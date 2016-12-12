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Турнир прогнозистов АПЛ: читатели сравнивают счет

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ: читатели сравнивают счет
Источник: Reuters

В рамках 15-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником Синегорец, набравший максимальное количество очков по итогам 14-го тура.

Матч

Уотфорд - Эвертон - 3:2 (1:1)

Голы

Лукаку 17 (0:1). Окака Чука 36 (1:1). Прёдль 59 (2:1). Окака Чука 64 (3:1). Лукаку 86 (3:2).

Состав

Уотфорд: Гомес, Суньига (Кабаселе, 90), Бритос, Холебас, Прёдль, Бехрами, Гедиура (Янмат, 62), Капу, Дини, Амрабат, Окака Чука (Уотсон, 81)

Эвертон: Стекеленбург, Мори, Уильямс, Бэйнс (Леннон, 83), Коулмэн, Гуйе (Баркли, 64), Миральяс (Валенсия, 71), Деулофеу, МакКарти, Бэрри, Лукаку

Предупреждения:

Гедиура, 7; Холебас, 74 - Деулофеу, 14; Бэйнс, 63

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

10 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:1

Матч

Халл Сити - Кристал Пэлас - 3:3 (1:0)

Голы

Снодграсс 27 (1:0 - пен.). Бентеке К. 52 (1:1 - пен.). Заха 71 (1:2). Диоманде 73 (2:2). Ливермор 78 (3:2). Кэмпбелл 89 (3:3).

Состав

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Ливермор, Клукас (Хенриксен, 90), Снодграсс, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун, Диоманде

Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Делэйни, Келли (Кэмпбелл, 80), Данн, Заха, Таунсенд (Фрайерс, 46), МакАртур (Кабай, 72), Панчон, Лэдли, Бентеке К.

Предупреждения:

Снодграсс, 20; Аль-Мухаммади, 43 - Данн, 26; МакАртур, 45; Панчон, 46; Кабай, 80

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

10 декабря 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 2:1

Матч

Суонси - Сандерленд - 3:0 (0:0)

Голы

Сигурдссон 50 (1:0 - пен.). Льоренте 54 (2:0). Льоренте 80 (3:0).

Состав

Суонси: Фабиански, Моусон, Тэйлор, Амат, Ранхель, Сигурдссон, Бриттон, Фултон, Роутледж, Льоренте (МакБарни, 84), Бэрроу (Монтеро, 77)

Сандерленд: Пикфорд, Денайер, Джилободжи, ван Анхолт, Коне, Джонс, Ндонг (Кирххофф, 57), Ларссон (Янузай, 55), Пиенаар (Манкильо, 85), Аничебе, Дефо

Предупреждения:

Ранхель, 60 - Ндонг, 18; Денайер, 43

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

10 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Бёрнли - Борнмут - 3:2 (2:1)

Голы

Хендрик 13 (1:0). Уорд 16 (2:0). Афобе 45 (2:1). Бойд 75 (3:1). Дэниелс 90 (3:2).

Состав

Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Марни, Эрфилд, Бойд (Тарковски, 90), Дефур (Барнс, 55), Воукс (Грэй, 55)

Борнмут: Боруц, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Аке, Дэниелс, Гослинг (Кинг, 72), Артер, Фрейзер (Пуг, 81), Афобе, Уилсон К. (Уилшер, 59)

Предупреждения:

Эрфилд, 54; Бойд, 68 - Артер, 34; Гослинг, 60

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

10 декабря 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Арсенал - Сток Сити - 3:1 (1:1)

Голы

Адам 29 (0:1 - пен.). Уолкотт 42 (1:1). Озил 49 (2:1). Айвоби 75 (3:1).

Состав

Арсенал: Чех, Мустафи (Бельерин, 25), Паулиста, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 69), Озил, Джака, Коклен, Санчес (Жиру, 78), Уолкотт

Сток Сити: Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Имбула, Адам (Собхи, 81), Аллен, Шакири (Нгой, 86), Арнаутович, Диуф (Крауч, 72)

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

10 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 3:1

Матч

Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)

Голы

Варди 3 (1:0). Кинг 5 (2:0). Варди 21 (3:0). Варди 78 (4:0). Коларов 81 (4:1). Нолито 90 (4:2).

Состав

Лестер Сити: Цилер, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Марез (Джеймс, 90), Олбрайтон, Кинг, Слимани (Окадзаки, 77), Варди (Грэй, 88)

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Санья, Сабалета, Стоунз, Силва, Фернандо, Гюндоган (Нолито, 68), Ихеаначо (Туре, 59), де Брюйне, Навас (Стерлинг, 58)

Предупреждения:

Симпсон, 19; Марез, 57; Окадзаки, 90 - Фернандо, 67

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2

Матч

Челси - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)

Голы

Коста 76 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Канте, Мозес (Фабрегас, 74), Азар (Иванович, 79), Педро (Виллиан, 63), Коста

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, МакАули Г., Эванс, Доусон, Якоб, Флетчер, Филлипс (Маклин, 78), Моррисон (Шадли, 78), Брант (Робсон-Кану, 84), Рондон

Предупреждения:

Канте, 48; Матич, 88 - Брант, 20; МакАули Г., 29; Доусон, 51; Якоб, 56

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

11 декабря 15:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:0

Матч

Саутгемптон - Мидлсбро - 1:0 (0:0)

Голы

Буфал 54 (1:0).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Фонте, ван Дейк, Мартина, Класи (Лонг, 85), Ромеу, Буфал (Дэвис, 73), Уорд-Проуз, МакКуин, Тадич (Рэдмонд, 46), Родригес

Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Фабио, Барраган, Клейтон, Чемберс, де Рон, Форшоу, Роудс, Фишер, Стуани (Траоре, 81)

Предупреждения:

Тадич, 22; Буфал, 45; Фонте, 55; Ромеу, 58 - Барраган, 18; Форшоу, 52; Клейтон, 80

Судья:

Стюарт Эттуэл (Англия)

Место и дата

11 декабря 17:15, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)

Голы

Мхитарян 30 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)

Предупреждения:

Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Ливерпуль - Вест Хэм - 2:2 (1:2)

Голы

Лаллана 5 (1:0). Пайе 28 (1:1). Антонио 39 (1:2). Ориги 48 (2:2).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Ловрен (Клаван, 46), Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Мане, Вейналдум, Лаллана, Ориги, Фирмино

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Пайе, Обьянг, Антонио, Лансини (Фернандес, 78), Айю (Кэрролл, 63)

Предупреждения:

Фирмино, 53; Мане, 77 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

11 декабря 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 3:1
Прогноз читателей – 3:1

Общий счет – 14:11 в пользу сборной читателей «Советского спорта».

Счет в серии 1-1.

В 16-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Дядя Скрудж.

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