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«Если футболист упал, он уже не футболист». Что нужно знать о Викторе Гончаренко

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Гончаренко
Виктор ГончаренкоИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» собрал самые интересные факты о новом главном тренер ЦСКА – Викторе Гончаренко.

Генерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

Придуманный подкат

Гончаренко пережил пять операций на колене и завершил карьеру игрока в 25 лет. Столь серьезную травму он получил на тренировке. Белорусские коллеги рассказывают, что повреждение случилось из-за придуманного Гончаренко подката.

- Я применял такой прием: правую ногу выбрасывал вперед и всем весом падал на левое колено, в итоге сейчас оно еле гнется, - рассказывал Гончаренко в интервью в 2012 году. - Сейчас уже я говорю своим игрокам, что футболист должен как можно больше стоять на ногах. Если футболист упал – он уже не футболист.

Спаллетти и диски «Юве»

Еще продолжая попытки вернуться в футбол, Гончаренко начал учиться на тренера. А после очередной травмы колена в товарищеской игре принял решение прямо на поле. «Все, я заканчиваю», - сказал защитник выбежавшим на поле врачам. Спустя год он уже работал в БАТЭ тренером дублирующего состава. А спустя три - в ноябре 2007-го - стал главным тренером клуба.

Учиться Гончаренко любит до сих пор. Он часто посещает различные стажировки. Одна из них свела его со Спаллетти, который, будучи тренером «Ромы», тепло принял белорусского специалиста. Они вместе смотрели диски игр «Ювентуса» в одном из итальянских ресторанов. А в декабре этого года тренер планировал отправиться на стажировку в «Манчестер Сити» Гвардиолы.

О европейском подходе к тренировкам говорили и игроки. Небезызвестный Александр Глеб, который и играл вместе с Гончаренко, и тренировался под его руководством, рассказывал, что работа с Гончаренко напоминала ему времена «Арсенала» и «Барселоны».

- Я никогда не строил игру исключительно на обороне, вне зависимости от того, играется матч регулярного чемпионата или Лиги чемпионов, – говорил Гончаренко в 2015 году. - Если ты строишь игру только от защиты, то вероятность ошибки существенно возрастает. На мой взгляд, в игре должно быть больше вариативности.

Друг Слуцкого

Как раз на стажировке Гончаренко познакомился со Слуцким. Случилось это в 2006 году. Гончаренко был еще тренером дубля БАТЭ, а Слуцкий тренировал «Москву».

- Наш вратарь Юра Жевнов попросил разрешить Виктору Михайловичу пройти у нас стажировку. Я-то был молодой. А он — еще моложе. И вот Виктор Михайлович приехал. С тех пор мы подружились и продолжали общаться. Получается, почти десять лет прошло, - вспоминал потом Слуцкий.

В прошлом сезоне Слуцкий и Гончаренко вместе привели ЦСКА к золотым медалям РФПЛ.

Рекордсмен Лиги чемпионов

В 2008 году Гончаренко стал самым молодым главным тренером в истории Лиги чемпионов. Ему только-только исполнилось 31 год. Всего Гончаренко трижды выводил БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов. Самым запоминающимся стал последний раз, когда белорусская команда обыграла в гостях «Лилль» (3:1) и дома «Баварию» (3:1), заняв третье место в группе. Добавьте к этому также выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2010/11. В 1/16 финала БАТЭ уступил французскому ПСЖ (2:2, 0:0).

Гончаренко или Ганчаренко?

Возглавив «Кубань» в 2012 году, первое, что сделал Гончаренко, это посеял смуту среди журналистов по вопросу, как правильно пишется фамилия белорусского тренера: через «а» или через «о». Получалось так, что сайт «Кубани» писал «ГАнчеренко», а остальные сайты – «ГОнчаренко».

- У родителей фамилия Гончаренко. У мамы и у сестры – Гончаренко, - объяснял тренер. - При получении нового паспорта закралась ошибка. В моем советском паспорте был указан русский вариант написания фамилии – Гончаренко. А в белорусский паспорт уже написали Ганчаренко. Когда мне было 16 лет, я не обращал на это внимание. А затем различные документы стали оформляться с фамилией Ганчаренко. Официально моя фамилия пишется через «а», не официально - через «о». Мне без разницы абсолютно.

Ни одного полного сезона в России

В качестве главного тренера Гончаренко в России еще ни разу не дорабатывал сезон до конца с одной командой. Из «Кубани» тренер был уволен в ноябре 2014 года с формулировкой «из-за отсутствия жёсткости в общении с футболистами». Хотя на тот момент команда шла на пятом месте в таблице, потерпев первое поражение лишь в 10-м туре.

Из «Урала» Гончаренко ушел сам – и при очень странных обстоятельствах. Новость об отставке появилась на официальном сайте «Урала» перед игрой с «Тереком», на которую букмекеры давали аномальные коэффициенты. «Урал» на тот момент шел 10-м после шести туров. Клуб позже опроверг уход Гончаренко, заявив, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон «из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба».

В «Уфе» к уходу Гончаренко были готовы. В контракте тренера присутствовал пункт, по которому он мог вернуться в ЦСКА в любое время. Этой опцией армейцы и воспользовались после ухода Слуцкого. После 17-и туров «Уфа» идет на восьмом месте в таблице.

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