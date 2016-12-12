Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодару» придется сложнее, чем «Зениту» и «Ростову». Ловчев о жеребьевке

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Краснодару» придется сложнее, чем «Зениту» и «Ростову». Ловчев о жеребьевке
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, «Зенит» сыграет с бельгийским «Андерлехтом», «Ростов» – с чешской «Спартой», а «Краснодар» – с турецким «Фенербахче».

О матчах «Зенит» – «Андерлехт»

– «Зениту» достался хороший соперник – «Андерлехт» и сам играет, и другим дает. Важно, что второй матч «Зенит» проводит дома – к тому времени форма должна быть еще лучше. Хотя несколько лет назад команды уже встречались – и тогда «Зенит» был сильнее, а Кержаков – более забивным.

Обратил бы внимание на встречу Миллера с Луческу, после которой румын получил меховую шапку в подарок. Вероятно, на это встрече тренер сообщил о необходимости укрепления состава и покупке новых футболистов. Так что многое будет зависеть от того, как «Зенит» усилится во время трансферного окна. А в том, что Луческу, как надо подготовит команду к весенней стадии, не сомневаюсь.

О матчах «Ростов» – «Спарта»

– Несмотря на то, что «Спарта», можно сказать, злой гений российских клубов (потрепала нервы ЦСКА, выбила «Краснодар»), у «Ростова» хорошие шансы пройти дальше. Если раньше «Спарта» была неприятным соперником для российских клубов, то теперь «Ростов» должен стать таковым для чехов.

«Ростов» ответный матч проводит на выезде – и этот вариант больше подходит команде Бердыева. Наверняка «Спарте» дома придется лезть вперед, раскрываться, а для «Ростова» такой соперник – то, что надо. Однозначно, «Ростов» может проходить «Спарту». Тем более состояние дел в команде стабилизировалось, не думаю, что из «Ростова» игроки побегут. Им в удовольствие играть там, деньги они заработали в Лиге чемпионов. Так что от добра добра не ищут.

О матчах «Краснодар» – «Фенербахче»

– «Краснодару» придется сложнее всех. Еще свеж в памяти матч «Локомотива» на этой же стадии в этом году. А у «Фенербахче» ван Перси сейчас в большом порядке. Не случайно они и «Манчестер Юнайтед» опередили в группе.

Как будет выглядеть «Краснодар» через два месяца – вопрос. Пока игра команды строилась все же во многом на багаже Кононова, теперь игроков станет готовить Шалимов. Он давно не проводил тренировочные сборы, так что за его подготовкой будет интересно наблюдать.

Голосование: Сколько российских клубов пройдут стадию 1/16 финала Лиги Европы?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Спарта» не сильнее тех команд, с которым «Ростов» играл в Лиге чемпионовФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о «Спарте» - сопернике «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы.Жулиано и Кришито вошли в сброную группового этапа Лиги ЕвропыИгроки «Зенита» Доменико Кришито и Жулиано вошли в состав символической сборной группового этапа Лиги Европы.Федор Кудряшов: Даже после победы над «Баварией» о недооценке соперника речи идти не можетЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от встречи со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.Александр Ерохин: Всем охота пройти дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.Жоаозиньо: Если сыграем так, как мы умеем, то пройдем «Фенербахче»Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Александр Бубнов: При соответствующей подготовке у «Зенита» не должно возникнуть проблем с «Андерлехтом»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» и «Андерлехта» в 1/16 финала Лиги Европы.Дмитрий Радченко: Задачу победить в Лиге Европы «Зениту» никто не отменялБывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от встречи питерцев с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.Максим Бузникин: Психологически «Краснодару» с «Фенербахче» будет непростоРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Иван Новосельцев: Мы должны проходить «Андерлехт»Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился ожиданиями от встречи с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.Вице-президент «Фенербахче»: Единственное опасение вызывает погода в КраснодареВице-президент «Фенербахче» Озан Балабан поделился ожиданиями от встречи с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.Михаил Осинов: «Ростов» обязан проходить «Спарту»Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от встречи российского клуба со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.Дмитрий Торбинский: «Фенербахче» – однозначно фаворит в паре с «Краснодаром»Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Игорь Шалимов: С турецкими командами всегда играть непросто, особенно на их полеГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матчей с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Черчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и РоссиюЧерчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и Россию«Зенит» в 1/16 Лиги Европы сыграет с командой, которая в последние полгода активно контактировала с нами.Дмитрий Кириченко: «Спарта» – крепкая команда, хороший жребий для «Ростова»Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей команды.Юрий Газинский: Хотелось сыграть с английским клубом, но «Фенербахче» – достойный соперникПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.«МЮ» – «Сент-Этьен», «Боруссия» М – «Фиорентина». Все пары 1/16 финала Лиги ЕвропыВ Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».«Краснодар» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги ЕвропыСоперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче».«Зенит» сыграет с «Андерлехтом» и другие пары 1/16 финала Лиги Европы12 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2016/17.«Ростов» сыграет с пражской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы«Ростов» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы-2016/17.

Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика

Cпецпредложение