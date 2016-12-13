«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017

Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ и злобной канадской публике.

«На кого равнялся в детстве, не скажу. Сейчас против него играю»

– Вы родились в городе Салават. Что за это за место?

– Обычный, маленький город. Особо сходить там некуда. Наверное, можно сравнить с Магнитогорском – такой же по размерам, но не слишком развитый. Надеюсь, Салават будет становиться только лучше. Сейчас открыли футбольную школу «Зенита», имеются секции по боксу, борьбе, акробатике, работают много хороших тренеров. В плане спорта нет проблем.

– Наверно, каждый мальчишка в городе мечтает играть только за «Салават Юлаев»?

– С малых лет все ходят на матчи, на тренировках пытаются подражать кому-то из хоккеистов. Каждому хочется попасть в команду, играть вместе с кумирами.

– На кого вы равнялись в детстве, кто был любимым хоккеистом?

– Не скажу, мне сейчас приходится против него играть. Это интересно: по телевизору кажется, что он даже не так мастеровито исполняет, а вживую смотришь и восхищаешься, стараешься играть лучше.

– В КХЛ вы проводите второй сезон. За это недолгое время какой матч был самым запоминающимся?

– С московским «Динамо», мы 2:1 выиграли. Игра выпала на 55-летний юбилей клуба. Пробрала дрожь, когда вышли ветераны. Это непередаваемые чувства. На льду уже был другой настрой: понимал, что нужно их порадовать.

– Сейчас «Салават» подправил ситуацию в КХЛ, но начало сезона не задалось. В чем причина?

– Просто не получалось забить, не везло. В игровом и тренировочном плане ничего не менялось.

– Судя по недавнему видео из раздевалки, в команде очень душевная атмосфера. Всегда так?

– Да, и за ее пределами мы так же дружно общаемся, это помогает еще больше сплотиться. Можем сходить куда-нибудь поужинать, в кино.

А вот так вчера выглядела победная раздевалка после матча: pic.twitter.com/SVKVK1mhhf — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 26 ноября 2016 г.

– Игорь Захаркин и Валерий Брагин всегда стремятся из команды сделать семью. Кроме этого, чем они похожи?

– Оба очень требовательны. Насчет семьи верно подмечено – это их особенная, хорошая черта. Есть семья на льду и за его пределами. И это здорово.

– А чем отличаются?

– Когда не идет игра, каждый по-своему пытается завести хоккеистов. У обоих это очень хорошо выходит.

– Помните первую встречу с Брагиным?

– Когда увидел его, старался тренироваться усерднее, хотел произвести впечатление.

– Какие слова от Захаркина запомните на всю жизнь?

– После первого матча за «Салават» Игорь Владимирович подошел ко мне, подбодрил. Когда пришел домой, был очень доволен, что все тренеры, особенно главный, отнеслись с пониманием. Это придало уверенности. На следующий день разобрали все мои ошибки.

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«Когда выйду играть против Канады при полных трибунах, испытаю настоящий кайф»

– Молодежный чемпионат мира в ближайшие восемь лет четыре раза пройдет в Канаде. Готовы к тому, что публика будет оказывать сильное давление на сборную России?

– Да, я уже сталкивался с этим. Когда ездил играть за юниорскую сборную России, в нас и осьминогами бросали, и что только ни показывали. Это наоборот будет еще больше заводить.

– От кого ожидать такого же выстрела, как в прошлом году от тройки Ахо – Лайне – Пулюярви?

– От ребят из сборной России. Наше звено с Кириллом Капризовым и Александром Полуниным постарается сыграть лучше них.

– Вы на МЧМ поедете в первый раз. За три недели до турнира при этой мысли что чувствуете?

– Пока спокойствие. Когда выйду при полных трибунах играть против канадцев, испытаю настоящий кайф.

– Помните сумасшедшие игры в прошлом году в четвертьфинале с Данией, в финале – с Финляндией?

– Конечно, в той команде играли мои друзья. После каждой игры писал им сообщения. Надеюсь, поддержка всех, кто болел за них, им помогла. Они заняли второе место, это тоже неплохой результат. В этом году будем стараться еще больше. К подобным матчам я готов.

– В тренерском штабе нужны будут перемены, если Россия не возьмет золотые медали?

– Это будет решать руководство, но Валерий Николаевич и его помощники отличные и сильные специалисты.