход в групповой этап Лиги чемпионов и победа над «Баварией», сделавшая болельщиков желто-синих самыми счастливыми людьми на земле.

Сейчас футболисты и тренерский штаб «Ростова» самые популярные люди в городе. Их готовы бесплатно стричь, лечить зубы, катать на такси, кормить, одевать. Ростов помешался на футболе. Им начали интересоваться те, кто пару лет назад морщился, заслышав звук футбольной телетрансляции.

ФИГУРА

А ведь еще в августе казалось, что «Ростову» конец. Напомним, тогда Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера команды. По ряду причин он вернулся, но уже в качестве вице-президента. Теперь специалист смотрит футбол с трибуны, продолжает проводить тренировки и решает ряд вопросов, которые касаются спортивной составляющей. Например, занимается поиском потенциальных новичков и реанимирует тех, кто недавно играл в ФНЛ.

Во многом благодаря Бердыеву (а также селекционеру Александру Андрющенко) в «Ростове» появился защитник Миха Мевля, который на днях попал в символическую сборную тура Лиги чемпионов. За словенца заплатили всего лишь 700 тысяч евро, а сейчас несколько клубов из АПЛ готовы выкупить игрока обороны за 5 миллионов евро.

Впечатляет и прогресс Владимира Граната, которого уже давно списали со счетов. Бывший спартаковец без особых проблем заменил Ивана Новосельцева, а болельщики едва ли не после каждого тура признают его лучшим футболистом команды. Если Гранат продолжит играть на таком уровне, то скоро вернется в сборную.

ФИНАНСЫ

В начале года «Ростов» был близок к финансовому краху. Общая сумма долгов стремилась к миллиарду рублей, зарплату футболистам не платили четыре месяца, а премиальных не они не видели с позапрошлого сезона.

Сейчас ростовчане близки к тому, чтобы «выйти в ноль». И все благодаря участию в Лиге чемпионов. УЕФА уже начал выплачивать желто-синим бонусы, которые позволяют решать накопившиеся проблемы. Всего за участие в самом престижном турнире Европы «Ростов» заработал 17.2 миллиона евро. Это практически годовой бюджет клуба. К маю сумма станет еще больше, так как УЕФА распределит деньги за маркетинг.

Успехи позволили «Ростову» стать привлекательным для потенциальных партнеров. К концу года на клуб обратил внимание производитель мобильных телефонов и один из ведущих сотовых операторов России. О какой-то серьезной финансовой помощи говорить не приходится, но раньше не было и такого.

УСИЛЕНИЕ

Новый сезон стартует для «Ростова» 16 февраля домашним матчем плей-офф Лиги Европы. Соперник россиян определится в понедельник, а пока «Советскому спорту» стали известны некоторые подробности подготовки к продолжению сезона.

Соберется команда в первых числах января. После медицинского обследования желто-синие пройдут два сбора (ОАЭ и Турция). Тренер по физической подготовке уже выслал игрокам план индивидуальных занятий, который должен будет соблюдать каждый футболист. Отдыхать особо некогда – впереди первая европейская зима в истории.

Что касается задач на остаток сезона, то в чемпионате России для «Ростова» еще ничего не потеряно. Отставание от четвертого еврокубкового места (задача на сезон – вновь попасть в Европу) - всего лишь три очка, поэтому вся борьба впереди.

В Лиге Европы команда Курбана Бердыева может стать главной сенсацией турнира. Главное – не изменять своей философии и двигаться от матча к матчу. Если повезет с жеребьевкой, «Ростову» по силам дойти и до финала.

Не стоит забывать и про усиление. По слухам, селекционная служба уже ведет работу над поиском центрального и крайнего защитников. Рассматриваются кандидатуры в центр поля. В условиях плотного календаря и ротации, ростовчанам нужно усиливать именно эти позиции.