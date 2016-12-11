Третьими будем? Россия лишится девяти медалей Сочи?
К каким последствиям может привести публикация второй части доклада Ричарда Макларена? И как в этом случае изменится итоговый зачет Олимпиады в Сочи?
СПИСОК 17-ТИ
Мы пока не знаем фактов, не видели имен, не изучали доказательства, поскольку они представлены в неполном виде. Мы можем лишь отталкиваться от озвученных в докладе тезисов, играть в «верю – не верю» и стараться разгадать – что за спортсмены фигурируют под кодовыми обозначениями в представленных Маклареном документах? Тезисы, признаем стразу, страшные. Один из них – внушительная часть медалистов Игр-2014 в Сочи в составе сборной России в то или иное время употребляла запрещенные препараты.
Как говорит старая британская мудрость: надейся на лучшее, а готовься к худшему. Мы решили выяснить, как будет выглядеть таблица командного зачета Игр в Сочи, если обвинения комиссии Макларена подтвердятся.
Григорий Родченков – бывший глава московской лаборатории РУСАДА и главный информатор ВАДА, на основании показаний которого строится большая часть выводов Макларена, в интервью зарубежным СМИ рассказывал – по крайней мере 15 призеров Сочи в составе российской сборной употребляли допинг в период подготовки к Играм. Из самого доклада мы узнали, что запрещенные вещества принимали минимум два атлета, завоевавшие в сумме 4 золота, одна серебряная медалистка Олимпиады-2014, и еще 12 призеров. Цифры сходятся.
Коллеги из Sports.ru провели анализ, изучив так называемый список «Дюшес». Это перечень атлетов, которые, по словам Родченкова, принимали разработанный им самим «коктейль» - смесь алкоголя (виски для мужчин и мартини для женщин) с анаболическими стероидами. При этом сами имена спортсменов в списке не указаны - все они зашифрованы под специальными кодами. Однако сопоставив эти коды, дисциплины, в которых участвовали спрятанные за ними спортсмены, а также расписание Олимпиады (вся эта информация содержится в таблице, опубликованной в числе прочих документов в качестве доказательств, предоставленных комиссией Макларена), можно разгадать, кто именно фигурирует в списке.
Итог шокирует – сразу 17 спортсменов! Вот полный перечень:
Александр Легков (лыжный гонки, золото в гонке на 50 км, серебро в эстафете)
Максим Вылегжанин (лыжные гонки, серебро в гонке на 50 км, серебро в эстафете)
Дмитрия Япаров (лыжные гонки, серебро в эстафете)
Александр Бессмертных (лыжные гонки, серебро в эстафете)
Никита Крюков (лыжные гонки, серебро в командном спринте)
Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей, золото в бобах-двойках и бобах-четверках)
Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков (бобслей, золото в бобах-четверках)
Александр Третьяков (скелетон, золото)
Ольга Вилухина (биатлон, серебро в спринте и в эстафете)
Яна Романова (биатлон, серебро в эстафете)
Ольга Зайцева (биатлон, серебро в эстафете)
Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, серебро в беге на 500 м)
Альберт Демченко (санный спорт, серебро в личном зачете и в эстафете)
Татьяна Иванова (санный спорт, серебро в эстафете)
Елена Никитина (скелетон, бронза)
Итого – 4 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медаль домашних Олимпийских игр, которых сборная России может лишиться, если пробы всех фигурантов данного списка окажутся положительными, либо будет доказано, что с этими самыми пробами проводили незаконные манипуляции (на что, собственно, и ссылается Макларен). Не говоря о том, что список может быть неполным, потому что некоторые коды и стоящие за ними спортсмены остались неразгаданными.
Как в этом случае изменится итоговый зачет Сочи-2014?
МИНУС 9 МЕДАЛЕЙ?
На самом деле, Россия потеряет не 12, а «всего» 9 медалей. В том числе – не 4, а 3 золота (все дальнейшие выводы сделаны исключительно на основное представленного выше списка). Так, в случае дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина, победа в мужском лыжном марафоне перейдет еще одному россиянину – Илье Черноусову. А при аннулировании результатов экипажей Зубкова бронзу и в бобах-двойках, и в бобах-четверках получат Максим Белугин и его разгоняющие (в Сочи они в обеих дисциплинах были четвертыми).
Тем не менее, мы все равно лишимся 3 золотых и 7 серебряных наград (при этом получим «лишнюю» бронзу). Это означает падение на 3-е место медального зачета – на 1-е выйдет Норвегия, на 2-е – Канада. Сборная США все равно останется 4-й. А больше всего выиграют от столь печального для нас расклада норвежцы (плюс 3 дополнительные медали) и, как ни странно, латыши. У команды Латвии сразу 2 серебра превратятся в 2 золота, при этом добавится еще 1 серебро. Итого – подъем с 23-й на 17-ю позицию зачета.
Впрочем, если все подтвердится и нас ждут массовые дисквалификации российских спортсменов по итогам домашних Игр, о латышах думать не придется…
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СОЧИ-2014
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1. Россия
|13
|11
|9
|33
|2. Норвегия
|11
|5
|10
|26
|3. Канада
|10
|10
|5
|25
|4. США
|9
|7
|12
|28
|5. Голландия
|9
|7
|12
|28
|6. Германия
|8
|6
|5
|19
|7. Швейцария
|6
|3
|2
|11
|8. Белоруссия
|5
|0
|1
|6
|9. Австрия
|4
|8
|5
|17
|10. Франция
|4
|4
|7
|15
|11. Польша
|4
|1
|1
|6
|12. Китай
|3
|4
|2
|9
|13. Корея
|3
|3
|2
|8
|14. Швеция
|2
|7
|6
|15
|15. Чехия
|2
|4
|2
|8
|16. Словения
|2
|2
|4
|8
|17. Япония
|1
|4
|3
|8
|18. Финляндия
|1
|3
|1
|5
|19. Великобритания
|1
|1
|2
|4
|20. Украина
|1
|0
|1
|2
|21. Словакия
|1
|0
|0
|1
|22. Италия
|0
|2
|6
|8
|23. Латвия
|0
|2
|2
|4
|24. Австралия
|0
|2
|1
|3
|25. Хорватия
|0
|1
|0
|1
|26. Казахстан
|0
|0
|1
|1
СОЧИ-2014 «ПО МАКЛАРЕНУ»
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1. Норвегия
|11
|7
|11
|29
|2. Канада
|10
|10
|6
|26
|3. Россия
|10
|4
|10
|24
|4. США
|9
|10
|10
|29
|5. Голландия
|9
|8
|11
|28
|6. Германия
|8
|6
|6
|20
|7. Швейцария
|7
|2
|2
|11
|8. Белоруссия
|5
|0
|2
|7
|9. Австрия
|4
|8
|5
|17
|10. Франция
|4
|5
|6
|15
|11. Польша
|4
|1
|1
|6
|12. Китай
|3
|4
|3
|10
|13. Корея
|3
|3
|2
|8
|14. Швеция
|2
|8
|5
|15
|15. Чехия
|2
|4
|2
|8
|16. Словения
|2
|2
|4
|8
|17. Латвия
|2
|1
|2
|5
|18. Япония
|1
|4
|3
|8
|19. Финляндия
|1
|3
|1
|5
|20. Великобритания
|1
|1
|2
|4
|21. Украина
|1
|0
|2
|3
|22. Словакия
|1
|0
|0
|1
|23. Италия
|0
|3
|5
|8
|24. Австралия
|0
|2
|1
|3
|25. Хорватия
|0
|1
|0
|1
|26. Казахстан
|0
|0
|1
|1