От Адвоката до Караваева. Все о соперниках российских клубов в Лиге Европы

«Советский спорт» представляет соперников «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

В РОССИЮ – С ЛЮБОВЬЮ

«АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ)

Достижения: 33-кратный чемпион Бельгии, 9-кратный обладатель Кубка Бельгии, 12-кратный победитель Суперкубка Бельгии, обладатель Кубка УЕФА (1983), победитель Кубка Кубков (1976, 1978), обладатель Суперкубка УЕФА (1976, 1978)

Главный тренер: Рене Вайлер (Швейцария)

Общая стоимость состава: 80,85 миллиона евро

Стадион: «Констант Ванден Сток» (вмещает 21 845 зрителей)



В чемпионате Бельгии-2016/17: 3-е место после 18 туров (+9=5-4, мячи – 36:19)

В еврокубках-2016/17:

Лига чемпионов: 3-й отборочный раунд – «Ростов» (Россия) – 2:2 (г), 0:2 (д)

Лига Европы: 4-й отборочный раунд – «Славия» (Чехия) – 3:0 (г), 3:0 (д); групповой турнир – «Габала» (Азербайджан) – 3:1 (д), 3:1 (г); «Сент-Этьен» (Франция) – 1:1 (г), 2:3 (д); «Майнц» (Германия) – 1:1 (г), 6:1 (д)

«Андерлехт» приезжал в Россию совсем недавно – на стыке июля и августа брюссельцы бились с «Ростовом» в отборе в Лигу чемпионов. Хотя глагол «бились» больше подходит к первому матчу в Ростове-на-Дону, поскольку в Бельгии команда Курбана Бердыева устроила просто-таки показательное выступление, не дав сопернику ни шанса.

После этого в составе «Андерлехта» произошли серьезные изменения. Главный тренер Рене Вайлер сохранил свой пост, но ушли капитан команды полузащитник Дефур, проданный в «Бернли» за 8 миллионов евро, атакующий хавбек Прат («Сампдория», 8 миллионов евро), форвард Окака-Чука («Уотфорд», 11,7 миллиона евро), плюс еще несколько менее значимых игроков.

Из новичков по именам выделяются румынский плеймейкер Станчу («Стяуа», 7,8 миллиона евро), да испанец Капель – подававший когда-то большие надежды реактивный фланговый хавбек, последним клубом которого был «Дженоа».

Но главный успех селекционеров «Андерлехта» - польский форвард Теодорчик, взятый в аренду у киевского «Динамо» буквально на следующий день после поражения от «Ростова». 25-летний нападающий забил в первом же матче за новый клуб, а всего на его счету 21 гол в 27 матчах, если брать все турниры. Теодорчик лидирует в споре бомбардиров в чемпионате Бельгии.

«Зенит» играл с «Андерлехтом» не так давно – в групповом турнире Лиги чемпионов-2012/13. Тогда команды обменялись домашними победами со счетом 1:0. У питерцев из того состава остались Анюков, Ломбертс, Кришито, Витсель да забивший победный гол в Санкт-Петербурге Кержаков. У бельгийцев – защитники Десхахт и Найтинк.

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ВКУСНЫЙ КАРАВАЕВ

«СПАРТА» (ЧЕХИЯ)

Достижения: 21-кратный чемпион Чехословакии, 12-кратный чемпион Чехии, 8-кратный обладатель Кубка Чехословакии, 20-кратный обладатель Кубка Чехии, победитель Суперкубка Чехии (2010, 2014)

Главный тренер: Давид Холоубек (Чехия)

Общая стоимость состава: 29,2 миллиона евро

Стадион: «Генерали Арена» (вмещает 19 416 зрителей)



В чемпионате Чехии-2016/17: 3-е место после 16 туров (+9=5-2, мячи – 30:13)

В еврокубках-2016/17:

Лига чемпионов: 3-й отборочный раунд – «Стяуа» (Румыния) – 1:1 (д), 0:2 (г)

Лига Европы: 4-й отборочный раунд – «Сендеръюске» (Дания) – 0:0 (г), 3:2 (д); групповой турнир – «Саутгемптон» (Англия) – 0:3 (г), 1:0 (д); «Интер» (Италия) – 3:1 (д), 1:2 (г); «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – 1:0 (г), 2:0 (д).

Как и «Андерлехт», «Спарта» в последнее время регулярно наведывается в Россию. В прошлом сезоне пражане сначала потрепали ЦСКА в отборе к Лиге чемпионов, а потом в 1/16 финала Лиги Европы выбили «Краснодар» (1:0, 3:0), дойдя в итоге до четвертьфинала.

Правда, творца тех успехов, главного тренера Зденека Шчасны, в команде уже нет. В сентябре, после поражения в пражском дерби от «Славии» (0:2), он был отправлен в отставку, а его место занял Давид Холоубек. Перемены пошли на пользу – в последних перед зимней паузой пяти турах чемпионата Чехии «Спарта» одержала пять побед при одной ничьей.

Почти все те, кто в феврале обыгрывал «Краснодар», по-прежнему в команде, за исключением форвардов Фатаи и Крейчи, ушедших летом в «Уфу» и «Болонью» соответственно. Добавился ветеран Росицки, приехавший в родной клуб завершать карьеру. Но он почти не играет, проведя на поле всего 18 минут.

Ну и, конечно же, Вячеслав Караваев. 21-летний правый защитник, выкупленный этим летом «Спартой» у ЦСКА, смотрится просто превосходно. Особенно что касается игры в нападении: 2 гола и 7 передач в 13 матчах чемпионата Чехии – приличный показатель даже для футболиста группы атаки.

В «Спарте» не скрывают, что опасаются «Ростова». «Это очень сильный соперник. Должен признаться, что когда я увидел результаты жеребьевки, то на мгновение потерял дар речи. «Ростов» может сильно нас удивить», - сказал Холоубек.

СТАРЫЙ ДИК БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

Дик Адвокат Источник: Reuters

«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)

Достижения: 19-кратный чемпион Турции, 6-кратный обладатель Кубка Турции, 9-кратный победитель Суперкубка Турции

Главный тренер: Дик Адвокат (Голландия)

Общая стоимость состава: 158 миллионов евро

Стадион: «Шюкрю Сараджоглу» (вмещает 53 586 зрителей)

В чемпионате Турции-2016/17: 4-е место после 14 туров (+7=4-2, мячи – 28:11)

В еврокубках-2016/17:

Лига чемпионов: 3-й отборочный раунд – «Монако» (Франция) – 2:1 (д), 1:3 (г)

Лига Европы: 4-й отборочный раунд – «Грасхоппер» (Швейцария) – 3:0 (д), 2:0 (г); групповой турнир – «Заря» (Украина) – 1:1 (г), 2:0 (д); «Фейенорд» (Голландия) – 1:0 (д), 1:0 (г); «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:4 (г), 2:1 (д)

В марте 2015 года 67-летний Дик Адвокат поехал в Англию спасать от вылета «Сандерленд». Спас – «черные коты» сохранили место в элите за тур до финиша. Голландец был искренне счастлив – не только из-за положенного ему бонуса в 500 тысяч фунтов, но и потому, что финальный, как он считал, аккорд его карьеры удался. Адвокат предвкушал приятную жизнь на пенсии, но руководство и болельщики уговорили его остаться еще на сезон. Напрасно. Уже в октябре Адвокат ушел в отставку.

Но отдыхал недолго, войдя в тренерский штаб сборной Голландии в качестве консультанта Данни Блинда. Перед отборочной кампанией к ЧМ-2018 тот сильно рассчитывал на его помощь, но в конце августа 2016-го Адвокат сорвался и улетел в Стамбул, получив предложение от «Фенербахче».

«Я удивлен и расстроен», - только и мог сказать Блинд. Впрочем, для Адвоката это нормально, достаточно вспомнить, как он ушел из сборной Бельгии ради работы в России.

В Стамбуле искали замену Витору Перейре, уволенному после поражения от «Монако» в Лиге чемпионов (кстати, португалец до сих пор судится с «Фенером» из-за этой отставки). Пока дела у Адвоката идут с переменным успехом, но домашняя победа над «Манчестер Юнайтед» наверняка запомнится надолго.

Летом в «Фенер» перебрался хорошо нам знакомый защитник сборной России Нойштедтер. Карьера в Турции у него складывается не очень здорово – всего 9 сыгранных матчей в чемпионате, из них только четыре – в стартовом составе, 420 проведенных на поле минут. Основная пара центральных защитников, на которую делает ставку Адвокат – это Кьяер-Шкртел.

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