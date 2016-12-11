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Третьими будем? Россия лишится девяти медалей Сочи?

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Медали ОИ в Сочи
Медали ОИ в СочиИсточник: «Советский спорт»

К каким последствиям может привести публикация второй части доклада Ричарда Макларена? И как в этом случае изменится итоговый зачет Олимпиады в Сочи?

СПИСОК 17-ТИ

Мы пока не знаем фактов, не видели имен, не изучали доказательства, поскольку они представлены в неполном виде. Мы можем лишь отталкиваться от озвученных в докладе тезисов, играть в «верю – не верю» и стараться разгадать – что за спортсмены фигурируют под кодовыми обозначениями в представленных Маклареном документах? Тезисы, признаем стразу, страшные. Один из них – внушительная часть медалистов Игр-2014 в Сочи в составе сборной России  в то или иное время употребляла запрещенные препараты.

Как говорит старая британская мудрость: надейся на лучшее, а готовься к худшему. Мы решили выяснить, как будет выглядеть таблица командного зачета Игр в Сочи, если обвинения комиссии Макларена подтвердятся.

Григорий Родченков – бывший глава московской лаборатории РУСАДА и главный информатор ВАДА, на основании показаний которого строится большая часть выводов Макларена, в интервью зарубежным СМИ рассказывал – по крайней мере 15 призеров Сочи в составе российской сборной употребляли допинг в период подготовки к Играм. Из самого доклада мы узнали, что запрещенные вещества принимали минимум два атлета, завоевавшие в сумме 4 золота, одна серебряная медалистка Олимпиады-2014, и еще 12 призеров. Цифры сходятся.

Коллеги из Sports.ru провели анализ, изучив так называемый список «Дюшес». Это перечень атлетов, которые, по словам Родченкова, принимали разработанный им самим «коктейль» - смесь алкоголя (виски для мужчин и мартини для женщин) с анаболическими стероидами. При этом сами имена спортсменов в списке не указаны - все они зашифрованы под специальными кодами. Однако сопоставив эти коды, дисциплины, в которых участвовали спрятанные за ними спортсмены, а также расписание Олимпиады (вся эта информация содержится в таблице, опубликованной в числе прочих документов в качестве доказательств, предоставленных комиссией Макларена), можно разгадать, кто именно фигурирует в списке.

Итог шокирует – сразу 17 спортсменов! Вот полный перечень:

Александр Легков (лыжный гонки, золото в гонке на 50 км, серебро в эстафете)

Максим Вылегжанин (лыжные гонки, серебро в гонке на 50 км, серебро в эстафете)

Дмитрия Япаров (лыжные гонки, серебро в эстафете)

Александр Бессмертных (лыжные гонки, серебро в эстафете)

Никита Крюков (лыжные гонки, серебро в командном спринте)

Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей, золото в бобах-двойках и бобах-четверках)

Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков (бобслей, золото в бобах-четверках)

Александр Третьяков (скелетон, золото)

Ольга Вилухина (биатлон, серебро в спринте и в эстафете)

Яна Романова (биатлон, серебро в эстафете)

Ольга Зайцева (биатлон, серебро в эстафете)

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, серебро в беге на 500 м)

Альберт Демченко (санный спорт, серебро в личном зачете и в эстафете)

Татьяна Иванова (санный спорт, серебро в эстафете)

Елена Никитина (скелетон, бронза)

Итого – 4 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медаль домашних Олимпийских игр, которых сборная России может лишиться, если пробы всех фигурантов данного списка окажутся положительными, либо будет доказано, что с этими самыми пробами проводили незаконные манипуляции (на что, собственно, и ссылается Макларен). Не говоря о том, что список может быть неполным, потому что некоторые коды и стоящие за ними спортсмены остались неразгаданными.

Как в этом случае изменится итоговый зачет Сочи-2014?

МИНУС 9 МЕДАЛЕЙ?

На самом деле, Россия потеряет не 12, а «всего» 9 медалей. В том числе – не 4, а 3 золота (все дальнейшие выводы сделаны исключительно на основное представленного выше списка). Так, в случае дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина, победа в мужском лыжном марафоне перейдет еще одному россиянину – Илье Черноусову. А при аннулировании результатов экипажей Зубкова бронзу и в бобах-двойках, и в бобах-четверках получат Максим Белугин и его разгоняющие (в Сочи они в обеих дисциплинах были четвертыми).

Тем не менее, мы все равно лишимся 3 золотых и 7 серебряных наград (при этом получим «лишнюю» бронзу). Это означает падение на 3-е место медального зачета – на 1-е выйдет Норвегия, на 2-е – Канада. Сборная США все равно останется 4-й. А больше всего выиграют от столь печального для нас расклада норвежцы (плюс 3 дополнительные медали) и, как ни странно, латыши. У команды Латвии сразу 2 серебра превратятся в 2 золота, при этом добавится еще 1 серебро. Итого – подъем с 23-й на 17-ю позицию зачета.

Впрочем, если все подтвердится и нас ждут массовые дисквалификации российских спортсменов по итогам домашних Игр, о латышах думать не придется…


МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СОЧИ-2014

Страна З С Б Всего
1. Россия 13 11 9 33
2. Норвегия 11 5 10 26
3. Канада 10 10 5 25
4. США 9 7 12 28
5. Голландия 9 7 12 28
6. Германия 8 6 5 19
7. Швейцария 6 3 2 11
8. Белоруссия 5 0 1 6
9. Австрия 4 8 5 17
10. Франция 4 4 7 15
11. Польша 4 1 1 6
12. Китай 3 4 2 9
13. Корея 3 3 2 8
14. Швеция 2 7 6 15
15. Чехия 2 4 2 8
16. Словения 2 2 4 8
17. Япония 1 4 3 8
18. Финляндия 1 3 1 5
19. Великобритания 1 1 2 4
20. Украина 1 0 1 2
21. Словакия 1 0 0 1
22. Италия 0 2 6 8
23. Латвия 0 2 2 4
24. Австралия 0 2 1 3
25. Хорватия 0 1 0 1
26. Казахстан 0 0 1 1

СОЧИ-2014 «ПО МАКЛАРЕНУ»

Страна З С Б Всего
1. Норвегия 11 7 11 29
2. Канада 10 10 6 26
3. Россия 10 4 10 24
4. США 9 10 10 29
5. Голландия 9 8 11 28
6. Германия 8 6 6 20
7. Швейцария 7 2 2 11
8. Белоруссия 5 0 2 7
9. Австрия 4 8 5 17
10. Франция 4 5 6 15
11. Польша 4 1 1 6
12. Китай 3 4 3 10
13. Корея 3 3 2 8
14. Швеция 2 8 5 15
15. Чехия 2 4 2 8
16. Словения 2 2 4 8
17. Латвия 2 1 2 5
18. Япония 1 4 3 8
19. Финляндия 1 3 1 5
20. Великобритания 1 1 2 4
21. Украина 1 0 2 3
22. Словакия 1 0 0 1
23. Италия 0 3 5 8
24. Австралия 0 2 1 3
25. Хорватия 0 1 0 1
26. Казахстан 0 0 1 1

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