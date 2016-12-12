Генерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

Виктор Гончаренко официально возглавил московский ЦСКА. О том, что это за специалист, говорят его дела на тренерском мостике и титулы, выигранные с белорусским БАТЭ, в его времена обыгрывавшем саму «Баварию» в Лиге чемпионов. Но о том, что Гончаренко за человек, лучше всего судить по его словам, за которыми тренер в карман никогда не лез.

О критике

«Знаете, за такими моментами всегда должно быть какое-либо предложение. Эта голословная критика, говорят, у нас все говно, футболисты – говнюки, говнюки – тренеры. За этим должно идти предложение, что надо улучшить, а не просто критиковать. Что нужно делать? Мы очень много на эту тему рассуждали, но так и не дали четкого ответа. Основополагающие вещи – детско-юношеский футбол, переход из юношеского футбола во взрослый и подготовка тренеров».

О стиле работы

У нас банда, а я ее главарь. Я могу поругаться матом – ребята все понимают. Могу пошуметь после первого тайма, но после игры – никаких проблем. Знаю, на кого можно накричать в определенные моменты, на кого, напротив, давить нельзя. А когда в команде разные менталитеты, разные языки, гораздо труднее определить, кто доволен своим игровым временем, кто нет.

Об отмазках

Кого можно винить в поражении? Особенно когда ты играешь на своем поле, и приходит очень много зрителей. Ты же не можешь обвинить плохое поле. Не можешь обвинить тренера. Партнеров. Руководителей. Болельщиков, которые тебя поддерживают. Остается судья. Самая удобная сторона, которую можно обвинить в поражении.

Об увольнении

Не могу допустить, чтобы на моей репутации было пятно тренера, допустившего низкий уровень дисциплины. Финансовые потери - это сиюминутно, в отличие от имиджевых. Я в самом деле не собирался никуда уходить, но когда руководители клуба говорят о необходимости такого шага, сопротивляться нет смысла. Насильно мил не будешь. Насколько мне известно, в руководстве клуба не было единого мнения о необходимости моего увольнения, однако такое решение в итоге состоялось. Данные клубом объяснения меня не устраивают.

О руководстве

Большая загадка для меня заключается вот в чем. Реальные бюджеты российских клубов — десятки миллионов евро. Почему распоряжаться ими доверяют зачастую персонажам вообще без всякого образования: футбольного, экономического, управленческого? Есть жесткое многоэтапное лицензирование тренеров. Почему никто не тестирует управленцев? Отсюда и статистика отставок.

О «Кубани»

За год работы получил огромный позитивный опыт. Эту команду в Краснодаре любят безумно. И неверно ассоциировать город, клуб, болельщиков, которые тебя поддерживали, поддерживают и будут поддерживать, с парой людей, оказавшихся дерьмом.