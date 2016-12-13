«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017
Форвард «Салавата
Юлаева» Михаил Воробьев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ и злобной
канадской публике.
«На кого равнялся в детстве, не скажу. Сейчас против него играю»
– Вы родились в городе Салават. Что за это за место?
– Обычный, маленький город. Особо сходить там некуда. Наверное, можно сравнить с Магнитогорском – такой же по размерам, но не слишком развитый. Надеюсь, Салават будет становиться только лучше. Сейчас открыли футбольную школу «Зенита», имеются секции по боксу, борьбе, акробатике, работают много хороших тренеров. В плане спорта нет проблем.
– Наверно, каждый
мальчишка в городе мечтает играть только за «Салават Юлаев»?
– С малых лет все ходят на матчи, на тренировках пытаются подражать кому-то из хоккеистов. Каждому хочется попасть в команду, играть вместе с кумирами.
– На кого вы
равнялись в детстве, кто был любимым хоккеистом?
– Не скажу, мне сейчас приходится против него играть. Это интересно: по телевизору кажется, что он даже не так мастеровито исполняет, а вживую смотришь и восхищаешься, стараешься играть лучше.
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– В КХЛ вы
проводите второй сезон. За это недолгое время какой матч был самым запоминающимся?
– С московским «Динамо», мы 2:1 выиграли. Игра выпала на 55-летний юбилей клуба. Пробрала дрожь, когда вышли ветераны. Это непередаваемые чувства. На льду уже был другой настрой: понимал, что нужно их порадовать.
– Сейчас «Салават»
подправил ситуацию в КХЛ, но начало сезона не задалось. В чем причина?
– Просто не получалось забить, не везло. В игровом и тренировочном плане ничего не менялось.
– Судя по
недавнему видео из раздевалки, в команде очень душевная атмосфера. Всегда так?
– Да, и за ее пределами мы так же дружно общаемся, это помогает еще больше сплотиться. Можем сходить куда-нибудь поужинать, в кино.
А вот так вчера выглядела победная раздевалка после матча: pic.twitter.com/SVKVK1mhhf— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 26 ноября 2016 г.
– Игорь Захаркин и Валерий Брагин всегда
стремятся из команды сделать семью. Кроме этого, чем они похожи?
– Оба очень требовательны. Насчет семьи верно подмечено – это их особенная, хорошая черта. Есть семья на льду и за его пределами. И это здорово.
– А чем отличаются?
– Когда не идет игра, каждый по-своему пытается завести хоккеистов. У обоих это очень хорошо выходит.
– Помните первую
встречу с Брагиным?
– Когда увидел его, старался тренироваться усерднее, хотел произвести впечатление.
– Какие слова от Захаркина
запомните на всю жизнь?
– После первого матча за «Салават» Игорь Владимирович подошел ко мне, подбодрил. Когда пришел домой, был очень доволен, что все тренеры, особенно главный, отнеслись с пониманием. Это придало уверенности. На следующий день разобрали все мои ошибки.
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«Когда выйду играть против Канады при полных трибунах, испытаю настоящий кайф»
– Молодежный
чемпионат мира в ближайшие восемь лет четыре раза пройдет в Канаде. Готовы к тому, что публика будет оказывать
сильное давление на сборную России?
– Да, я уже сталкивался с этим. Когда ездил играть за юниорскую сборную России, в нас и осьминогами бросали, и что только ни показывали. Это наоборот будет еще больше заводить.
– От кого ожидать
такого же выстрела, как в прошлом году от тройки Ахо – Лайне – Пулюярви?
– От ребят из сборной России. Наше звено с Кириллом Капризовым и Александром Полуниным постарается сыграть лучше них.
– Вы на МЧМ
поедете в первый раз. За три недели до турнира при этой мысли что чувствуете?
– Пока спокойствие. Когда выйду при полных трибунах играть против канадцев, испытаю настоящий кайф.
– Помните
сумасшедшие игры в прошлом году в четвертьфинале с Данией, в финале – с
Финляндией?
– Конечно, в той команде играли мои друзья. После каждой игры писал им сообщения. Надеюсь, поддержка всех, кто болел за них, им помогла. Они заняли второе место, это тоже неплохой результат. В этом году будем стараться еще больше. К подобным матчам я готов.
– В тренерском
штабе нужны будут перемены, если Россия не возьмет золотые медали?
– Это будет решать руководство, но Валерий Николаевич и его помощники отличные и сильные специалисты.