«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохо

Экс-защитник «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко с просьбой помочь решить вопрос с деньгами, которые им задолжали в «Мордовии».

– Вместе с ребятами из «Мордовии» написали письмо на имя главы РФС Виталия Мутко и главы республики Владимира Волкова с просьбой помочь с возвращением долгов по зарплате, – говорит Рыков. – Игрокам по-прежнему должны – ничего не происходит. Ранее писали письмо в КДК, все дела выиграли, но с места ничего не сдвинулось. Люди уже в других командах играют, в том числе и я, но нам до сих пор не выплатили долги.

– С марта 2016 не платят?

– Примерно так. Мне за три-четыре месяца не выплатили плюс премиальные за полгода.

– Что руководство клуба говорит?

– Звоним Бибикову, директору клуба, но он выступает в этой ситуации больше как посредник. С главой республики у него особых связей нет. Пытаемся дозвониться до советника главы республики – Станислава Лысова, но тот трубку не берет.

– Что говорит Бибиков?

– Говорит, что с Лысовым на связи, но никакой информации нет. Ничего конкретного. Уже не знаем, к кому обратиться.

– Какой настрой у тех ребят, которые в команде?

– Вы же видели, все подписались под письмом. Что мы еще можем сделать? В конце прошлого сезона Лысов обещал, что с нами расплатятся. Потом заходил губернатор, говорил: «Не переживайте, мы никого никогда не обманывали. Все закроем, обещаем». Просили, чтобы мы не писали заявление в КДК. После этого прошло полгода, и ничего не сдвинулось. Мы поверили на слово… Хотя могли уже тогда написать заявление, и клубу бы закрыли заявку. А у большинства игроков заканчивались контракты – остались бы без футболистов. Но мы пошли навстречу. Видно, зря.

– Почему клуб не исполняет решение КДК?

– На них это никак не действует. Регистрацию клубу закрыли только сейчас – перед зимним трансферным окном. Приходят штрафы за задержку зарплаты, но им, похоже, все равно.

– Хотят закрыть клуб?

– Мы сами в неведение, что клуб хочет. В Саранске же ЧМ-2018 должен пройти. Если команда закроется, зачем было стадион строить?

– В «Динамо» тоже сообщалось о задержках по зарплате. Как ситуация сейчас?

– Мы читаем в СМИ, что в клубе какая-то неразбериха, но на команде это никак не отражается.

«Советский спорт» обратился за разъяснением ситуации к директору «Мордовии» Владимиру Бибикову, но тот от комментариев отказался.