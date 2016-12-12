«Невозможно биться с их влияем на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»
Победитель Лиги
чемпионов установил рекорд, но дерзкий «Депортиво» возмутился: говорят, все из-за
неадекватной доброты судей.
«Реал» улетел в Японию на клубный чемпионат мира – в том
числе и от шума в Испании: команда Зидана выиграла у «Депортиво» с голом Серхио
Рамоса в добавленное время, и команде из Ла Коруньи это очень не понравилось.
Сразу же после матча жестко высказался главный тренер «Депора»
Гаиска Гаритано:
– Мы недовольны. Провели хороший матч, но проиграли в
последний момент. Когда судьи добавили пять минут к матчу, в котором почти не
было остановок, мы знали, что играть будем, пока «Реал» не забьет. На «Сантьяго
Бернабеу» игры длятся дольше – пока «Реал» не забьет.
Серхио Рамосу пяти минут не понадобилось, он забил на 92-й. Кстати, у защитника такое вторую неделю подряд: до этого он и «Барселоне» забил в добавленное время. Но там дело было на «Камп Ноу», никто не возмущался – было бы странно, если бы и «Барса» заговорила про судейскую помощь «Реалу».
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«Депортиво», который копошится в одном очке от зоны вылета, возмутился,
а на волне слов тренера через день подогрел тему голландец Райан Бабел:
– Теперь я ощутил на себе, какое влияние «Реал» оказывает на
судей. Против этого невозможно биться, – написал он на странице в Facebook.
«Добро пожаловать в Ла лигу», «Добро пожаловать в самую
коррумпированную лигу мира» – от болельщиков больше ернических комментариев,
чем слов поддержки.
Бабел отыграл в матче 82 минуты, его меняли еще при счете
2:1 в пользу «Депортиво», и возмущение голландца – это не только про количество
добавленного времени, а еще и про собственное столкновение с защитником «Реала»
Данило.
Про этот эпизод высказался автор дубля в ворота мадридцев
Хоселу:
– Думаю, эпизод с участием Бабела и Данило повлиял на всю
оставшуюся часть матча. Мы вели 2:1, и судья не свистнул фол, потому что тогда
ему пришлось бы удалить Данило, оставив «Реал» вдесятером. Это была красная
карточка. Но нечто подобное трудно увидеть на «Сантьяго Бернабеу», – сказал
Хоселу в интервью AS.
И третья претензия к судье – лишняя снисходительность, например, в эпизоде с будущим автором победного гола Серхио Рамосом: он довольно жестко толкнул центрального защитника Сиднея – желтые карточки дали обоим, хотя на взгляд «Депора» заслужил только Рамос.
«Реал» установил рекорд: не проиграл в 35-м матче подряд,
хотя за 10 минут до конца уступал дома в счете. А тот самый судья, на которого
набросились в «Депортиво» – Сантьяго Хайме Латре, и он впервые за этот сезон
судил мадридцев. За весь предыдущий чемпионат у него была всего одно игра «Реала»,
а матчей «Барселоны» – четыре, например. Игр «Атлетико» – три.
Пока эта история – в одну сторону: «Депортиво» дерзко и смело атакует, а все остальные молчат.
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Матч
Голы
Мората 50 (1:0). Хоселу 63 (1:1). Хоселу 65 (1:2). Мариано 84 (2:2). Рамос 90 (3:2).
Состав
Реал: Навас, Пепе, Данило (Марсело, 81), Рамос, Начо, Каземиро, Асенсио (Васкес, 67), Иско (Мариано, 72), Кроос, Родригес, Мората
Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Гильерме, Альбентоса, Хиль, Чолак (Хоселу, 58), Борхес, Хуанфран, Андоне (Москера, 75), Бабел (Фэйр, 82)
Предупреждения:
Мората, 70; Рамос, 88; Навас, 88 - Борхес, 25; Бабел, 45; Альбентоса, 59; Сидней, 88
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция