Гол Александра Овечкина, который вошел в историю. Как это было (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил двухсотый гол в большинстве за карьеру. Этого в истории российского хоккея не было никогда.

Сколько раз мы видели эту картину! Большинство «Вашингтона». Александр Овечкин получает шайбу в левом кругу вбрасывания. Щелчок в одно касание – и сетка чуть не лопается за спиной бедного голкипера, который просто не может среагировать на бросок.

В матче против «Ванкувера» теперь, правда, было все чуть иначе. Овечкин принял эту шайбу, обработал и только после этого бросил с кистей. Но все равно голкипер Якоб Маркстрем запрокинул голову с досады: это ведь просто нельзя поймать!

Эта шайба стала победной в поединке, который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:0.

«Один из лучших наших матчей в этом сезоне, никаких сомнений, - сказал вратарь Брайден Холтби, сделавший сухарь (3:0). – Мы создавали так много хороших голевых моментов, что могли забросить даже больше шайб. Мы были хороши во всех смыслах. Вообще «Вашингтон» провел два последних матча здорово. Мы идем в правильном направлении».

Сам себя не похвалишь – никто тебя не похвалит.

За Овечкина радостно вот еще почему. Шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги не мог забить в семи матчах подряд. Вот он сделал хет-трик в ворота «Сент-Луиса», и с тех пор как отрезало.

«У меня были весьма хорошие шансы в последних двух матчах, но шайба просто не хотела идти в ворота! – Овечкин рассказывает нам о какой-то мистике. – Конечно, я бывал в таких ситуациях и раньше, и они не должны меня разочаровывать, выводя из себя. Я должен не опускать рук, сражаться и искать удачу, особенно в большинстве. Сейчас самое главное – мы взяли два очка. И тут уже неважно, кто забил».

Двести голов в большинстве! Это же с ума сойти можно!

Если взять только россиян, то за свою великую карьеру Сергей Федоров забил 144 гола в большинстве. Александру Могильному удавалось сделать это 141 раз. Илья Ковальчук, обладающий отменным щелчком, 138 раз забивал в большинстве. Из действующих игроков НХЛ заметен Евгений Малкин (111).

Это я вам называю только лидеров.

А если посмотреть на всех хоккеистов НХЛ вообще?

Сейчас Александр Овечкин занимает 17-е место в истории лиги. На расстоянии вытянутой руки – Стив Айзерман (202) и Уэйн Гретцки (204), Джо Сакик (205) и Яромир Ягр (212). Лидер всех времен – Дэйв Андрейчук (274), но и его реально достать года через четыре.

Так что вперед, Саша. Тебя ждут великие дела.