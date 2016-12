Черный день Патрика Лайне: он забил в свои ворота. Парень просто в шоке! (видео)

Один из лучших снайперов лиги, форвард Патрик Лайне к своему ужасу забил в свои ворота. На лавке его успокаивал капитан…

Если вы не смотрели предыдущие серии, и не знаете, что происходило в НХЛ в этом сезоне, то докладываю. Патрик Лайне – гениальный финский форвард. Наследник славы Теему Селянне. Сейчас он идет третьим в списке лучших снайперов лиги – 17 голов в 32 матчах. Больше их россиян не забил никто. Владимир Тарасенко – 14. Никита Кучеров и Александр Овечкин – 13. Об остальных даже говорить не будем.

А ведь этому Лайне только 18 лет! Но его уже, по аналогии с Селянне, тоже называют Финской Вспышкой.

И вот матч «Эдмонтон» - «Виннипег». На той стороне площадки – еще один вундеркинд, лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид от роду 19-ти лет. Это вообще матч дня, к нему приковано внимание многих любителей хоккея.

Счет 2:2, третий период подходит к концу. Обычная атака «Эдмонтона». Марк Летесту наносит щелчок с правого фланга. Голкипер спокойно отражает бросок, шайба отскакивает к своему же игроку Патрику Лайне, и тот от души забивает в свои ворота!

В голове что-то перемкнуло.

Лайне поехал на лавку с трагическим лицом. Только потом он понял, что натворил.

Партнеры тоже были сокрушены, они похлопывали парнишку. Но сам Лайне будто этого не замечал. Тренер «Виннипега» Пол Морис опустил голову. Он уже представлял, что будет. Это и случилось – «Эдмонтон» победил. Именно с таким счетом 3:2.

Во рту у Патрика была пластиковая капа. Он чуть не проглотил ее с досады. Он готов был сквозь землю провалиться со стыда. Нет, смотреть на это очень тяжело!

И обратите внимание, как в конце видео к Лайне подсел капитан «Джетс» Блейк Уиллер. Он обнял Патрика и сказал ему что-то на ухо.

Типа вроде того:

- Это жизнь, дружище. Все может быть. Ну да, забил в свои ворота. Бывает. Не раскисай, ты нам нужен веселым и бодрым. Давай уже, соберись. Завтра ты об этом матче забудешь. А однажды возьмешь «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги.

…Хотя мы в России думаем, что этот трофей достанется какому-нибудь нашему парню, а в Канаде вот ставят на Сидни Кросби, который лидирует в этой гонке (20 голов в 22 матчах).

А как в твиттере отреагировали на шок-гол Патрика Лайне?

«Вот это мальчонка отжег!»

«Да я все равно люблю этого игрока. Он чудесный!»

«Так хочу сейчас тоже обнять Патрика. Не раскисай!»

"I just tried to get rid of the puck right away." Laine describes the goal that put the Oilers ahead. pic.twitter.com/kO30i60u2x