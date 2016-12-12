Требуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен Дзагоев

«Советский спорт» рассказывает, зачем «Эвертону» мог понадобится полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В воскресенье издание Liverpool Echo сообщило, что «Эвертон» рассматривает возможность приобретения Дзагоева в уже в январе. В статье говорилось, что спортивный директор «ирисок» Стивен Уолш был на матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА, в котором просматривал полузащитника, а сотрудники клуба уже пообщались с представителями игрока на предмет возможного перехода.

Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман поручил Уолшу найти футболиста, который может добавить команде креативности в атаке, и Дзагоев – один из приоритетных вариантов.

Сам футболист на прошлой неделе дал интервью британскому изданию The Daily Mail, в котором рассказал, что не прочь поиграть в Англии: «Я хотел бы поиграть в Европе. Российские футболисты должны выступать в европейских чемпионатах, чтобы прогрессировать. Это единственный путь. Мне всегда нравилась премьер-лига и было бы здорово выступать в составе одного из английских клубов. Фантастическая атмосфера, прекрасные болельщики».

По информации The Daily Mail, помимо «Эвертона» интерес к Дзагоеву проявляют «Вест Хэм» и «Суонси».

ЗАЧЕМ «ЭВЕРТОНУ» ДЗАГОЕВ

В минувшее воскресенье в матче с «Манчестер Юнайтед» тяжелую травму – повреждение крестообразных связок колена – получил крайний нападающий Янник Боласие. 27-летний конголезец – один из любимцев Кумана, который выходил на поле во всех матчах в премьер-лиге в этом сезоне. Голландец хотел видеть его в команде и летом «Эвертон» заплатил «Кристал Пэлас» за Боласие 25 миллионов фунтов.

Куман уже заявил, в январе клуб должен выйти на трансферный рынок и попытаться найти замену африканцу. «Необходимость в покупках теперь намного больше, чем раньше, поскольку мы потеряли Янника на длительное время», - сказал он.

Голландец заметил, что хотел бы взять в аренду своего соотечественника Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед», интерес к которому также проявлял и московский «Спартак».

Но не следует полагать, что Дзагоев – всего лишь один из вариантов замены Боласие. Все-таки у них разные амплуа. Конголезец – классический фланговый атакующий игрок.

В последнее время Куман недоволен игрой центрального полузащитника Росса Баркли. 23-летний хавбек одно время считался одной из главных надежд английского футбола. В сезоне-2013/14 он стал одним из главных открытий чемпионата и поехал в составе сборной Англии на чемпионат мира в Бразилию, где сыграл во всех трех матчах. Однако затем его прогресс замедлился, и за последние два года критиковали Баркли куда чаще, чем хвалили, считая, что он так и не раскрыл весь свой потенциал.

В этом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах в премьер-лиге. Но, например, в недавней встрече с «МЮ» Баркли остался на скамейке запасных и так и не вышел на поле. Было видно, что он этим фактом расстроен.

«Если ты хочешь играть, то должен доказывать тренеру свое право выходить на поле в течении всей недели. Иногда футболист может остаться в запасе по тактическим причинам, но что касается Баркли, то я жду от него большего. И он должен принять это. Росс должен показывать все, на что способен, на тренировках, и это будет лучший ответ на вопрос, почему он не играет. У меня нет к нему претензий по самоотдаче, но есть вопросы к тому, как он двигается, насколько хорошо вписывается в командную тактику, насколько он продуктивен», - Куман высказался по поводу Баркли весьма откровенно.

Так что в этом контексте приобретение Дзагоева – игрока умного, креативного, но в то же время работоспособного – выглядит логичным шагом. Тем более что кандидатов на позицию центрального атакующего хавбека в «Эвертоне» помимо Бакрли считай что и нет. Есть крепкие разрушители – Барри, Гейе, Маккарти, Клеверли. Есть фланговые футболисты – Леннон, Деулофео, Миральяс. Последние двое умны и техничны, но игра в центре – не их конек. Место на острие им куда ближе. В общем, неудивительно, что Куман ищет игрока, способного добавить команде осмысленности и остроты. Дзагоев на эту роль вполне подходит.