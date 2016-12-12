Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Требуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен Дзагоев

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Требуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен Дзагоев
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает, зачем «Эвертону» мог понадобится полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В воскресенье издание Liverpool Echo сообщило, что «Эвертон» рассматривает возможность приобретения Дзагоева в уже в январе. В статье говорилось, что спортивный директор «ирисок» Стивен Уолш был на матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА, в котором просматривал полузащитника, а сотрудники клуба уже пообщались с представителями игрока на предмет возможного перехода.

Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман поручил Уолшу найти футболиста, который может добавить команде креативности в атаке, и Дзагоев – один из приоритетных вариантов.

Сам футболист на прошлой неделе дал интервью британскому изданию The Daily Mail, в котором рассказал, что не прочь поиграть в Англии: «Я хотел бы поиграть в Европе. Российские футболисты должны выступать в европейских чемпионатах, чтобы прогрессировать. Это единственный путь. Мне всегда нравилась премьер-лига и было бы здорово выступать в составе одного из английских клубов. Фантастическая атмосфера, прекрасные болельщики».

По информации The Daily Mail, помимо «Эвертона» интерес к Дзагоеву проявляют «Вест Хэм» и «Суонси».

ЗАЧЕМ «ЭВЕРТОНУ» ДЗАГОЕВ

В минувшее воскресенье в матче с «Манчестер Юнайтед» тяжелую травму – повреждение крестообразных связок колена – получил крайний нападающий Янник Боласие. 27-летний конголезец – один из любимцев Кумана, который выходил на поле во всех матчах в премьер-лиге в этом сезоне. Голландец хотел видеть его в команде и летом «Эвертон» заплатил «Кристал Пэлас» за Боласие 25 миллионов фунтов.

Куман уже заявил, в январе клуб должен выйти на трансферный рынок и попытаться найти замену африканцу. «Необходимость в покупках теперь намного больше, чем раньше, поскольку мы потеряли Янника на длительное время», - сказал он.

Голландец заметил, что хотел бы взять в аренду своего соотечественника Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед», интерес к которому также проявлял и московский «Спартак».

Но не следует полагать, что Дзагоев – всего лишь один из вариантов замены Боласие. Все-таки у них разные амплуа. Конголезец – классический фланговый атакующий игрок.

В последнее время Куман недоволен игрой центрального полузащитника Росса Баркли. 23-летний хавбек одно время считался одной из главных надежд английского футбола. В сезоне-2013/14 он стал одним из главных открытий чемпионата и поехал в составе сборной Англии на чемпионат мира в Бразилию, где сыграл во всех трех матчах. Однако затем его прогресс замедлился, и за последние два года критиковали Баркли куда чаще, чем хвалили, считая, что он так и не раскрыл весь свой потенциал.

В этом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах в премьер-лиге. Но, например, в недавней встрече с «МЮ» Баркли остался на скамейке запасных и так и не вышел на поле. Было видно, что он этим фактом расстроен.

«Если ты хочешь играть, то должен доказывать тренеру свое право выходить на поле в течении всей недели. Иногда футболист может остаться в запасе по тактическим причинам, но что касается Баркли, то я жду от него большего. И он должен принять это. Росс должен показывать все, на что способен, на тренировках, и это будет лучший ответ на вопрос, почему он не играет. У меня нет к нему претензий по самоотдаче, но есть вопросы к тому, как он двигается, насколько хорошо вписывается в командную тактику, насколько он продуктивен», - Куман высказался по поводу Баркли весьма откровенно.

Так что в этом контексте приобретение Дзагоева – игрока умного, креативного, но в то же время работоспособного – выглядит логичным шагом. Тем более что кандидатов на позицию центрального атакующего хавбека в «Эвертоне» помимо Бакрли считай что и нет. Есть крепкие разрушители – Барри, Гейе, Маккарти, Клеверли. Есть фланговые футболисты – Леннон, Деулофео, Миральяс. Последние двое умны и техничны, но игра в центре – не их конек. Место на острие им куда ближе. В общем, неудивительно, что Куман ищет игрока, способного добавить команде осмысленности и остроты. Дзагоев на эту роль вполне подходит.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в Европу«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в ЕвропуОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в «Эвертон»,Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубахБывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.Леонид Слуцкий: Нескромно называть новую школу своим именем, но к ней нужно привлечь вниманиеБывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своей футбольной школе в Волгограде.Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окноПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.«Уотфорд» обыграл «Эвертон», несмотря на дубль Лукаку«Уотфорд» дома взял верх над «Эвертоном» (3:2) в 15-м туре чемпионата Англии.Газзаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеровГаззаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеровГоворят, Самедов уходит из «Локомотива» в «Спартак» из-за конфликта с Семиным. Ну что ж, добавим жаришки в этот субботний день.Аксель Витсель: После зимних сборов «Зенит» будет показывать футбол более высокого качестваПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель подвел итоги первой части чемпионата России-2016/17.Виктор Васин вернется в ЦСКАЗащитник Виктор Васин начнет подготовку к весенней части чемпионата РФПЛ в ЦСКА.УЕФА: Решение по апелляции Еременко, скорее всего, будет принято после нового годаУЕФА, вероятнее всего, примет решение по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко после нового года. Об этом сообщил директор организации по правовым вопросам Аллистер Белл.Олег Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Витиньо и не рассматривает предложения по немуНачальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что клуб рассчитывает на бразильского нападающего Витиньо. Напомним, что он вернется из аренды во второй половине сезона.Колыбель букмекерства. Как ставят на спорт в ВеликобританииКолыбель букмекерства. Как ставят на спорт в ВеликобританииКорреспондент «Советского спорта» попытался сделать ставку на спорт в одной из букмекерских контор Лондона.Все там же. Все так же. Михаил Борзыкин – об итогах еврокубковой осениВсе там же. Все так же. Михаил Борзыкин – об итогах еврокубковой осениОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги первой части еврокубкового сезона и сквозь эту призму оценивает уровень нашей премьер-лиги.ЦСКА выйдет из отпуска 10 январяПосле окончания матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, московский ЦСКА ушел в отпуск до 10 января. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.Отец Еременко: Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футболАлексей Еременко, отец полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, поведал, чем занимается его сын после дисквалификации за употребление кокаина.Вячеслав Колосков: Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - позор российского клубного футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлениях «Зенита» и «Краснодара» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, по итогам которого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на седьмое место.4 клуба Премьер-лиги ведут борьбу за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который с приходом Жозе Моуринью перестал попадать в состав команды, может покинуть клуб в январе 2017 года.Жена Акинфеева иронично прокомментировала игру своего мужаСупруга голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировала игру своего мужа в Лиге чемпионов.ЦСКА подпишет контракт с Гончаренко 12 декабряБывший тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подпишет контракт с ЦСКА 12 декабря, когда в Москву вернется президент армейцев Евгений Гинер, сообщает «Чемпионат».Юрист: Добиться отмены дисквалификации Еременко невозможноЮрист Георги Градев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, считает, что добиться полной отмены дисквалификации футболиста будет невозможно.

Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости

Cпецпредложение