Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Морозов
Владимир МорозовИсточник: Global Look Press

Пятикратный чемпион мира-2016 Владимир Морозов дал интервью обозревателю «Советского спорта», рассказав об ударной концовке сезона.

Владимир Морозов стал героем сборной России на чемпионате мира по короткой воде в Виндзоре, завоевав пять золотых медалей. Причем все победы случились в эстафетах. Также Вова взял два серебра – на 50 м кролем (21,14) и 100 м брассом (57,00). А ведь в августе-октябре пришлось выдержать безумный марафон Кубка мира, проехав по девяти этапам. И там Морозов занял первое место!

- Владимир, вы не устаете от перелетов? А то бывает у путешественников, что выходишь в терминал аэропорта и не понимаешь, в каком городе приземлился.
- Да я уже привык. Часто летаю из Москвы в Лос-Анджелес, туда-обратно. Это 12 часов в воздухе. Поэтому рейсы на три часа, как до Виндзора, бывают на раз-два. Ничего сложного.
Что я делаю в полете? Стараюсь спать. Тренеры и доктора нам часто говорят обратное: «Не спите, разобьете всю акклиматизацию». Но я думаю, чем больше спортсмен спит в любое время суток, тем лучше. С этим не промахнешься. А если не получается, то читаю или смотрю фильм.

- Что, например?
- Новые блокбастеры. А почитать сейчас решил что-то философское, религиозное. В эту сторону потянуло. Называется «The Celestine Prophecy». Как по-русски – без понятия.

- «Селестинские пророчества». Вообще мотивационные фразы помогают в спорте? Вот в хоккейной раздевалке сборной России развешаны цитаты Александра Суворова.
- Лично мне больше помогает концентрация. Осознание того, что работаю не только на себя, но и на команду. Защищаю честь нашей страны на высочайших уровнях, на спортивных аренах. Это действительно помогает. Есть ответственность, которая придает сил. Не дает легко сдаться.

- Кого вы хотели бы поблагодарить, кроме Всероссийской федерации плавания? Кто вам помог в работе?
- Министерство спорта РФ очень помогло в прошлом сезоне. Сейчас тоже финансируют мою подготовку, за что большое спасибо. Мне давно не хватало такой поддержки. Раньше я выживал за счет призовых, которые сам зарабатывал. Но теперь все гораздо проще и эффективнее.

- Вы продолжите тренировки в Волгограде?
- Там были проблемы с переходом власти. Сейчас думаю выступать за Москву. Запланировал такую большую перемену. Хочу работать с другим тренером. Пять лет я занимался у Виктора Авдиенко. Многому у него научился. Он мне сильно помог, начиная с 2011 года, когда привез меня в Россию. Я взял у Виктора Борисовича все, что только можно. Он для меня всегда будет авторитетом.
Но сейчас я решил сделать какие-то перемены. Начинается новый олимпийский цикл. Такая практика есть в спорте, когда хочется что-то изменить. У меня как раз такой момент.

- А вам разрешили работать у Дэвида Сало? От него ведь ушли почти все российские пловцы.
- С иностранными спортсменами теперь будет подписываться договор, что в случае позитивного допинг-теста они станут должны некую сумму денег именно нашему клубу «Трояну». Сами понимаете, это бьет по репутации и Дэйва, и плавательной команды. Нужно возмещать ущерб.
Но я поговорил об этом с Сало. Подошел к нему с шуткой: «Дэйв, можно мне тут немного потренироваться?» Он засмеялся: «Плавай тут сколько хочешь и когда хочешь». Все, кто тренировались в «Трояне» до этих происшествий в Рио – «welcome»обратно.
Сало понимает всю эту ситуацию, что происходило вокруг Олимпиады, и зачем это делалось. Так что предубеждения лично у него нет. Но есть давление сверху со стороны американской федерации плавания.

- Вы живете в США. Соблюдаете местные традиции?
- Да. Вот недавно на День Благодарения ездил к родителям домой, кушали индейку. Посидели по-семейному за столом. Успел даже заскочить к Юльке Ефимовой с Никитой Лобинцевым на второй ужин – тоже на индейку. Больше всего это похоже на Новый год. Тут в Америке его не отмечают, а в России всегда устраивают застолье.
Хэллоуин? В тот день мы с Юлей как раз прилетели с Кубка мира. Не было ни сил, ни желания куда-то идти. Сразу завалился спать.

- Обычные люди радуются, когда их зовут на вечеринку у бассейна. А вот пловцы, наверное, морщатся?
- Если нам в этот бассейн не нужно прыгать, то нормально, - смеется Морозов.

- Расскажите, где и как вы встретите Новый год?
- После чемпионата мира в Канаде сразу полечу с командой в Москву, а также в Питер, где буду выступать на Кубке Сальникова. Пойду на премию Всероссийской федерации плавания.
Друзья приглашают в Мексику. Я там никогда не был. И думаю, это будет хороший отдых, которого я так долго ждал.
Может быть поеду в Новосибирск – к родным и друзьям. Посмотрим, пока еще не решил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в ВиндзореРоссийские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.Морозов вышел в финалы ЧМ на дистанциях 50 м кролем и 100 м комплексомРоссийский пловец Владимир Морозов вышел в финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мираРоссийские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.«Даже если войду в историю, денег на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит»«Даже если войду в историю, денег на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит»Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.Владимир Морозов: Рука в руку закусывались с бразильцем Филипе Лима, его конкуренция меня подгонялаОбозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.Владимир Морозов: Горжусь тем, что вписал себя в историю как первый российский пловец, достигший победы на Кубке мираОбозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.Владимир Морозов: В Новосибирске, где я начинал плавать, был только один 50-метровый бассейн на миллионный городОбозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.Ефимова вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассомРоссийская пловчиха Юлия Ефимова со вторыми результатами вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом.Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.Морозов стал первым в истории российским пловцом, победившим в общем зачете Кубка мираБронзовый призер Олимпийских игр Владимир Морозов стал победителем общего зачета Кубка мира.Морозов почти гарантировал себе победу в Кубке мира по плаваниюРоссийский пловец после успешного выступления на этапе Кубка мира на короткой воде в Токио практически обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира.Морозов выиграл 100 метров брассом на этапе Кубка мира в ТокиоПризер Олимпийских игр Владимир Морозов показал лучший результат на дистанции 100 метров брассом на восьмом этапе Кубка мира в Токио.Морозов завоевал два золота на Кубке мира в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в СингапуреРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафетеВ Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.Морозов первенствовал на двух дистанциях на этапе Кубка мираРоссиянин Владимир Морозов победил на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м брассом на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).Россияне одержали победу в кролевой эстафете 4х50 м на этапе Кубка мираСборная России одержала победу в кролевой эстафете 4х50 м с результатом 1.33,37 на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).Морозов выиграл на дистанции 100 м кролем на этапе Кубка мираЛидер общего зачёта Кубка мира россиянин Владимир Морозов стал победителем в стометровке кролем на проходящем в Дубае пятом этапе Кубка мира по плаванию.Морозов первенствовал на этапе КМ в Пекине в плавании на двух дистанцияхРоссиянин Владимир Морозов победил на четвертом этапе Кубка мира в Пекине в плавании на 50 метров кролем и 100 метров брассом.Ефимова и Морозов не выступят на отборе к чемпионату мира в КанадеПризеры Олимпийских игр Юлия Ефимова и Владимир Морозов освобождены от отбора на чемпионат мира на короткой воде в связи с высокими результатами, показанными ими на этапах Кубка мира, сообщил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости

Cпецпредложение