«В предвкушении дуэли с Озилом». Как «Бавария» отреагировала на жеребьевку ЛЧ

Томас Мюллер и Месут Озил Источник: Associated Press

Представители мюнхенской «Баварии» прокомментировали результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, немецкому клубу предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом».

Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге: «Перед нами стоит захватывающая задача, – рассказывает Румменигге. – Это будут суперматчи! В лице «Арсенала» мы получили жребий, с которым у нас уже есть большой опыт. Это хорошая команда. Они занимают второе место в чемпионате Англии и находятся на ходу. Мы должны будем играть с полной концентрацией для того, чтобы добиться своей цели», – отметил Румменигге.

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, при каких условиях его подопечные могут выйти в следующую стадию турнира: «Это будут два очень интересных матча. Я уже в предвкушении. Я доверяю своей команде и надеюсь, что мы выйдем в четвертьфинал. Для этого мы должны будем в первом матче на «Альянц Арене» добиться хорошего результата. «Арсенал» в данный момент играет очень хорошо. У них хорошая команда и хороший тренер, которого я очень уважаю. В текущем сезоне лондонцы проиграли в чемпионате всего один раз. Будет тяжело, но я уверен в силах своей команды».

Для голкипера мюнхенской команды Мануэля Нойера матч с лондонским клубом – повод встретиться с партнерами по сборной Германии – Месутом Озилом и Пером Мертезакером: «Это будет сложная и интересная задача. Мы хорошо знакомы с «Арсеналом» по играм в предыдущие годы. Мы часто играли друг с другом, два раза в 1/8-й. У нас есть хороший опыт противостояния с этой командой. «Арсенал» любит и умеет играть в футбол. Я считаю, что сейчас они сильнее, чем в прошлые годы. Приятно будет увидеться с Месутом и Шкодраном», – сказал Нойер.

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс солидарен со своим партнером по клубу и сборной Мануэлем Нойером: «В составе «Боруссии» я много раз играл с «Арсеналом». Так что эта команда мне знакома. Я в предвкушении двух захватывающих матчей и должен сказать, что «Арсенал» очень привлекательный для «Баварии» соперник. Я буду очень рад увидеть товарищей по сборной Озила и Мустафи и Пера Мертезакера.

А вот для Томаса Мюллера матч с «Арсеналом» станет настоящей битвой с полузащитником «пушкарей» Месутом Озилом: «Будет сложно, тут нет никаких сомнений. Между собой сойдутся два европейских топ-клуба, но в итоге, будем надеяться, дальше пройдет «Бавария». Я в предвкушении дуэли с Месутом Озилом.