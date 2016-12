«Андерлехт», «Спарта» и «Фенербахче». Стали известны соперники россиян в ЛЕ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 15.00 по московскому времени состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнают три российских клуба – «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». А часом раньше определятся пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

Согласно правилам жеребьевки, команды, выступавшие в одной группе, а также представители одной страны, не могут встретиться друг с другом. «Сеяные» команды первую игру проведут в гостях, ответную – на своем поле.

15:31. И еще раз все пары.



«Атлетик» (Бильбао) – АПОЭЛ

«Легия» – «Аякс»

«Андерлехт» – «Зенит»

«Астра» – «Генк»

«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен»

«Вильярреал» – «Рома»

«Лудогорец» – «Копенгаген»

«Сельта» – «Шахтер»

«Олимпиакос» – «Османлыспор»

«Гент» – «Тоттенхэм»

«Ростов» – «Спарта» (Прага)

«Краснодар» – «Фенербахче»

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Фиорентина»

АЗ Алкмар – «Лион»

«Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Бешикташ»

ПАОК – «Шальке 04»м



15:28. ПАОК - «Шальке» - последняя пара.



15:27. «Алкмар» - «Лион», «Хапоэль Б-Ш» - «Бешикташ».

15:26. «Краснодар» - «Фенербахче», «Боруссия» - «Фиорентина».



15:25. «Гент» - «Тоттенхэм», «Ростов» - «Спарта».



15:23. «Сельта» - «Шахтер», «Олимпиакос» - «Османлыспор».



15:20. «Вильярреал» - «Рома», «Лудогорец» - «Копенгаген».



15:18. «Астра» - «Генк», «Манчестер Юнайтед» - «Сент-Этьен».



15:14. «Легия» - «Аякс», «Андерлехт» - «Зенит».



15:13. «Атлетик» - АПОЭЛ. Первая пара Лиги Европы.



15:10. На сцене Патрик Андерссон, посол финала Лиги Европы.



14:50. продолжаем следить за Ньоном.

14:22. Ждем жеребьевки более интересного для нас турнира.

Лига Европы



«Сеяные»

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ), «Аякс» (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), «Фенербахче» (Турция), «Фиорентина» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Османлыспор» (Турция), «Рома» (Италия), «Шальке 04» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Спарта» (Чехия), «Сент-Этьен» (Франция), «Бешикташ» (Турция), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия)

«Несеяные»

«КРАСНОДАР» (РОССИЯ), «РОСТОВ» (РОССИЯ)», Андерлехт» (Бельгия), «Астра» (Румыния),» Атлетик» (Испания), «Алкмар» (Голландия),» Сельта» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Хапоэль Б-Ш» (Израиль), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), ПАОК (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Боруссия Менхенгладбах» (Германия), «Легия» (Польша), «Лудогорец» (Болгария).

14:16.

«Порту» - «Ювентус», «Байер» - «Атлетико», «ПСЖ» - «Барселона» и «Севилья» - «Лестер». Все пары известны.

⚽ The official result of the #UCLdraw! ⚽



Most exciting match? pic.twitter.com/r2z88m6VtX