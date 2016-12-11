Старый добрый Жозе. За счет чего «МЮ» победил «Тоттенхэм»

В центральном матче английского тура «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» - 1:0. «Советский спорт» делится подробностями.

ПЛАН МОУРИНЬЮ

Несколькими днями ранее «Тоттенхэм» играл в Лиге чемпионов с ЦСКА. В том матче «шпорам» все давалось легко, и они уверенно победили - 3:1. Во встрече с «МЮ» от той легкости не осталось и следа. Наоборот, поиск пути к чужим воротам оказался чертовски сложным занятием. Показательная статистика: за 90 минут команда Маурисио Покеттино нанесла всего лишь три удара из штрафной площади, два из которых были заблокированы. Для сравнения, в игре с ЦСКА «шпоры» пробили из штрафной сразу 18 раз!

Сразу отметим ряд решений главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью, которые помогли разрушить игру «Тоттенхэма». Португалец напомнил всем, что разваливать игру чужих команд он умеет превосходно.

1. Ставка на прессинг

Игроки «МЮ» высоко встречали атаки «Тоттенхэма». И это было взвешенное и продуманное решение.

Лондонцы предпочитают атаковать флангами. Но у «МЮ» есть быстрые крайние защитники - Валенсия и Дармиан. Значит, на них можно было положиться, когда они оставались с глазу на глаз с резвыми атакующими игроками соперника. Главная их заслуга - им удалось нейтрализовать Сон Хын Мина. На какой бы фланг он ни приходил, уходил ни с чем - Валенсия и Дармиан теснили его от своих ворот, встречая максимально высоко. Итальянец шел за своим визави так далеко, что комментаторы матча иногда даже теряли его из виду. А он просто осуществлял задумку Моуринью.

Уже на 57-й минуте Сон был заменен. Никогда еще в этом сезоне он в чемпионате Англии не покидал поле так рано. Отметился он лишь двумя ударами издали, нанесенными больше от безысходности.

Теоретически тем, что крайние защитники «МЮ» уходили далеко вперед, могли воспользоваться нападающий «Тоттенхэма» Кейн и полузащитник Алли. Но если они смещались на фланг, то за ними следовал один из центральных защитников «красных дьяволов» - Рохо или Джоунс. Плюс им помогал опорник Каррик. Так что ни Кейн, ни Алли из штрафной площади не били. На их счету лишь по одному удару из-за ее пределов, оба оказались неточными.

Главный смысл прессинга, задуманного Моуринью, был в том, чтобы сдержать крайних защитников «Тоттенхэма» Уокера и Роуза. При прессинге «МЮ» они вынуждены были помогать центральным защитникам и полузащитникам выходить в атаку. А ведь оба славятся своей остротой у чужих ворот.

2. Роль Мхитаряна и Марсьяля при обороне

Оборонялся «МЮ» и на своей половине поля. Как же без этого? Прессинговать постоянно невозможно. Оборона у своих ворот была продуманной.

Чтобы не дать развернуться крайними защитникам «Тоттенхэма» - Роузу и Уокеру - к своей штрафной площади опускались крайние нападающие Марсьяль и Мхитарян. Иногда их меняли другие футболисты. Так, во втором тайме за Уокером в ряде эпизодов приглядывал Погба, тогда как Марсьяль оставался чуть впереди. Цель понятна - поймать соперника на контратаке за счет скорости. Но не получилось. Зато в обороне была надежность.

3. Выход Байи

В конце матча Моуринью выпустил на поле третьего центрального защитника - Байи. Ивуариец усилил не только центр обороны, но и правый край - Роуза стал встречать Валенсия.

Видимо, Моуринью не забыл матч против «Арсенала». Встреча завершилась 1:1, команда Арсена Венгера отыгралась в самой концовке. Эпизода начался с того, что Рэшфорд позволил себя обыграть на бровке. Португалец показал, что урок из той ошибки извлек: если есть возможность сделать так, чтобы на фланге оборонялся защитник, а не атакующий игрок, то нужно ею пользоваться.

МХИТАРЯН КАК НЕДОСТАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

В атаке Моуринью сделал ставку на скорость. Девиз был таким: отобрали мяч - провели атаку! Отсюда всего лишь 286 передач за матч. К примеру, «Тоттенхэм» сделал 429. Но и что с того, если «МЮ» был гораздо острее? Вратарь «шпор» Льорис сыграл так, что сможет рассказывать об этом матче внукам!

Главным действующим лицом у «МЮ» стал Мхитарян. Он разгонял атаки, он же их завершал. Не доиграв матч до конца из-за полученной в столкновении с Роузом травмы, он все равно стал самым бьющим наряду с Погба футболистом - три удара. Один из них стал голевым - после паса Эрреры армянин убежал один на один с вратарем и недолго думая, послал мяч под перекладину.

Мхитарян играл так, что верилось: возрождение «МЮ» не за горами. Его умение ускоряться, принимать решения в цейтноте, обострять игру передачами - то, чего команде Моуринью, делающей ставку на быстрые атаки, во многих матчах этого сезона не хватало. Оно и неудивительно - армянин восемь туров пропустил из-за травмы. Другого такого игрока в команде не было. Нашлись хорошо думающие (Мата, Руни), были хорошо бегущие (Рэшфорд и Марсьяль), а вот игроков, которые бы сочетали эти качества, как Мхитарян, не обнаружилось. Поэтому его очередная травма - большая ложка дегтя в бочке меда после победы над «Тоттенхэмом».