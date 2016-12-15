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«Чтобы дети могли помочь родным и близким». Боец ММА развивает самбо в России

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Чтобы дети могли помочь родным и близким». Боец ММА развивает самбо в России
Источник: ACB

Российский боец Денис Гольцов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» рассказал о запуске своего проекта «Самбо в школы», об ожиданиях от главного боя турнира ACB 50 против Салимгерея Расулова, а также поделился мнением о возвращении Федора Емельяненко.

«Я бы отказался от прозвища «Русский богатырь»

– Ваш ближайший соперник – Салимгерей Расулов. На что делаете акцент в подготовке к поединку?
– На свои сильные стороны. У нас тренировки идут не под соперника, какие-то определенные вещи мы не готовим.

– Чем опасен ваш противник?
– У него неплохая ударная техника, в основном все свои поединки он заканчивал нокаутом.

– У вас есть план на бой?
– Нет, буду импровизировать. По ходу будет видно лучше всего.

– Вы четыре года не дрались против российских и кавказских бойцов. Это принципиальность или случайность?
– Это естественный отбор, рано или поздно мы бы сошлись.

– Это может повлиять на поединок?
– Со своими бойцами как-то не очень приятно биться, с иностранцами – проще. Тут никуда не деться, это работа.

– В подготовке спортсменов с Кавказа есть какая-то особенность?
– Не знаю, тяжело сказать. Я с ними никогда не тренировался.

– Кто придумал ваше прозвище «Русский богатырь»?
– Даже не помню, но это точно был не я. Если честно, вообще бы отказался от него (смеется). Но это сделать тяжело: нужно со всеми состыковать одновременно, чтобы его удалили.

«Идея – научить детей азам самбо»

– Недавно стартовал ваш проект «Самбо в школы». Расскажите, как он зародился?
– Я хотел сделать совместный проект с Министерством образования и внедрить его в школах, чтобы в перспективе каждый ребенок мог заниматься нашим национальным видом спорта.  Уроки предоставляются в трех вариациях: дополнительное занятие, либо вместо третьего урока физкультуры, либо как бесплатная секция. В Калининском районе Петербурга находится флагманская школа, поэтому мы начали с нее. Проект уже полноценно действует в еще двух районах – Невском и Выборгском.

– С какого возраста дети могут заниматься? 
– Занятия видоизменены соответственно под физическую работу с детьми разных возрастов – с 1 до 11 класса. Идея – научить именно азам, а не полноценным броскам, которые делают профессиональные спортсмены. Нужно, чтобы дети самообороной могли помочь своим родным, близким.

– Вы раньше работали с детьми?
– Я не занимался тренерской деятельностью, потому что не имею соответственного образования. Но у нас много молодых спортсменов, у которых оно есть – их можно организовать, повести за собой. Мне это интересно, потому что я сам самбист, выступаю на международном уровне. Хочется, чтобы был существенный приток молодежи.

– Будучи чемпионом мира и Европы, вы победили на чемпионате России только в этом году. Почему не получалось выиграть?
– Не хватало уровня подготовки, влияло много обстоятельств. Тем более самбо я занимаюсь не так давно, поначалу было тяжело вливаться, менять квалификацию и в принципе претендовать на золото.

«Емельяненко составит конкуренцию бойцам Bellator«

– Что думаете о возвращении Федора Емельяненко?
– У человека есть желания драться – это как наркотик, от этого не убежишь. Был большой перерыв, человек провел его на обычной работе и понял, что ему не хватает боев. Федор вернулся, выступает, и это не так уж плохо. Думаю, он составит конкуренцию бойцам Bellator.

– Его первый соперник в этой организации – Мэтт Митрион. Что знаете о нем?
– У него имеется неплохой опыт, он выступает давно. А когда начинал карьеру – бился с топовыми бойцами.

– Сейчас в Bellator странное отношение к русским бойцам, они редко появляются в файткарде. Почему так происходит?
– Не думаю, что это принципиальная позиция, у всех разный график. Кто-то травмирован, еще что-то.

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