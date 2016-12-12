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Гол Панарина, который вы не забудете. Вот это бросок! (видео, 5 гвоздей)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Панарина, который вы не забудете. Вот это бросок! (видео, 5 гвоздей)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Как Александр Овечкин забил 200-й гол в большинстве за карьеру

Как Патрик Лайне отправил шайбу в свои ворота

ГЕРОЙ ДНЯ


Конечно, это Семен Варламов. Мало того, что он сделал 51 сэйв в матче с «Торонто». Так еще и отдал голевую передачу, когда Маккиннон забрасывал победную шайбу.

А ведь прошлый матч у Варламова вообще не получился. Его при счете 0:3 бросили на растерзание к «Монреалю». Семен получил еще шесть шайб и был заменен, когда на табло горели 1:9. Это может сломать психику любого вратаря. Но Варламов выдержал этот удар. А может, просто привык сам и приучил других к тому, что его карьера в последние годы – это американские горки. Хотя трудно спорить с тем, что весь «Колорадо» и особенно защита играют плохо.

ГОЛ ДНЯ


«Чикаго» обыграл в гостях «Даллас». Очень хорошо сыграли россияне – Артемий Панарин и Артем Анисимов забросили по шайбе. Очень красивым получился гол Панарина в большинстве, когда он получил пас от Данкана Кита и с острейшего угла с левого фланга, привстав на одно колено, нанес убойный щелчок.

Так попасть – это ж умудриться нужно! Вот как это Хлебушку удалось? Волшебник, просто Волшебник.

УДИВЛЕНИЕ ДНЯ


В том, что «Рейнджерс» разгромили «Нью-Джерси» со счетом 5:0, удивительного мало. Поражает то, что в запасе третий матч подряд остался Хенрик Лундквист – один из ведущих вратарей НХЛ. И ведь он проводил сезон весьма неплохо. Но его дублер Антти Раанта, как говорят, жжет напалмом.

Давно такого не было, чтобы Лундквист так надолго сел на лавку. И как отправишь Раанту в запас после такого сухаря? Нет, это решительно невозможно! Так что борьба двух вратарей «Рейнджерс» за одно место в рамке выглядит очень интригующей.

МОМЕНТ ДНЯ

Кстати, этот гол Натана Маккинона, в котором поучаствовал Семен Варламов, получился очень оригинальным. Маккиннон подхватил шайбу, побежал было вперед – но получил клюшкой по зубам от Лео Комарова. Будь Натан футболистом, он упал бы на траву и начал кататься, выпрашивая справедливый штрафной и желтую карточку для соперника.

Но Маккиннон – хоккеист. Он побежал дальше, совершил потрясающее соло и забил прекрасный гол.

СЕРИЯ ДНЯ


«Филадельфия» так разогналась, что одержала уже девять побед кряду. Даже вопроса не возникает, что «летчики» могут не попасть в плей-офф, что с ними случалось ранее. Кстати, это самая длительная серия сезона. «Филадельфия» же так хорошо не играла с апреля 1995 года, когда еще в составе железным танком громыхал Эрик Линдрос.

ЦИТАТА

«После игры с «Монреалем» я чувствовал себя крайне некомфортно. Не совсем понимал, что произошло. Но на следующее утро я проснулся с мыслью, что каждый день дарит новые возможности. А мы выступаем в НХЛ не для того, чтобы гореть 1:10».

Семен ВАРЛАМОВ, голкипер «Колорадо»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 51 сэйв и отдал передачу в матче с «Торонто» (3:1)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Забил 200-й гол в большинстве в матче с «Ванкувером» (3:0)

3*** – Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Забил победный гол в матче с «Далласом» (3:1)

ТАБЛО

Торонто – Колорадо – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Гардинер (ЗАЙЦЕВ) – Рантанен, Маккиннон (ВАРЛАМОВ), Комо

Т: Зайцев (0+1; -1, 0, 3, 20.40)

Сошников (0+0; 0, 0, 2, 14.51)

К: Тютин (0+0; +1, 0, 2, 22.57)

Задоров (0+0; 0, 7, 0, 17.32)

Григоренко (0+0; +1, 0, 0, 18.44)

в Варламов (52-51; 98,1%, 60.00)

Вашингтон – Ванкувер – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

ОВЕЧКИН, Уильямс (ОВЕЧКИН), Уилсон

В: Овечкин (1+1; +1, 0, 5, 17.05)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 1, 17.08)

Орлов (0+0; +1, 4, 1, 17.10)

В: Трямкин (0+0; 0, 2, 0, 12.39)

Детройт – Филадельфия – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Б.Шенн (ПРОВОРОВ)

Д: Марченко (0+0; 0, 0, 0, 18.14)

Ф: Любимов (0+0; 0, 2, 1, 10.07)

Проворов (0+1; +1, 0, 2, 24.56)

Чикаго – Даллас – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Госса, АНИСИМОВ, ПАНАРИН – Шор

Ч: Панарин (1+0; 0, 0, 2, 19.03)

Анисимов (1+0; +1, 0, 3, 20.56)

Миннесота – Сент-Луис – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Думба, Нидеррейтер, Гранлунд – ТАРАСЕНКО

СЛ: Тарасенко (1+0; -1, 0, 3, 19.31)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Крайдер, Миллер, Скрей, Пирри, Веси

НД: Калинин (0+0; -1, 0, 1, 12.34)

Эдмонтон – Виннипег – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Клефбом, Летесту (2) – Перро, Торберн

Э: Слепышев (0+0; -1, 0, 0, 5.58)

Анахайм – Оттава – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Крамаросса, Перри, Верметт, Ритчи, Ватанен – Дзингел

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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