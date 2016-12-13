Вячеслав Василевский: С удовольствием подерусь с Макгрегором в среднем весе
Российский
боец Вячеслав Василевский рассказал в интервью «Советскому спорту в
Санкт-Петербурге», почему решил выступать с АСВ, о стремлении попасть в UFC и возвращении Федора Емельяненко.
«У меня были предложения практически от всех российских промоушенов»
– Почему вы решили
подписать контракт с ACB?
– Когда закончилось соглашение с М-1, у меня были предложения практически от всех российских промоушенов. АСВ предложил более выгодные условия. Три поединка – это оптимальное количество боев для меня, получается такой не затяжной контракт. Ну и финансовый аспект сыграл роль.
Плюс организация
стремительно развивается, в лиге высокая конкуренция. Мне интересны бои с
серьезными оппонентами. Драться с проходными бойцами нет смысла, когда у меня
за плечами много профессиональных боев, еще больше – любительских. Зачем мне
бои для галочки?
– Вам предстоит поединок с Альбертом Дураевым. Чем он опасен?
– Он хорошо работает в стойке, к тому же неплохой грэпплер. Когда выходишь на определенный уровень, все бойцы универсальны. Редко бывает, что кто-то в стойке может абсолютно расслабиться, а в партере напрячься – или наоборот.
– Дураев должен
был драться в сентябре с Патриком Кинцлем, но не смог скинуть вес до нужного, и
бой отменили. Это неуважение к сопернику?
– Это просто форс-мажор, потому что Альберт очень много гоняет вес. Может, не пошло. У нас ведь соревнования не по сгонке веса.
– В вашей
карьере подобное случалось?
– С таким не сталкивался, но вот в моем последнем поединке не было официального взвешивания. Я дрался с Мэттом Хорвичем – американским ветераном различных организаций. Мы сначала договорились согнать вес до 84 килограмм.
Я видел,
что он сам по себе большой, мне тоже особо не хотелось гонять, поэтому потом я предложил
дойти до 88 кг. Он, подумав, согласился (смеется).
А когда Хорвич приехал вечером перед взвешиванием, мы договорились, что его не
будет. Он сказал, что весит 95 кг и не смог согнать, я пошел ему навстречу.
– У Дураева прозвище
«Мачете», ваше – «Сокрушительный Русский». Кто его придумал?
– Это прозвище появилось спонтанно, когда я выступал в Bellator. Были съемки перед турниром. Ребята из съемочной группы сказали, что в США принято, чтобы у бойца было прозвище. Имена люди не так хорошо запоминают, тем более русские, а у меня еще имя и фамилия длинные. Они сидели, думали и кто-то сказал: «Crushing Russian». Говорили, что прозвище крутое, что если я выйду под ним – будет мощно и всем понравится. Мне оно тоже понравилось, звучное.
– В АСВ у вас еще будет два боя.
С кем бы хотели их провести?
– Хотелось бы с иностранцами. Потому что сейчас их отписывают, идет такая тенденция. Насколько знаю, АСВ будет проводить турнир в США. Было бы интересно там подраться с кем-то из зарубежных бойцов.
Вячеслав Василевский. Фото mixfight.ru
«Федор мог закончить бой с Мальдонадо в первом раунде»
– Пару месяцев назад у Федора Емельяненко
произошел конфликт с представителями клуба «Ахмат» по поводу детских боев в
Грозном. Почему в сторону Федора вылилось столько негатива?
– Я тогда выложил пост в Инстаграме, поддержал его. Какая бы ситуация ни была, нельзя опускаться до оскорблений. Федор все корректно сказал. Кому-то это не понравилось, но не нужно называть его «петухом» или как-то еще.
Это не
красит, прежде всего, спорт и представление обычных людей о бойцах. У многих и
так бытует мнение, что мы безмозглые, что ничего не можем делать, кроме как
кулаками махать. И когда все видят это, мнение только усугубляется. Мы должны
нести какую-то культуру, интеллигентность, тогда и спорт будет более
высокоинтеллектуальным.
– Что думаете по поводу возвращения Федора
на ринг?
– Бой с Фабио Мальдонадо не может охарактеризовать сегодняшнего Федора, его форму и кондиции. Поединок шел в одностороннем порядке: Емельяненко уверенно стартовал, потом начал избивать бразильца. Мальдонадо пассивно себя вел, Федор слишком откровенно пошел на него с опущенными руками – за что и поплатился.
Он
пропустил по сути один удар, после чего попал в этакий нокдаун, и пошло
избиение. Не пропустив этого удара, Емельяненко закончил бы бой в первом раунде.
И не было бы никакой критики, никто бы не говорил: «Феде надо завязывать, он
уже не тот». Это стечение обстоятельств. Думаю, в следующем поединке он
выступит достойно, если не произойдет каких-то оплошностей.
«Хочу закрепиться в UFC»
– Сейчас в Bellator странное отношение
к русским бойцам, они редко появляются в файт-карде. Почему так происходит?
– Я тоже задаюсь этим вопросом. Когда речь заходила о возвращении в Bellator, я отказал. Там наши бойцы дерутся чуть ли не раз в год – это просто потеря времени. Раньше была очень интересная система Гран-при. Ты уезжал на три месяца, выступал, была «восьмерка».
Ты
видишь своих оппонентов, все дерутся в один вечер, можешь каждого наблюдать, потом
готовиться к следующему поединку. Система предполагала большое количество
поединков в год, было до двух Гран-при в одном весе. Это интересно для зрителей
и самое главное – для бойца.
– Согласитесь, что уровень бойцов
в этой организации снизился?
– Может быть. UFC громадными шагами идет вперед и затмевает Bellator, подписывая интересных бойцов.
– Вы не скрываете, что хотите
выступать в UFC.
Есть четкий план того, как туда попасть?
– UFC – не самое заветное желание, но я хочу там закрепиться, проводить бои, побеждать. Нет такого, что я просто подпишу контракт и потом буду его всем показывать – мне же не 15 лет, чтобы этим заниматься. Сейчас нужно выиграть три боя в АСВ – это четкий, реальный расчет.
– Сейчас идет словесная война между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Это похоже на то, что было у вас с Александром Шлеменко?
– Не знаю, в Америке такие трэштокинги более популярны. У нас была перепалка, но она возникла не специально. Слово за слово зацепились: сначала он, потом я – был взаимный негатив. Я делал это не намеренно, не для того, чтобы разжечь интерес или поднять свою популярность. Но все ждали нашего боя, потому что у него была предыстория.
– Это приносит бойцам какое-то
удовольствие, помогает выплеснуть негатив?
– Тут зависит от конкретной ситуации. Это нормально, когда выглядит естественно: боец себя нахально ведет, провоцирует, возникают конфликты на взвешивании и пресс-конференциях. Но есть те, кто делает это специально для привлечения внимания – такое смотрится нелепо. Кто не хочет этого делать, не надо себя заставлять, брать чью-то манеру. Нужно быть собой, прежде всего, вести себя естественно. Тогда это будет комфортно для тебя и для зрителей.
– Несмотря на разные весовые
категории, хотели бы подраться с Нурмагомедовым или Макгрегором?
– В UFC можно много с кем сразиться. С Хабибом зачем нам это делать? Когда мы были в Америке, в одном зале занимались. Это бессмысленно. Если Конор захочет подраться в среднем весе – я с удовольствием.
– Вы говорили, что готовы к
реваншу со Шлеменко. Это ваша главная цель на данный момент?
– Нет, абсолютно. Знаю, что бой будет интересным для всех. В том числе для меня, потому что понимаю: я еще не довел начатое до конца.
– Пока его не победите, карьеру
не закончите?
– Она тогда будет до 80 лет длиться (смеется), потому что такая возможность, может, и не представится.