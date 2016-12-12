Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцев

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Игорь Шитов в матче против бывшего клуба
Игорь Шитов в матче против бывшего клубаИсточник: ФК «Астана»

Защитник «Астаны» Игорь Шитов в интервью «Советскому спорту» – о чемпионате Казахстана, долгах «Мордовии» и Викторе Гончаренко.

Игорь Шитов раскрылся в БАТЭ Виктора Гончаренко, сидел на скамейке «Динамо» Сергея Силкина и Дмитрия Хохлова, безуспешно выживал в «Мордовии» Андрея Гордеева, а летом 2016 года перешел в «Астану», где стал одним из основных игроков чемпионской команды.

«Если футболист упал, он уже не футболист». Что нужно знать о Викторе Гончаренко

«Клубы из Казахстана могли бы играть в РФПЛ»

– Сезон получился удачный, несмотря на то, что закончили мы его поражением, – рассказывает защитник после заключительного матча Лиги Европы против «Янг Бойз» (0:3) – Мы решили сразу несколько задач: взяли чемпионство и тем самым попали в еврокубки на следующий сезон.

– Разочарованы, что не удалось проявить себя уже в этом еврокубковом сезоне? – после поражения от швейцарского клуба «Астана» вылетела из Лиги Европы.
– Да, немного обидно, что не смогли зацепиться за плей-офф. Будем стараться в следующем году выступить лучше.

– Довольны тем, что перешли в «Астану»?
– Конечно, не могу быть недоволен. Играть в еврокубках всегда приятно и почетно. В Казахстане мне нравится, чемпионат приятный. Правда, конкуренция ниже, чем в России. Все-таки за чемпионство борются две команды: мы и «Кайрат», а в РФПЛ претендентов на титул больше. Если говорить об уровне команд – некоторые спокойно смогли бы играть в премьер-лиге.

– Почему выбрали именно «Астану»?
– Высокие задачи клуба и постоянная возможность играть в еврокубках. Были варианты остаться в России, но в моей ситуации вряд ли кто-то бы отказался от предложения «Астаны». Реальная борьба за чемпионство всегда добавляет позитива, эмоциональный фон всегда лучше.

– Вы долгое время принадлежали «Динамо», но не провели за основной состав и пяти матчей. Почему?
– Не знаю, большая часть вины на мне. Был не готов к той конкуренции, которая была в «Динамо». Вливания в команду были серьезные, поэтому и футболисты были сильнее.

«Зарезанный барашек в Караганде – прекрасно!» Как поживает первый колумбиец РФПЛ

«Хочется надавить на «Мордовию» через прессу»

– Сейчас у «Динамо» проблемы: клуб в долгах. Значит, вливания были несоизмеримы с возможностями?
– Ну конечно. Клуб должен смотреть в будущее и ставить не краткосрочные задачи. А у «Динамо» получилось именно так, что они просто тратили и не смотрели, что будет дальше.

– Вы работали с Сергеем Силкиным и Дмитрием Хохловым. Нет обиды на тренеров, что вы не заиграли?
– Со всеми тренерами было комфортно. Все зависело от меня, но я не воспользовался своим шансом. Претензий нет.

– Вы играли в «Мордовии». Не рассматривали вариант уйти с командой в ФНЛ?
– «Мордовия» была хороша тем, что там я много играл, получал необходимую практику. Но в клубе были низкие задачи и плохая финансовая ситуация. 

– Вы говорите об этом с грустью. Вам все выплатили?
– Нет, – качает головой защитник. – Хочу через вас обратиться к руководству «Мордовии» и затронуть эту тему. Никаких выплат не последовало. Закончился сезон, а нам за последние три месяца так ничего и не пришло. Думаем с ребятами через прессу немного надавить. Пользуясь случаем, делаю это сейчас. Хочется, чтобы это было на слуху, чтобы ситуация не затягивалась.

Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубе

– Вы долго играли в БАТЭ под руководством Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА. Как думаете, получится у него на новом месте?
– Конечно! Он амбициозный тренер, который всегда ставит самые высокие задачи. А самое главное – он знает, как их решать, как добиваться успеха. Даже на уровне такого топ-клуба – как ЦСКА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шитов: За последние три месяца в «Мордовии» так ничего и не пришлоЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации в «Мордовии».Виктор Гончаренко: В ЦСКА не будет никакой революцииНовый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какие первые шаги он планирует сделать, вступив в должность.Валерий Масалитин: Гончаренко предстоит найти мотивацию для титулованных игроков ЦСКАБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником армейцев.Валерий Газзаев: Гончаренко для ЦСКА – нормальный вариантБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником столичного клуба.Дмитрий Селюк: Траоре имеет другие варианты продолжения карьеры в случае ухода из ЦСКАПредставитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сказал, что досрочное расторжение аренды московским клубом не будет для него проблемой. Он отметил, что у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.«Картофельная твоя душа». 3 главных скандала в карьере Виктора Гончаренко«Картофельная твоя душа». 3 главных скандала в карьере Виктора ГончаренкоВойны с руководством, «странные» игры и травля со стороны прессы – вот чем была устлана дорога Виктора Гончаренко.Евгений Ловчев: Гончаренко продолжит дело Слуцкого в ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.«Если футболист упал, он уже не футболист». Что нужно знать о Викторе Гончаренко«Если футболист упал, он уже не футболист». Что нужно знать о Викторе Гончаренко«Советский спорт» собрал самые интересные факты о новом главном тренер ЦСКА.Гончаренко о контракте с ЦСКА: Никаких загвоздок по условиям не былоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое назначение.Александр Глеб: У Гончаренко в ЦСКА получитсяПолузащитник сборной Белоруссии и БАТЭ Александр Глеб прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.Александр Гришин: С Гончаренко ЦСКА продолжит бороться за чемпионствоСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко наставником армейцев.Генерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора ГончаренкоГенерал говорит! 6 лучших цитат нового тренера ЦСКА Виктора ГончаренкоНовый главный тренер армейского клуба за словом в карман никогда не лез.Контракт Гончаренко с ЦСКА рассчитан на два годаКонтракт главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с клубом рассчитан на два года с опцией продления, сообщает официальный сайт клуба.Шамиль Газизов: У Васина в контракте есть пункт о возможном возвращении в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов – об уходе главного тренера уфимской команды Виктора Гончаренко.Гончаренко официально возглавил ЦСКАГончаренко официально возглавил ЦСКАНовым главным тренером ЦСКА стал Виктор Гончаренко, сообщает официальный твиттер клуба.Федор Щербаченко: Если бы Дзагоев уехал в Европу раньше, то был бы сейчас сопоставимым по уровню с МодричемБывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко оценил шансы Алана Дзагоева заиграть в серьезном европейском клубе.«Уфа» официально объявила об уходе Гончаренко«Уфа» официально объявила об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.Шамиль Газизов: Если Гончаренко уходит, то только в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер Виктор Гончаренко по контракту может уйти только в ЦСКА.Требуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен ДзагоевТребуется креативный директор. Зачем «Эвертону» нужен Дзагоев«Советский спорт» рассказывает, зачем «Эвертону» мог понадобится полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.«Зарезанный барашек в Караганде – прекрасно!» Как поживает первый колумбиец РФПЛ«Зарезанный барашек в Караганде – прекрасно!» Как поживает первый колумбиец РФПЛПолузащитник «Астаны» Рохер Каньяс в интервью «Советскому спорту» - о новосибирских холодах и людях, из-за которых он не попал в «Удинезе».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Астана
Астанакалендарьстатистика
Игорь Шитов
Игорь Шитоввсе новости
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости

Cпецпредложение