«Краснодару» придется сложнее, чем «Зениту» и «Ростову». Ловчев о жеребьевке

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, «Зенит» сыграет с бельгийским «Андерлехтом», «Ростов» – с чешской «Спартой», а «Краснодар» – с турецким «Фенербахче».

О матчах «Зенит» – «Андерлехт»

– «Зениту» достался хороший соперник – «Андерлехт» и сам играет, и другим дает. Важно, что второй матч «Зенит» проводит дома – к тому времени форма должна быть еще лучше. Хотя несколько лет назад команды уже встречались – и тогда «Зенит» был сильнее, а Кержаков – более забивным.

Обратил бы внимание на встречу Миллера с Луческу, после которой румын получил меховую шапку в подарок. Вероятно, на это встрече тренер сообщил о необходимости укрепления состава и покупке новых футболистов. Так что многое будет зависеть от того, как «Зенит» усилится во время трансферного окна. А в том, что Луческу, как надо подготовит команду к весенней стадии, не сомневаюсь.

О матчах «Ростов» – «Спарта»

– Несмотря на то, что «Спарта», можно сказать, злой гений российских клубов (потрепала нервы ЦСКА, выбила «Краснодар»), у «Ростова» хорошие шансы пройти дальше. Если раньше «Спарта» была неприятным соперником для российских клубов, то теперь «Ростов» должен стать таковым для чехов.

«Ростов» ответный матч проводит на выезде – и этот вариант больше подходит команде Бердыева. Наверняка «Спарте» дома придется лезть вперед, раскрываться, а для «Ростова» такой соперник – то, что надо. Однозначно, «Ростов» может проходить «Спарту». Тем более состояние дел в команде стабилизировалось, не думаю, что из «Ростова» игроки побегут. Им в удовольствие играть там, деньги они заработали в Лиге чемпионов. Так что от добра добра не ищут.

О матчах «Краснодар» – «Фенербахче»

– «Краснодару» придется сложнее всех. Еще свеж в памяти матч «Локомотива» на этой же стадии в этом году. А у «Фенербахче» ван Перси сейчас в большом порядке. Не случайно они и «Манчестер Юнайтед» опередили в группе.

Как будет выглядеть «Краснодар» через два месяца – вопрос. Пока игра команды строилась все же во многом на багаже Кононова, теперь игроков станет готовить Шалимов. Он давно не проводил тренировочные сборы, так что за его подготовкой будет интересно наблюдать.