«Картофельная твоя душа». 3 главных скандала в карьере Виктора Гончаренко

Войны с руководством, «странные» игры и травля со стороны прессы – вот чем была устлана дорога Виктора Гончаренко к посту главного тренера ЦСКА.

Виктор Гончаренко, новый главный тренер московского ЦСКА, известен, как принципиальный и бескомпромиссный человек, который знает чего он стоит и всегда держит свое слово. В российском футболе таким быть ой как непросто. Вот и Виктор Михайловича не обошли стороной громкие скандалы, из которых он, правда, каждый раз выходил с высоко поднятой головой.

«Должен гореть в аду»

Первый негатив по отношению к Виктору Гончаренко в российской прессе появилось еще в 2011 году, когда специалист возглавлял почти родной для него белорусский клуб БАТЭ. Тогда команда, не видя перспектив в игре против «Барселоны» на выезде в групповом этапе Лиги чемпионов, отправилась на матч не основным составом. Многие даже не обратили бы на это внимание: если бы не Василий Уткин, которого такое решение тренера возмутило до глубины души. Известный комментатор выступил с разгромной тирадой в адрес тренера на радиостанции «Эхо Москвы».

«Виктор Гончаренко, тренер команды БАТЭ (Белоруссия), должен гореть в аду. При жизни. Подумал, что нечего ловить с «Барселоной» и выставил молодёжь. Местами, но молодёжь. Пускай, мол, поучится. Это Лига чемпионов. Это Лига чемпионов, картофельная твоя душа, ей-богу! Ты, БАТЭ, попал в Лигу чемпионов и начинаешь в ней кого-то обкатывать?! Кто тебе разрешил?! Кто ты вообще такой?!» - вопрошал Уткин.

«»Барселона», она играет в Лиге чемпионов, а БАТЭ думает: «У нас в следующем туре решающая игра с «Картофелечисткой» Витебск или «Торпедо» Жодино, «Торпедо» Жо… Неважно, в общем, какая-то сложная игра. Забыл немножко, у меня в голове крутится история, как Александр Лукашенко смотрел фильм «Брестская крепость». Забыл, как называется техническая культура… Неважно — лебеду варите и готовьте крамбамбулю — очень вкусный спиртной напиток. Это же полная подмена понятий. Это абсурд» - не унимался ведущий.

К чести тренера, он никак не отреагировал на этот выпад со стороны эксперта, мнение которого до этого уважал, и к которому прислушивался. Даже спустя несколько лет после инцидента Гончаренко не позволил себе ввязываться в словесную перепалку с ведущим. Их отношения с Уткиным, кстати, наладились вскоре после того, как Виктора Михайловича пригласили работать в «Кубань». Свидетельством тому – совместное фото.





«Предложили уволиться по семейным обстоятельствам»

Второй скандал произошел через 13 месяцев после переезда Виктора Гончаренко в Россию – его уволили из краснодарской «Кубани». Уволили не из-за результата. Команда на тот момент шла на пятой строчке в турнирной таблице, явно прыгая выше головы. Истинные причины увольнения до сих пор неизвестны. Не озвучили их и тренеру. Вот как он ответил на вопрос о причинах на встрече с болельщиками.

«У меня есть свой стиль руководства, я считаю его правильным и не собираюсь менять. Я уважаю футболистов и более чем уверен, что это взаимно. Конечно, игрокам запретили комментировать ситуацию. Но многие из них звонили и поддерживали меня, говорили, что ничего не надо менять. Но, видимо, это многих не устраивает», - сказал тогда Виктор Михайлович.

Позже он прибавил и рассказ о том, как все было обставлено:

«Напрямую меня никто ни в чем конкретно не упрекал. Сначала мне предложили уволиться по семейным обстоятельствам, но какой-то конкретной причины все равно не назвали», - поведал тренер болельщикам.

Причины были озвучены в официальной публикации на сайте «Кубани». Своей видимостью ситуации поделился генеральный директор клуба Евгений Муравьев:

«Сегодня для клуба нет ничего важнее, чем предотвратить отток ключевых футболистов и не допустить развала команды. К сожалению, такой кризис уже наметился. Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий. Возникла реальная угроза, что команда не удержит высокие позиции в турнирной таблице. Этого допустить мы не можем. Нам важно сохранить наш футбольный коллектив».

Уже после увольнения Гончаренко крайне нелестно отзывался о людях, руководивших тогда клубом. Отсюда и предположения, что настоящей причиной увольнения стала размолвка между администрацией и тренером. Наверняка началось с мелочи, раз никто не может назвать конкретной причины. Или же эта причина настолько порочна, что выносить сор из избы не только некрасиво, но и опасно.

«Кубань», к слову, в том сезоне с пятого места и борьбы за еврокубки скатилась в нижнюю часть турнирной таблицы, финишировав на десятом месте. Через год клуб покинул Премьер-лигу.

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«Странный» матч с «Тереком»

Последний скандал, связанный с именем Виктора Гончаренко, датируется прошлым годом. Тренер попросту исчез. Он покинул расположение своего клуба – екатеринбургского «Урала», и отказывался выходить на связь – телефон был выключен.

Сразу поползли слухи о том, что специалист улетел в Минск и отказывается возвращаться в Россию. Нашлись даже свидетели того, что Гончаренко был в аэропорту Минска. В российском клубе, правда, отказывались подтверждать эту информацию.

«Официально заявляем: Виктор Гончаренко остается главным тренером «Урала». Просим СМИ впредь воздержаться от публикации официально не подтвержденной клубом информации и сообщаем, что обо всех изменениях в тренерском штабе команды клуб всегда оперативно сообщает на своем официальном сайте и других информационных ресурсах», - гласило заявление на официальном сайте «Урала».

Футболисты даже рассказывали, что тренировки идут по намеченному плану, а руководит занятиями белорусский специалист.

Потом, правда, выяснилось, что этим белорусским специалистом был не Гончаренко, а его помощник Вадим Скрипченко. Позже стало известно, что главный тренер отправился в Минск по «семейным обстоятельствам», после чего его контракт с клубом был расторгнут с такой формулировкой:

«1 сентября прошла рабочая встреча между президентом «Урала» Григорием Ивановым и главным тренером команды Виктором Гончаренко, на которой было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Причиной разрыва трудовых отношений стало расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба. Ввиду нездорового нагнетания напряженности в прессе вокруг клуба стороны, опровергая все домыслы и слухи, договорились воздержаться от комментариев в прессе».

Согласитесь, неожиданные «семейные обстоятельства», отсутствие тренера на игре с «Тереком» и последовавшее расторжение контракта из-за «расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба», выглядят странно, если не сказать подозрительно. Да и договор воздерживаться от комментариев в прессе с целью опровергнуть домыслы и слухи кажется нелогичным. Ведь должно быть наоборот – вышли и все рассказали.

Но что это за домыслы и слухи? Все просто – многие букмекеры задолго до начала матча перестали повысили коэффициент на победу хозяев, удивительно понизив его у гостей. Все подозревали, что игра с «Тереком» может носить договорной характер. Уж слишком памятно было домашнее поражение грозненского клуба в последнем туре, спасавшее «Урал» от возможного вылета в ФНЛ.

Игра, пропущенная Гончаренко, к слову, закончилась со счетом 3:3. Подозрения перекинулись на текущий сезон. Многие букмекеры отказались принимать ставки на матч, который завершился победой «Терека» со счетом 4:1. После этого матча клуб покинул его тренер, приемник Гончаренко, Вадим Скрипченко. Экспертный совет, правда, не нашел причин называть матч договорным.

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