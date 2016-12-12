«Я никогда не выучу этот чертов язык». Как форвард «Урала» учит русский

Ивуарийский форвард «Урала» Мохамед Конате снялся в видеоролике, в котором показал свои знания русского языка.

1 сентября «Урал» внес в заявку 18-летнего нападающего из Кот-д'Ивуара Мохамеда Конате. Не самое примечательное событие сразу же стало объектом для шуток из-за фотографии в профиле Конате на сайте РФПЛ. На ней он действительно не очень похож на 18-летнего футболиста.



Источник: официальный сайт РФПЛ

«Смешнее» всех пошутил генеральный директор «Динамо» Роман Орещук, который намекнул, что Конате явно не 18 лет. На этот выпад Орещука «Урал» отреагировал незамедлительно, попросив функционера воздержаться от дальнейших комментариев в адрес клуба.

Кстати, через несколько дней Орещука уволили из «Динамо».

Конате в сезоне вышел на замену четыре раза в матчах чемпионата России, а также забил 1 гол в Кубке России против «Челябинска» - единственной встрече, где форвард появился в стартовом составе.

12 декабря в девятнадцатый день рождения ивуарийца пресс-служба уральского клуба сняла ролик, в котором в игровой форме рассказала о том, как Конате учит язык.

По сценарию дело проходит в кинотеатре, где Конате ждет девушку.

– Привет! - первой начинает разговор девушка.

– Ты опоздала? - отвечает с акцентом Конате, не отвлекаясь от попкорна.

– Прости. Как фильм? Давно идет?

– Суорок миньут.

– Ух ты. Ну и что, интересно?

– Не знаю, я не понимаю по-русски.

– Ты же хотел учить русский язык! - восклицает девушка и тоже прикладывается к попкорну.

– Да, но это полная ... - похоже, бранные слова Конате освоил неплохо.

Дальше на экране происходит что-то странное: Конате сначала извиняется перед другим зрителем, потом оценивающе смотрит на австралийскую актрису Марго Робби, а затем просит наложить на его слова дубляж.

– Мне кажется, я никогда не выучу этот чертов русский, - в конце ролика признается Конате.

– Ага, не понимаю, как они на нем говорят, - подыгрывает спутница.

– Лучше бы я тренировался, чем снимался в этой фигне.

– Ты угадал самый популярный комментарий, - шутит девушка.

На этом ролик заканчивается, а у Конате есть довольно много времени в зимней паузе, чтобы сесть за учебники и к возобновлению чемпионата общаться с партнерами на русском языке.

