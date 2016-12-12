«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцев

Игорь Шитов в матче против бывшего клуба Источник: ФК «Астана»

Защитник «Астаны» Игорь Шитов в интервью «Советскому спорту» – о чемпионате Казахстана, долгах «Мордовии» и Викторе Гончаренко.

Игорь Шитов раскрылся в БАТЭ Виктора Гончаренко, сидел на скамейке «Динамо» Сергея Силкина и Дмитрия Хохлова, безуспешно выживал в «Мордовии» Андрея Гордеева, а летом 2016 года перешел в «Астану», где стал одним из основных игроков чемпионской команды.

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«Клубы из Казахстана могли бы играть в РФПЛ»

– Сезон получился удачный, несмотря на то, что закончили мы его поражением, – рассказывает защитник после заключительного матча Лиги Европы против «Янг Бойз» (0:3) – Мы решили сразу несколько задач: взяли чемпионство и тем самым попали в еврокубки на следующий сезон.

– Разочарованы, что не удалось проявить себя уже в этом еврокубковом сезоне? – после поражения от швейцарского клуба «Астана» вылетела из Лиги Европы.

– Да, немного обидно, что не смогли зацепиться за плей-офф. Будем стараться в следующем году выступить лучше.

– Довольны тем, что перешли в «Астану»?

– Конечно, не могу быть недоволен. Играть в еврокубках всегда приятно и почетно. В Казахстане мне нравится, чемпионат приятный. Правда, конкуренция ниже, чем в России. Все-таки за чемпионство борются две команды: мы и «Кайрат», а в РФПЛ претендентов на титул больше. Если говорить об уровне команд – некоторые спокойно смогли бы играть в премьер-лиге.

– Почему выбрали именно «Астану»?

– Высокие задачи клуба и постоянная возможность играть в еврокубках. Были варианты остаться в России, но в моей ситуации вряд ли кто-то бы отказался от предложения «Астаны». Реальная борьба за чемпионство всегда добавляет позитива, эмоциональный фон всегда лучше.

– Вы долгое время принадлежали «Динамо», но не провели за основной состав и пяти матчей. Почему?

– Не знаю, большая часть вины на мне. Был не готов к той конкуренции, которая была в «Динамо». Вливания в команду были серьезные, поэтому и футболисты были сильнее.

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«Хочется надавить на «Мордовию» через прессу»

– Сейчас у «Динамо» проблемы: клуб в долгах. Значит, вливания были несоизмеримы с возможностями?

– Ну конечно. Клуб должен смотреть в будущее и ставить не краткосрочные задачи. А у «Динамо» получилось именно так, что они просто тратили и не смотрели, что будет дальше.

– Вы работали с Сергеем Силкиным и Дмитрием Хохловым. Нет обиды на тренеров, что вы не заиграли?

– Со всеми тренерами было комфортно. Все зависело от меня, но я не воспользовался своим шансом. Претензий нет.

– Вы играли в «Мордовии». Не рассматривали вариант уйти с командой в ФНЛ?

– «Мордовия» была хороша тем, что там я много играл, получал необходимую практику. Но в клубе были низкие задачи и плохая финансовая ситуация.

– Вы говорите об этом с грустью. Вам все выплатили?

– Нет, – качает головой защитник. – Хочу через вас обратиться к руководству «Мордовии» и затронуть эту тему. Никаких выплат не последовало. Закончился сезон, а нам за последние три месяца так ничего и не пришло. Думаем с ребятами через прессу немного надавить. Пользуясь случаем, делаю это сейчас. Хочется, чтобы это было на слуху, чтобы ситуация не затягивалась.

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– Вы долго играли в БАТЭ под руководством Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА. Как думаете, получится у него на новом месте?

– Конечно! Он амбициозный тренер, который всегда ставит самые высокие задачи. А самое главное – он знает, как их решать, как добиваться успеха. Даже на уровне такого топ-клуба – как ЦСКА.