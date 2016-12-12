Золото Льва. Как Яшин добывал первый в истории Советского Союза «Золотой мяч»

Лев Яшин Источник: ТАСС

На этой неделе исполняется 53 года с того момента, как советский вратарь Лев Яшин стал первым советским игроком и единственным голкипером в истории, признанным лучшим футболистом Европы.

17 декабря 1963 года вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин был признан лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч». Этому событию, правда, предшествовали долгие восемь лет попыток.

Первый «Золотой мяч», кстати, был вручен также на «этой неделе», только 60 лет назад, 18 декабря 1956 года. Его обладателем стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Премия была учреждена французским футбольным журналом France Football и вручалась лучшему европейскому футболисту. В первом опросе принимали участие 16 спортивных журналистов, каждый из которых представлял свое государство: Австрию, Англию, Бельгию, Венгрию, Голландию, Испанию, Италию, Португалию, Турцию, Францию, ФРГ, Чехословакию, Швейцарию, Швецию, Шотландию и Югославию.

В те времена голосовали не за игрока, который наиболее ярко проявил себя в отведенный период, а по совокупности таланта. Каждый журналист должен был написать по пять игроков, расположив их с первого по пятое место. Первый номер получал пять баллов в зачет, пятый – один. Мэтьюз победил, набрав 47 баллов. Вторым стал Альфредо Ди Стефано, отставший всего на три балла. Третьим был француз Раймон Копа с 33 баллами.

Несмотря на отсутствие в списке выборщиков отечественного журналиста, в список претендентов попали сразу два игрока сборной СССР. На 13-й строчке всего с 2 баллами оказался нападающий Эдуард Стрельцов. Зато голкипер московского «Динамо» Лев Яшин вошел в пятерку, набрав в общей сложности 19 балов. В том году его клуб стал серебряным призером чемпионата страны, а сборная Советского Союза победила на Олимпийских играл в Мельбурне. Но, к сожалению, достижения команд в тот первый год голосования за лучшего игрока Европы не учитывались.

Годом позже, 17 декабря 1957 года «Золотой мяч» достался Альфредо Ди Стефано. Яшин, выигравший с «Динамо» в этом году чемпионат СССР, оказался лишь на 11-й строчке, пропустив вперед себя не только Стрельцова, расположившегося на 7-м месте, но и Игоря Нетто, ставшего 9-м.

16 декабря 1958 года первое место осталось за французом Раймоном Копа. Два советских футболиста, Лев Яшин и Валентин Иванов, набрав по три балла в свою копилку, разделили 14-е место.

15 декабря 1959 года свой второй золотой мяч выиграл Альфредо Ди Стефано. Вторым стал Копа, а третьим – валлийский игрок туринского «Ювентуса» Джон Чарльз. Льву Яшино в этом году пришлось довольствоваться лишь 11-й строчкой. 12-м в списке лучших футболистов Европы, кстати, стал еще один игрок сборной СССР – Юрий Войнов из киевского «Динамо».

13 декабря 1960 года обладателем «Золотого мяча» стал Луис Суарес – полный тезка нынешнего Луиса Суареса, только не из Уругвая, а из Испании. И для этого ему не пришлось никого кусать. Венгр Ференц Пушкаш стал вторым, а немец Уве Зеелер – третьим. Лев Яшин, набрав 28 баллов, расположился на пятой строчке. А ведь мог стать и первым – в том году сборная СССР стала первым в истории победителем чемпионата Европы по футболу. Проходи голосование в наши дни, «Золотой мяч» 1960 года наверняка достался бы советскому голкиперу.

Ровно 55 лет назад, 12 декабря 1961 года, лучшим футболистом континента стал итальянец Омар Сивори. Он всего на 6 баллов опередил игрока «Барселоны» Луиса Суареса. Третьим оказался англичанин Джонни Хайнес. Лев Яшин стал четвертым, набрав 21 балл. К этому времени он остался единственным футболистом, который был в числе претендентов на награду на протяжении всей ее истории, начиная с 1956 года – шесть лет подряд.

Эта серия нарушилась в 1962 году, когда в списке претендентов на звание лучшего игрока не оказалось ни одного представителя Советского Союза. Победителем оказался чехословацкий игрок Йозеф Масопуст, вместе со своей сборной завоевавший серебряные медали чемпионата мира по футболу. Вторым стал португалец Эйсебио, третьим – немец Карл-Хайнц Шнеллингер.

Награда нашла героя лишь в 1963 году, когда московское «Динамо» стало чемпионом СССР, а сам голкипер сыграл за сборную мира на легендарном стадионе «Уэмбли» против сборной Англии – в «Матче столетия». Лев Яшин стал первым советским обладателем «Золотого мяча» и единственным на данный момент вратарем, который удостаивался этого приза.

Он продолжал претендовать на «Золотой мяч» с 1964 по 1966 годы, всего войдя в список лучших игроков Европы 10 раз.