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Черчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и Россию

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» в 1/16 Лиги Европы сыграет с командой, которая в последние полгода активно контактировала с нами.

Хотели видеть Черчесова своим тренером

Источник: «Советский спорт»

Летом у «Андерлехта» был конкретный интерес к Станиславу Черчесову: после «Легии» еще не тренер сборной России получал предложения из других европейских команд. Однако именно Черчесов был первым, с кем при выборе тренера для сборной России провел собеседование Виталий Мутко. У Станислава Саламовича была предварительная договоренность с РФС, а потому он не стал говорить с бельгийцами.

«Позорно» проиграли «Ростову»

Источник: Global Look Press

Оценка вылета из Лиги чемпионов – цитата 19-летнего воспитанника «Андерлехта», которого потрясло поражение от малоизвестного ему и Европе к тому моменту «Ростова».

– Вместо того чтобы забить и снять все вопросы, мы пропустили. Мы очень разочарованы. Команда отдала все силы на поле. Это позор для нас и для наших болельщиков. Разочарование огромное, ведь мы настраивались на 200 процентов, – бушевал после домашнего поражения от «Ростова» в квалификации Лиги Европы Юри Тилеманс, главная звезда нынешнего состава бельгийцев.

«Андерлехт» затем легко прошел «Славию» – два раза по 3:0 – и вышел в группу Лиги Европы. Пять стартовых матчей без поражений, из которых три победы, в том числе разгром «Майнца» со счетом 6:1, вывели бельгийцев в плей-офф.

Почти купили у «Зенита» Ломбертса

Источник: ФК «Зенит»

Второй по сюжету и рейтингу трансферный сериал лета с «Зенитом» в одной из главных ролей. Нико Ломбертс, как Витсель, в брюссельский офис в последний день окна переходов защитник, судя по всему, не летал. Хотя неопределенность тоже сохранялась до последнего дня.

«Зенит» хотел за Ломбертса чуть больше четырех миллионов евро, для «Андерлехта», оказалось, многовато: они за такие деньги привыкли брать молодых футболистов, которых затем можно было бы развить и перепродать гораздо дороже. В последний день трансферного окна бельгийцы были готовы заплатить два миллиона евро, но «Зенит» оставил Ломбертса у себя.

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«Зенит» и «Андерлехт» дважды играли между собой в еврокубках: в группе ЛЕ-2010/11 и группе ЛЧ-2012/13. И три раза из четырех зенитовцы побеждали. Самой важной была победа в Лиге чемпионов: петербуржцы тогда начали турнир с двух поражений от «Малаги» и «Милана», а благодаря домашним 1:0 с «Андерлехтом» смогли в итоге обойти бельгийцев и стать в группе третьими. В Лиге Европы зенитовцы тогда сделали то, что не получилось в этом сезоне: выиграли шесть матчей из шести, в том числе два раза обыграли «Андерлехт», занявший второе место в группе.

Голосование: Сколько российских клубов пройдут стадию 1/16 финала Лиги Европы?

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