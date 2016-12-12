Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 0Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Генерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Гончаренко
Виктор ГончаренкоИсточник: «Советский спорт»

Виктор Гончаренко официально возглавил московский ЦСКА. О том, что это за специалист, говорят его дела на тренерском мостике и титулы, выигранные с белорусским БАТЭ, в его времена обыгрывавшем саму «Баварию» в Лиге чемпионов. Но о том, что Гончаренко за человек, лучше всего судить по его словам, за которыми тренер в карман никогда не лез.

О критике

«Знаете, за такими моментами всегда должно быть какое-либо предложение. Эта голословная критика, говорят, у нас все говно, футболисты – говнюки, говнюки – тренеры. За этим должно идти предложение, что надо улучшить, а не просто критиковать. Что нужно делать? Мы очень много на эту тему рассуждали, но так и не дали четкого ответа. Основополагающие вещи – детско-юношеский футбол, переход из юношеского футбола во взрослый и подготовка тренеров».

О стиле работы

У нас банда, а я ее главарь. Я могу поругаться матом – ребята все понимают. Могу пошуметь после первого тайма, но после игры – никаких проблем. Знаю, на кого можно накричать в определенные моменты, на кого, напротив, давить нельзя. А когда в команде разные менталитеты, разные языки, гораздо труднее определить, кто доволен своим игровым временем, кто нет.

Об отмазках

Кого можно винить в поражении? Особенно когда ты играешь на своем поле, и приходит очень много зрителей. Ты же не можешь обвинить плохое поле. Не можешь обвинить тренера. Партнеров. Руководителей. Болельщиков, которые тебя поддерживают. Остается судья. Самая удобная сторона, которую можно обвинить в поражении.

Об увольнении

Не могу допустить, чтобы на моей репутации было пятно тренера, допустившего низкий уровень дисциплины. Финансовые потери - это сиюминутно, в отличие от имиджевых. Я в самом деле не собирался никуда уходить, но когда руководители клуба говорят о необходимости такого шага, сопротивляться нет смысла. Насильно мил не будешь. Насколько мне известно, в руководстве клуба не было единого мнения о необходимости моего увольнения, однако такое решение в итоге состоялось. Данные клубом объяснения меня не устраивают.

О руководстве

Большая загадка для меня заключается вот в чем. Реальные бюджеты российских клубов — десятки миллионов евро. Почему распоряжаться ими доверяют зачастую персонажам вообще без всякого образования: футбольного, экономического, управленческого? Есть жесткое многоэтапное лицензирование тренеров. Почему никто не тестирует управленцев? Отсюда и статистика отставок.

О «Кубани»

За год работы получил огромный позитивный опыт. Эту команду в Краснодаре любят безумно. И неверно ассоциировать город, клуб, болельщиков, которые тебя поддерживали, поддерживают и будут поддерживать, с парой людей, оказавшихся дерьмом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко о контракте с ЦСКА: Никаких загвоздок по условиям не былоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое назначение.Александр Глеб: У Гончаренко в ЦСКА получитсяПолузащитник сборной Белоруссии и БАТЭ Александр Глеб прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.Александр Гришин: С Гончаренко ЦСКА продолжит бороться за чемпионствоСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко наставником армейцев.Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два годаКонтракт главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с клубом рассчитан на два года с опцией продления, сообщает официальный сайт клуба.Шамиль Газизов: У Васина в контракте есть пункт о возможном возвращении в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов – об уходе главного тренера уфимской команды Виктора Гончаренко.Гончаренко официально возглавил ЦСКАГончаренко официально возглавил ЦСКАНовым главным тренером ЦСКА стал Виктор Гончаренко, сообщает официальный твиттер клуба.Федор Щербаченко: Если бы Дзагоев уехал в Европу раньше, то был бы сейчас сопоставимым по уровню с МодричемБывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко оценил шансы Алана Дзагоева заиграть в серьезном европейском клубе.«Уфа» официально объявила об уходе Гончаренко«Уфа» официально объявила об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.Шамиль Газизов: Если Гончаренко уходит, то только в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер Виктор Гончаренко по контракту может уйти только в ЦСКА.Требуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен ДзагоевТребуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен Дзагоев«Советский спорт» рассказывает, зачем «Эвертону» мог понадобится полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в Европу«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в ЕвропуОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в «Эвертон»,Владимир Пономарев: Дзагоеву не место в европейских клубахБывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об интересе английского «Эвертона» к полузащитнику «армейцев» Алану Дзагоеву.Леонид Слуцкий: Нескромно называть новую школу своим именем, но к ней нужно привлечь вниманиеБывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своей футбольной школе в Волгограде.Дзагоев - главная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окноПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоева - главная трансферная цель «Эвертона» в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.Газзаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеровГаззаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеровГоворят, Самедов уходит из «Локомотива» в «Спартак» из-за конфликта с Семиным. Ну что ж, добавим жаришки в этот субботний день.Аксель Витсель: После зимних сборов «Зенит» будет показывать футбол более высокого качестваПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель подвел итоги первой части чемпионата России-2016/17.Виктор Васин вернется в ЦСКАЗащитник Виктор Васин начнет подготовку к весенней части чемпионата РФПЛ в ЦСКА.УЕФА: Решение по апелляции Еременко, скорее всего, будет принято после нового годаУЕФА, вероятнее всего, примет решение по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко после нового года. Об этом сообщил директор организации по правовым вопросам Аллистер Белл.Олег Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Витиньо и не рассматривает предложения по немуНачальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что клуб рассчитывает на бразильского нападающего Витиньо. Напомним, что он вернется из аренды во второй половине сезона.Колыбель букмекерства. Как ставят на спорт в ВеликобританииКолыбель букмекерства. Как ставят на спорт в ВеликобританииКорреспондент «Советского спорта» попытался сделать ставку на спорт в одной из букмекерских контор Лондона.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости

Cпецпредложение