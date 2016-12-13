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Кокорина тире бить? Форвард «Зенита» как антигерой недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел МамаевИсточник: Instagram

Героем рубрики «Антигерой недели» в «Советском спорте» сегодня мог бы стать доктор Ричард Макларен, в пятницу выступивший с разгромным докладом о допинге в российском спорте. Но он просто делал свое дело. Судя по всему, неплохо делал свое дело, раз оно вызывает такой резонанс. Мог бы антигероем оказаться и Юрий Лодыгин, который решил расставить все точки над «i», выдав очередной сольный концерт в последнем матче Лиги Европы, лишивший «Зенит» победы, а нашу страну таких необходимых очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Но он тоже просто выполнял свою работу, хоть, в отличие от Макларена, и плохо. Мы же остановили свой выбор на Александре Кокорине, который в «отчетный период», мало того, что занимался не своим делом, так еще и издевался над российскими болельщиками.

Да, вы все правильно поняли – речь о видео, которое Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram. В коротком ролике обнаженный по пояс футболист подпевает песне группы «Ленинград», которая называется «В Питере – пить». Вот только звучит не оригинальная версия песни, а шутливая ее вариация: «С Шуриком – пить, с Шуриком – пить. С Кокориным тире пить».

Life.ru💥💥💥

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)

Ремикс записали после того, как «сладкая парочка» российского футбола, Александр Кокорин и Павел Мамаев, засветились на знаменитом видео из Монте-Карло. Тогда, буквально через несколько дней после позорного вылета сборной России с Евро-2016, Кокорин и Мамаев оказались в центре шумной вечеринки в одном из дорогих клубов Лазурного берега Франции. Засняли их как раз в тот момент, когда к столу игроков под гимн России подносят сотни бутылок с шампанским, каждая из которых стоит по несколько сотен евро.


Видео вызвало бурю негодования и критики. Тусовка на 250 тысяч евро прошла на фоне неудачи на чемпионате Европы и затянувшегося кризиса с резким падением благосостояния в России. Кокорина тогда даже сослали в дубль «Зенита». Взбучка, вроде как, преподала урок обоим футболистам, которые принесли извинения за свое поведение. Александра даже вызвали в сборную России, от которой он на пару матчей также был отстранен.

Урок, правда, быстро вылетел из головы обоих футболистов. Иначе, как еще можно объяснить появление нового скандального видео, где футболисты с издевкой подпевают песне о самих себе? Они будто хотят сказать: «Вы думаете, что это вы над нами издеваетесь? Это мы над вами издеваемся!» И, если у Мамаева все это происходит в тот момент, когда он вот уже который месяц восстанавливается после полученной травмы, то Кокорин троллит российских болельщиков на фоне не самой удачной игры «Зенита» и сборной России, в которых он, получая несколько миллионов евро в год, отнюдь не блещет.

Кстати, знаете, где записано видео? Да, в теплых странах. Это и так понятно по внешнему виду игроков – раздетые по пояс. В России так не полежишь. Но где в теплых странах? За ответом далеко ходить не пришлось. Достаточно было заглянуть в Instagram вторых половинок футболистов, Аланы Мамаевой и Дарьи Валитовой, чтобы понять, что место действия – Мальдивы, дорогостоящий курорт под названием Velaa Private Island, что на русский язык можно перевести, как Частный остров Велаа. День проживания на этом острове в самом дешевом номере, который доступен на данный момент, стоит 125 360 рублей. Аренда самой дорогой виллы стоит 1 190 920 рублей в день. Но вы же не думаете, что российский футболист мог бы обойтись дешевым вариантом?

Что то у меня сегодня фото -прорыв 🙊🙉🙈🌊

Фото опубликовано ! Аlana🌴 (@alana_mamaeva)

Мамаев улетел отдыхать чуть раньше Кокорина – около недели назад. Александр присоединился к своему закадыке, как смог, сразу после поражения «Зенита» от АЗ в Лиге Европы. Ребята решили не откладывать дела в долгий ящик и тут же записали новый видеохит. Пусть фанатам в России будет что пообсуждать в эти длинные холодные зимние вечера, пока футбол находится в спячке. Главное – помнить, наши ожидания – это наши проблемы.

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