Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защита Джошуа, чемпион Паркер и бой года от Чисоры. Как тяжи дрались на выходных

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Энтони Джошуа отправил в нокдаун Эрика Молину
Энтони Джошуа отправил в нокдаун Эрика МолинуИсточник: Reuters

Энтони Джошуа защитил титул чемпиона IBF, Джозеф Паркер стал новым чемпионом мира, Луис Ортис одержал волевую победу, а Дерек Чисора и Диллиан Уайт выдали бой, который будет претендовать на звание лучшего в уходящем году.

Энтони Джошуа (Великобритания) – Эрик Молина (США)

Действующий чемпион мира британец Энтони Джошуа не оставил ни единого шанса американцу Эрику Молине в очном поединке. С первых минут стало понятно, что разница в классе между боксерами — небоскреб и маленькая избушка.

Молина ни разу не озадачил олимпийского чемпиона Лондона, зато изрядно напропустил сам. И после каждого пропущенного удара, делал жест: «Давай, еще». Джошуа – не эгоист. Охотно добавлял.

В третьем раунде Молина оказался на настиле ринга. Рефери на всякий случай разрешил продолжить ему бой, чтобы в дальнейшем никаких разговоров не возникло. Джошуа принялся добивать американца и бой был остановлен.

Энтони Джошуа (справа) и Владимир Кличко
Энтони Джошуа (справа) и Владимир КличкоИсточник: Reuters

На ринг вышел Владимир Кличко. Эффект был не тот, когда Тайсон Фьюри устроил перебранку с Деонтеем Уайлдером. Зато Кличко и Джошуа сразу договорились, что проведут бой 29 апреля 2017 года на «Уэмбли». Ждем.

Луис Ортис (Куба) – Дэвид Аллен (Великобритания)

Луис Ортис
Луис ОртисИсточник: Reuters

В рамках того же вечера очередную победу одержал 37-летний Луис Ортис. Не играл бы он в сомнительные игры, уже был был претендентом на пояс WBA, а пока ему приходится драться на глубоком андеркарте. Да еще и с боксерами, которых вытянули из соседнего пивбара.

Ортис одержал досрочную победу, но после перебежки от промоутера Оскара де ла Хойи к Эдди Хирну, качество его выступления упало. Месяц назад он промучился все 12 раундов с Маликом Скоттом, а накануне запомнился эффектными ударами мимо Дэвида Аллена. Хотя к седьмому раунду британец пропустил уже достаточно и рефери остановил бой.

Диллиан Уайт (Великобритания) – Дерек Чисора (Великобритания)

Диллиан Уайт (справа) и Дерек Чисора
Диллиан Уайт (справа) и Дерек ЧисораИсточник: Reuters

Поединок этих известных британских тяжеловесов многие специалисты поспешили включить в бой года. Посмотреть было на что. При полном отсутствии защитных навыков, оба боксера выбросили чудовищное количество точных ударов. Удивительно, что никто из них не был даже потрясен.

Бой оказался очень похожим на поединок Хасима Рахмана с Джеймсом Тони и на бой Тони с Сэмюэлем Питером. И еще больше параллелей добавило не бесспорное судейское решение. Итог — 115-114 Чисоре и 115-113, 115-114 Уайту.

В общем то любой из этих вариантов справедлив. На карточке «Советского спорта» был счет 114-114. При этом преимущество по ощущениям склонялось к Чисоре. Видимо, против него сыграло его вызывающее поведение. На пресс-конференции он швырнул в соперника стол, за которым сидел. В 11-м раунде Чисора, встретив соперника в клинче, сделал несколько движений, характерных для фильмов с эротическим содержанием.

Очком хама не наказали, но победа досталась его сопернику.

Но, а что касается боя года, встреча россиян Максима Власова и Рахима Чахкиева получилась куда более интересной.

Джозеф Паркер (Новая Зеландия) – Энди Руис-младший (Мексика)

Новый чемпион мира в тяжелом весе определился в поединке новозеландца Джозефа Паркера и мексиканца Энди Руиса, которого готовил Абель Санчес. Пояс WBO достался Паркеру, который боксировал на родине.

Бой получился таким же упорным, как и встреча Чисоры с Уайтом, но оказался куда более бедным по содержанию.

Справедливым решением была ничья, ибо оба боксеры сделали уж очень мало активных действий. Один судья поставил — 114-114, но двое других увидели победу Паркера — 115-113.

Если бы бой прошел к Мексике или США никого бы не удивил аналогичный счет в пользу Руиса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэвид Хэй: Для Джошуа наступает идеальный момент, чтобы побить КличкоЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй полагает, что его соотечественнику Энтони Джошуа по силам одержать победу над Владимиром Кличко.Тайсон Фьюри: Все эти бомжи стали чемпионами в тяжелом весе только благодаря мнеЭкс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о нынешних обладателях поясов.Энтони Джошуа нокаутировал Эрика МолинуЭнтони Джошуа нокаутировал Эрика МолинуДерек Чисора проиграл Диллиану Уайту раздельным решением судейБывший претендент на звание чемпиона мира в тяжелом весе британец Дерек Чисора проиграл соотечественнику Диллиану Уайту в рейтинговом поединке.Луис Ортис победил Дэвида Аллена техническим нокаутом37-летний кубинец Луис Ортис в рейтинговом поединке победил 24-летнего британца Дэвида Аллена.Паркер победил Руиса решением судей и завоевал титул WBOНовозеландец Джозеф Паркер победил мексиканца Энди Руиса и стал обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBOЭнтони Джошуа: Бой с Кличко – большой вызов, но с ним еще много неясногоЧемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не уверен в том, что в 2007 году он выйдет на ринг с украинцем Владимиром Кличко.Бой Кличко – Джошуа может состояться 29 апреляПоединок чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа с Владимиром Кличко может состояться 29 апреля следующего года.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца и отмечает главные события на профессиональном ринге.Луис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в МонакоЛуис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в Монако37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис победил американца Малика Скотта в поединке за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA.Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуКинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуЛидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.Луис Ортис: Я готов побить и Кличко, и Джошуа, и Уайлдера37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис по прозвищу Кинг Конг бросил вызов Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.Кличко и Джошуа могут сразиться на стадионе «Уэмбли»Бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в марте 2017 года в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».Всемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в историиВсемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в историиРезолюция Всемирной боксерской ассоциации по ситуации в тяжелом весе обескуражила даже видавших виды болельщиков.WBA готова выставить пояс суперчемпиона в тяжелом весе на кон в бою Кличко - ДжошуаВсемирная боксерская ассоциация (WBA) готова считать титульным намеченный на весну 2017 году бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябреКовалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.Джошуа проведет бой против Молины 10 декабряКак сообщает издание Mirror, чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошу проведет защиту своего титула 10 декабря в бою против представителя США Эрика Молины.Его последний уклон? Возвращение на ринг Владимира Кличко – под большим вопросомЕго последний уклон? Возвращение на ринг Владимира Кличко – под большим вопросом«Советский спорт» разбирается в том, почему бой с участием экс-чемпиона мира Владимира Кличко снова отложен на неопределенный срок.IBF: С просьбой санкционировать бой Джошуа – Кличко к нам никто не обращалсяРуководство Международной боксерской федерации (IBF) не получало запрос на санкционирование боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Луис Ортис
Луис Ортисвсе новости
Эрик Молина
Эрик Молинавсе новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Энди Руис
Энди Руисвсе новости
Джозеф Паркер
Джозеф Паркервсе новости
Дерек Чисора
Дерек Чисоравсе новости

Cпецпредложение