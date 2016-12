Защита Джошуа, чемпион Паркер и бой года от Чисоры. Как тяжи дрались на выходных

Энтони Джошуа защитил титул чемпиона IBF, Джозеф Паркер стал новым чемпионом мира, Луис Ортис одержал волевую победу, а Дерек Чисора и Диллиан Уайт выдали бой, который будет претендовать на звание лучшего в уходящем году.

Действующий чемпион мира британец Энтони Джошуа не оставил ни единого шанса американцу Эрику Молине в очном поединке. С первых минут стало понятно, что разница в классе между боксерами — небоскреб и маленькая избушка.

Молина ни разу не озадачил олимпийского чемпиона Лондона, зато изрядно напропустил сам. И после каждого пропущенного удара, делал жест: «Давай, еще». Джошуа – не эгоист. Охотно добавлял.

В третьем раунде Молина оказался на настиле ринга. Рефери на всякий случай разрешил продолжить ему бой, чтобы в дальнейшем никаких разговоров не возникло. Джошуа принялся добивать американца и бой был остановлен.

На ринг вышел Владимир Кличко. Эффект был не тот, когда Тайсон Фьюри устроил перебранку с Деонтеем Уайлдером. Зато Кличко и Джошуа сразу договорились, что проведут бой 29 апреля 2017 года на «Уэмбли». Ждем.



В рамках того же вечера очередную победу одержал 37-летний Луис Ортис. Не играл бы он в сомнительные игры, уже был был претендентом на пояс WBA, а пока ему приходится драться на глубоком андеркарте. Да еще и с боксерами, которых вытянули из соседнего пивбара.

Ортис одержал досрочную победу, но после перебежки от промоутера Оскара де ла Хойи к Эдди Хирну, качество его выступления упало. Месяц назад он промучился все 12 раундов с Маликом Скоттом, а накануне запомнился эффектными ударами мимо Дэвида Аллена. Хотя к седьмому раунду британец пропустил уже достаточно и рефери остановил бой.

Поединок этих известных британских тяжеловесов многие специалисты поспешили включить в бой года. Посмотреть было на что. При полном отсутствии защитных навыков, оба боксера выбросили чудовищное количество точных ударов. Удивительно, что никто из них не был даже потрясен.

Бой оказался очень похожим на поединок Хасима Рахмана с Джеймсом Тони и на бой Тони с Сэмюэлем Питером. И еще больше параллелей добавило не бесспорное судейское решение. Итог — 115-114 Чисоре и 115-113, 115-114 Уайту.

В общем то любой из этих вариантов справедлив. На карточке «Советского спорта» был счет 114-114. При этом преимущество по ощущениям склонялось к Чисоре. Видимо, против него сыграло его вызывающее поведение. На пресс-конференции он швырнул в соперника стол, за которым сидел. В 11-м раунде Чисора, встретив соперника в клинче, сделал несколько движений, характерных для фильмов с эротическим содержанием.

