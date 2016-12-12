Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев3 : 4Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

От Адвоката до Караваева. Все о соперниках российских клубов в Лиге Европы

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет соперников «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

В РОССИЮ – С ЛЮБОВЬЮ

Источник: Reuters

«АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ)

Достижения: 33-кратный чемпион Бельгии, 9-кратный обладатель Кубка Бельгии, 12-кратный победитель Суперкубка Бельгии, обладатель Кубка УЕФА (1983), победитель Кубка Кубков (1976, 1978), обладатель Суперкубка УЕФА (1976, 1978)
Главный тренер: Рене Вайлер (Швейцария)
Общая стоимость состава: 80,85 миллиона евро
Стадион: «Констант Ванден Сток» (вмещает 21 845 зрителей)

В чемпионате Бельгии-2016/17: 3-е место после 18 туров (+9=5-4, мячи – 36:19)

В еврокубках-2016/17:

Лига чемпионов: 3-й отборочный раунд – «Ростов» (Россия) – 2:2 (г), 0:2 (д)
Лига Европы: 4-й отборочный раунд – «Славия» (Чехия) – 3:0 (г), 3:0 (д); групповой турнир – «Габала» (Азербайджан) – 3:1 (д), 3:1 (г); «Сент-Этьен» (Франция) – 1:1 (г), 2:3 (д); «Майнц» (Германия) – 1:1 (г), 6:1 (д)

«Андерлехт» приезжал в Россию совсем недавно – на стыке июля и августа брюссельцы бились с «Ростовом» в отборе в Лигу чемпионов. Хотя глагол «бились» больше подходит к первому матчу в Ростове-на-Дону, поскольку в Бельгии команда Курбана Бердыева устроила просто-таки показательное выступление, не дав сопернику ни шанса.

После этого в составе «Андерлехта» произошли серьезные изменения. Главный тренер Рене Вайлер сохранил свой пост, но ушли капитан команды полузащитник Дефур, проданный в «Бернли» за 8 миллионов евро, атакующий хавбек Прат («Сампдория», 8 миллионов евро), форвард Окака-Чука («Уотфорд», 11,7 миллиона евро), плюс еще несколько менее значимых игроков.

Из новичков по именам выделяются румынский плеймейкер Станчу («Стяуа», 7,8 миллиона евро), да испанец Капель – подававший когда-то большие надежды реактивный фланговый хавбек, последним клубом которого был «Дженоа».

Но главный успех селекционеров «Андерлехта» - польский форвард Теодорчик, взятый в аренду у киевского «Динамо» буквально на следующий день после поражения от «Ростова». 25-летний нападающий забил в первом же матче за новый клуб, а всего на его счету 21 гол в 27 матчах, если брать все турниры. Теодорчик лидирует в споре бомбардиров в чемпионате Бельгии.

«Зенит» играл с «Андерлехтом» не так давно – в групповом турнире Лиги чемпионов-2012/13. Тогда команды обменялись домашними победами со счетом 1:0. У питерцев из того состава остались Анюков, Ломбертс, Кришито, Витсель да забивший победный гол в Санкт-Петербурге Кержаков. У бельгийцев – защитники Десхахт и Найтинк.

Черчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и Россию

ВКУСНЫЙ КАРАВАЕВ

Вячеслав Караваев
Вячеслав КараваевИсточник: ФК «Спарта» Прага

«СПАРТА» (ЧЕХИЯ)

Достижения: 21-кратный чемпион Чехословакии, 12-кратный чемпион Чехии, 8-кратный обладатель Кубка Чехословакии, 20-кратный обладатель Кубка Чехии, победитель Суперкубка Чехии (2010, 2014)
Главный тренер: Давид Холоубек (Чехия)
Общая стоимость состава: 29,2 миллиона евро
Стадион: «Генерали Арена» (вмещает 19 416 зрителей)

В чемпионате Чехии-2016/17: 3-е место после 16 туров (+9=5-2, мячи – 30:13)

В еврокубках-2016/17:

Лига чемпионов: 3-й отборочный раунд – «Стяуа» (Румыния) – 1:1 (д), 0:2 (г)
Лига Европы: 4-й отборочный раунд – «Сендеръюске» (Дания) – 0:0 (г), 3:2 (д); групповой турнир – «Саутгемптон» (Англия) – 0:3 (г), 1:0 (д); «Интер» (Италия) – 3:1 (д), 1:2 (г); «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – 1:0 (г), 2:0 (д).

Как и «Андерлехт», «Спарта» в последнее время регулярно наведывается в Россию. В прошлом сезоне пражане сначала потрепали ЦСКА в отборе к Лиге чемпионов, а потом в 1/16 финала Лиги Европы выбили «Краснодар» (1:0, 3:0), дойдя в итоге до четвертьфинала.

Правда, творца тех успехов, главного тренера Зденека Шчасны, в команде уже нет. В сентябре, после поражения в пражском дерби от «Славии» (0:2), он был отправлен в отставку, а его место занял Давид Холоубек. Перемены пошли на пользу – в последних перед зимней паузой пяти турах чемпионата Чехии «Спарта» одержала пять побед при одной ничьей.

Почти все те, кто в феврале обыгрывал «Краснодар», по-прежнему в команде, за исключением форвардов Фатаи и Крейчи, ушедших летом в «Уфу» и «Болонью» соответственно. Добавился ветеран Росицки, приехавший в родной клуб завершать карьеру. Но он почти не играет, проведя на поле всего 18 минут.

Ну и, конечно же, Вячеслав Караваев. 21-летний правый защитник, выкупленный этим летом «Спартой» у ЦСКА, смотрится просто превосходно. Особенно что касается игры в нападении: 2 гола и 7 передач в 13 матчах чемпионата Чехии – приличный показатель даже для футболиста группы атаки.

В «Спарте» не скрывают, что опасаются «Ростова». «Это очень сильный соперник. Должен признаться, что когда я увидел результаты жеребьевки, то на мгновение потерял дар речи. «Ростов» может сильно нас удивить», - сказал Холоубек.

СТАРЫЙ ДИК БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

Дик Адвокат
Дик АдвокатИсточник: Reuters

«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)

Достижения: 19-кратный чемпион Турции, 6-кратный обладатель Кубка Турции, 9-кратный победитель Суперкубка Турции
Главный тренер: Дик Адвокат (Голландия)
Общая стоимость состава: 158 миллионов евро
Стадион: «Шюкрю Сараджоглу» (вмещает 53 586 зрителей)

В чемпионате Турции-2016/17: 4-е место после 14 туров (+7=4-2, мячи – 28:11)

В еврокубках-2016/17:

Лига чемпионов: 3-й отборочный раунд – «Монако» (Франция) – 2:1 (д), 1:3 (г)
Лига Европы: 4-й отборочный раунд – «Грасхоппер» (Швейцария) – 3:0 (д), 2:0 (г); групповой турнир – «Заря» (Украина) – 1:1 (г), 2:0 (д); «Фейенорд» (Голландия) – 1:0 (д), 1:0 (г); «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:4 (г), 2:1 (д)

В марте 2015 года 67-летний Дик Адвокат поехал в Англию спасать от вылета «Сандерленд». Спас – «черные коты» сохранили место в элите за тур до финиша. Голландец был искренне счастлив – не только из-за положенного ему бонуса в 500 тысяч фунтов, но и потому, что финальный, как он считал, аккорд его карьеры удался. Адвокат предвкушал приятную жизнь на пенсии, но руководство и болельщики уговорили его остаться еще на сезон. Напрасно. Уже в октябре Адвокат ушел в отставку.

Но отдыхал недолго, войдя в тренерский штаб сборной Голландии в качестве консультанта Данни Блинда. Перед отборочной кампанией к ЧМ-2018 тот сильно рассчитывал на его помощь, но в конце августа 2016-го Адвокат сорвался и улетел в Стамбул, получив предложение от «Фенербахче».

«Я удивлен и расстроен», - только и мог сказать Блинд. Впрочем, для Адвоката это нормально, достаточно вспомнить, как он ушел из сборной Бельгии ради работы в России.

В Стамбуле искали замену Витору Перейре, уволенному после поражения от «Монако» в Лиге чемпионов (кстати, португалец до сих пор судится с «Фенером» из-за этой отставки). Пока дела у Адвоката идут с переменным успехом, но домашняя победа над «Манчестер Юнайтед» наверняка запомнится надолго.

Летом в «Фенер» перебрался хорошо нам знакомый защитник сборной России Нойштедтер. Карьера в Турции у него складывается не очень здорово – всего 9 сыгранных матчей в чемпионате, из них только четыре – в стартовом составе, 420 проведенных на поле минут. Основная пара центральных защитников, на которую делает ставку Адвокат – это Кьяер-Шкртел.

«Краснодару» придется сложнее, чем «Зениту» и «Ростову». Ловчев о жеребьевке

Голосование: Сколько российских клубов пройдут стадию 1/16 финала Лиги Европы?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Сарсания: Если «Андерлехт» хорошо настроится, у «Зенита» могут возникнуть проблемыБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зениту» предстоит сыграть с «Андерлехтом».Сергей Серебренников: У «Андерлехта» сильные ребята, но им не хватает командной игрыБывший полузащитник сборной Украины и «Брюгге» Сергей Серебренников рассказал о сильных и слабых сторонах «Андерлехта». Напомним, что эта команда будет противостоять «Зениту» в 1/16 финала Лиги Европы.Михаил Поленов: Ростовчанам хороший тур выпал, в Прагу точно надо брать рыбуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Ростов» сыграет с пражской «Спартой».Спортивный директор «Андерлехта»: Российскими холодами нас не напугаешьСпортивный директор «Андерлехта» Герман ван Хольсбек прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что бельгийскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом».Владимир Быстров: «Фенербахче» - сильный, крепкий соперникПолузащитник «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Фенербахче».Александр Бубнов: Перед встречей с «Фенербахче» «Краснодару» главное сохранить лидеров вроде СмоловаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Доменико Кришито: Для меня честь войти в топ-11 Лиги ЕвропыЗащитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал попадание в символическую сборную группового этапа Лиги Европы.Паулу Фонеска: «Сельта» – непростой соперник, «Шахтер» ждут тяжелые матчиГлавный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонеска прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.Вячеслав Караваев: Противостояние «Спарты» с «Ростовом» будет интересным, но тяжелымЗащитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от встречи с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы.«Краснодар» проведет ответный матч против «Фенербахче» 22 февраляОпубликован календарь матчей 1/16 финала Лиги Европы. Второй матч между «Фенербахче» и «Краснодара» состоится раньше, чем у большинства остальных пар.«Андерлехт» – «Зенит». Первый матч пройдет 16 февраля, ответный в Петербурге – 23 февраляСтали известны даты проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».Жозе Моуринью: Мы верим, что Мхитарян сыграет на РождествоЖозе Моуринью: Мы верим, что Мхитарян сыграет на РождествоНаставник «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча с «Кристал Пэлас» ответил на вопросы журналистов.Александр Бубнов: «Спарта» не сильнее тех команд, с которым «Ростов» играл в Лиге чемпионовФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о «Спарте» - сопернике «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы.Жулиано и Кришито вошли в сборную группового этапа Лиги ЕвропыИгроки «Зенита» Доменико Кришито и Жулиано вошли в состав символической сборной группового этапа Лиги Европы.«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцев«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцевЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в интервью «Советскому спорту» – о чемпионате Казахстана, долгах «Мордовии» и Викторе Гончаренко.Федор Кудряшов: Даже после победы над «Баварией» о недооценке соперника речи идти не можетЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от встречи со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.Александр Ерохин: Всем охота пройти дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.Жоаозиньо: Если сыграем так, как мы умеем, то пройдем «Фенербахче»Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Александр Бубнов: При соответствующей подготовке у «Зенита» не должно возникнуть проблем с «Андерлехтом»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» и «Андерлехта» в 1/16 финала Лиги Европы.Дмитрий Радченко: Задачу победить в Лиге Европы «Зениту» никто не отменялБывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от встречи питерцев с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваеввсе новости
Дик Адвокат
Дик Адвокатвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение