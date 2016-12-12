Турнир прогнозистов АПЛ: читатели сравнивают счет
В рамках 15-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником Синегорец, набравший максимальное количество очков по итогам 14-го тура.
Матч
Голы
Лукаку 17 (0:1). Окака Чука 36 (1:1). Прёдль 59 (2:1). Окака Чука 64 (3:1). Лукаку 86 (3:2).
Состав
Уотфорд: Гомес, Суньига (Кабаселе, 90), Бритос, Холебас, Прёдль, Бехрами, Гедиура (Янмат, 62), Капу, Дини, Амрабат, Окака Чука (Уотсон, 81)
Эвертон: Стекеленбург, Мори, Уильямс, Бэйнс (Леннон, 83), Коулмэн, Гуйе (Баркли, 64), Миральяс (Валенсия, 71), Деулофеу, МакКарти, Бэрри, Лукаку
Предупреждения:
Гедиура, 7; Холебас, 74 - Деулофеу, 14; Бэйнс, 63
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
10 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
Прогноз «Советского
спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:1
Матч
Халл Сити - Кристал Пэлас - 3:3 (1:0)
Голы
Снодграсс 27 (1:0 - пен.). Бентеке К. 52 (1:1 - пен.). Заха 71 (1:2). Диоманде 73 (2:2). Ливермор 78 (3:2). Кэмпбелл 89 (3:3).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Ливермор, Клукас (Хенриксен, 90), Снодграсс, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун, Диоманде
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Делэйни, Келли (Кэмпбелл, 80), Данн, Заха, Таунсенд (Фрайерс, 46), МакАртур (Кабай, 72), Панчон, Лэдли, Бентеке К.
Предупреждения:
Снодграсс, 20; Аль-Мухаммади, 43 - Данн, 26; МакАртур, 45; Панчон, 46; Кабай, 80
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
10 декабря 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Прогноз
«Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 2:1
Матч
Суонси - Сандерленд - 3:0 (0:0)
Голы
Сигурдссон 50 (1:0 - пен.). Льоренте 54 (2:0). Льоренте 80 (3:0).
Состав
Суонси: Фабиански, Моусон, Тэйлор, Амат, Ранхель, Сигурдссон, Бриттон, Фултон, Роутледж, Льоренте (МакБарни, 84), Бэрроу (Монтеро, 77)
Сандерленд: Пикфорд, Денайер, Джилободжи, ван Анхолт, Коне, Джонс, Ндонг (Кирххофф, 57), Ларссон (Янузай, 55), Пиенаар (Манкильо, 85), Аничебе, Дефо
Предупреждения:
Ранхель, 60 - Ндонг, 18; Денайер, 43
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
10 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция
Прогноз «Советского
спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:1
Матч
Голы
Хендрик 13 (1:0). Уорд 16 (2:0). Афобе 45 (2:1). Бойд 75 (3:1). Дэниелс 90 (3:2).
Состав
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Марни, Эрфилд, Бойд (Тарковски, 90), Дефур (Барнс, 55), Воукс (Грэй, 55)
Борнмут: Боруц, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Аке, Дэниелс, Гослинг (Кинг, 72), Артер, Фрейзер (Пуг, 81), Афобе, Уилсон К. (Уилшер, 59)
Предупреждения:
Эрфилд, 54; Бойд, 68 - Артер, 34; Гослинг, 60
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
10 декабря 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция
Прогноз «Советского
спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:1
Матч
Арсенал - Сток Сити - 3:1 (1:1)
Голы
Адам 29 (0:1 - пен.). Уолкотт 42 (1:1). Озил 49 (2:1). Айвоби 75 (3:1).
Состав
Арсенал: Чех, Мустафи (Бельерин, 25), Паулиста, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 69), Озил, Джака, Коклен, Санчес (Жиру, 78), Уолкотт
Сток Сити: Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Имбула, Адам (Собхи, 81), Аллен, Шакири (Нгой, 86), Арнаутович, Диуф (Крауч, 72)
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
10 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Прогноз «Советского
спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 3:1
Матч
Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)
Голы
Варди 3 (1:0). Кинг 5 (2:0). Варди 21 (3:0). Варди 78 (4:0). Коларов 81 (4:1). Нолито 90 (4:2).
Состав
Лестер Сити: Цилер, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Марез (Джеймс, 90), Олбрайтон, Кинг, Слимани (Окадзаки, 77), Варди (Грэй, 88)
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Санья, Сабалета, Стоунз, Силва, Фернандо, Гюндоган (Нолито, 68), Ихеаначо (Туре, 59), де Брюйне, Навас (Стерлинг, 58)
Предупреждения:
Симпсон, 19; Марез, 57; Окадзаки, 90 - Фернандо, 67
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
Прогноз
«Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2
Матч
Челси - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)
Голы
Коста 76 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Канте, Мозес (Фабрегас, 74), Азар (Иванович, 79), Педро (Виллиан, 63), Коста
Вест Бромвич: Фостер, Ньом, МакАули Г., Эванс, Доусон, Якоб, Флетчер, Филлипс (Маклин, 78), Моррисон (Шадли, 78), Брант (Робсон-Кану, 84), Рондон
Предупреждения:
Канте, 48; Матич, 88 - Брант, 20; МакАули Г., 29; Доусон, 51; Якоб, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
11 декабря 15:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Прогноз
«Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:0
Матч
Саутгемптон - Мидлсбро - 1:0 (0:0)
Голы
Буфал 54 (1:0).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Фонте, ван Дейк, Мартина, Класи (Лонг, 85), Ромеу, Буфал (Дэвис, 73), Уорд-Проуз, МакКуин, Тадич (Рэдмонд, 46), Родригес
Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Фабио, Барраган, Клейтон, Чемберс, де Рон, Форшоу, Роудс, Фишер, Стуани (Траоре, 81)
Предупреждения:
Тадич, 22; Буфал, 45; Фонте, 55; Ромеу, 58 - Барраган, 18; Форшоу, 52; Клейтон, 80
Судья:
Стюарт Эттуэл (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
Прогноз «Советского
спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0
Матч
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)
Голы
Мхитарян 30 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)
Предупреждения:
Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Прогноз
«Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1
Матч
Ливерпуль - Вест Хэм - 2:2 (1:2)
Голы
Лаллана 5 (1:0). Пайе 28 (1:1). Антонио 39 (1:2). Ориги 48 (2:2).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен (Клаван, 46), Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Мане, Вейналдум, Лаллана, Ориги, Фирмино
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Пайе, Обьянг, Антонио, Лансини (Фернандес, 78), Айю (Кэрролл, 63)
Предупреждения:
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 декабря 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция
Прогноз «Советского
спорта» - 3:1
Прогноз читателей – 3:1
Общий счет – 14:11 в пользу сборной читателей «Советского спорта».
Счет в серии 1-1.
В 16-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Дядя Скрудж.