Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати!

Пятикратный чемпион мира-2016 Владимир Морозов дал интервью обозревателю «Советского спорта», рассказав об ударной концовке сезона.

Владимир Морозов стал героем сборной России на чемпионате мира по короткой воде в Виндзоре, завоевав пять золотых медалей. Причем все победы случились в эстафетах. Также Вова взял два серебра – на 50 м кролем (21,14) и 100 м брассом (57,00). А ведь в августе-октябре пришлось выдержать безумный марафон Кубка мира, проехав по девяти этапам. И там Морозов занял первое место!

- Владимир, вы не устаете от перелетов? А то бывает у путешественников, что выходишь в терминал аэропорта и не понимаешь, в каком городе приземлился.

- Да я уже привык. Часто летаю из Москвы в Лос-Анджелес, туда-обратно. Это 12 часов в воздухе. Поэтому рейсы на три часа, как до Виндзора, бывают на раз-два. Ничего сложного.

Что я делаю в полете? Стараюсь спать. Тренеры и доктора нам часто говорят обратное: «Не спите, разобьете всю акклиматизацию». Но я думаю, чем больше спортсмен спит в любое время суток, тем лучше. С этим не промахнешься. А если не получается, то читаю или смотрю фильм.

- Что, например?

- Новые блокбастеры. А почитать сейчас решил что-то философское, религиозное. В эту сторону потянуло. Называется «The Celestine Prophecy». Как по-русски – без понятия.

- «Селестинские пророчества». Вообще мотивационные фразы помогают в спорте? Вот в хоккейной раздевалке сборной России развешаны цитаты Александра Суворова.

- Лично мне больше помогает концентрация. Осознание того, что работаю не только на себя, но и на команду. Защищаю честь нашей страны на высочайших уровнях, на спортивных аренах. Это действительно помогает. Есть ответственность, которая придает сил. Не дает легко сдаться.

- Кого вы хотели бы поблагодарить, кроме Всероссийской федерации плавания? Кто вам помог в работе?

- Министерство спорта РФ очень помогло в прошлом сезоне. Сейчас тоже финансируют мою подготовку, за что большое спасибо. Мне давно не хватало такой поддержки. Раньше я выживал за счет призовых, которые сам зарабатывал. Но теперь все гораздо проще и эффективнее.

- Вы продолжите тренировки в Волгограде?

- Там были проблемы с переходом власти. Сейчас думаю выступать за Москву. Запланировал такую большую перемену. Хочу работать с другим тренером. Пять лет я занимался у Виктора Авдиенко. Многому у него научился. Он мне сильно помог, начиная с 2011 года, когда привез меня в Россию. Я взял у Виктора Борисовича все, что только можно. Он для меня всегда будет авторитетом.

Но сейчас я решил сделать какие-то перемены. Начинается новый олимпийский цикл. Такая практика есть в спорте, когда хочется что-то изменить. У меня как раз такой момент.

- А вам разрешили работать у Дэвида Сало? От него ведь ушли почти все российские пловцы.

- С иностранными спортсменами теперь будет подписываться договор, что в случае позитивного допинг-теста они станут должны некую сумму денег именно нашему клубу «Трояну». Сами понимаете, это бьет по репутации и Дэйва, и плавательной команды. Нужно возмещать ущерб.

Но я поговорил об этом с Сало. Подошел к нему с шуткой: «Дэйв, можно мне тут немного потренироваться?» Он засмеялся: «Плавай тут сколько хочешь и когда хочешь». Все, кто тренировались в «Трояне» до этих происшествий в Рио – «welcome»обратно.

Сало понимает всю эту ситуацию, что происходило вокруг Олимпиады, и зачем это делалось. Так что предубеждения лично у него нет. Но есть давление сверху со стороны американской федерации плавания.

- Вы живете в США. Соблюдаете местные традиции?

- Да. Вот недавно на День Благодарения ездил к родителям домой, кушали индейку. Посидели по-семейному за столом. Успел даже заскочить к Юльке Ефимовой с Никитой Лобинцевым на второй ужин – тоже на индейку. Больше всего это похоже на Новый год. Тут в Америке его не отмечают, а в России всегда устраивают застолье.

Хэллоуин? В тот день мы с Юлей как раз прилетели с Кубка мира. Не было ни сил, ни желания куда-то идти. Сразу завалился спать.

- Обычные люди радуются, когда их зовут на вечеринку у бассейна. А вот пловцы, наверное, морщатся?

- Если нам в этот бассейн не нужно прыгать, то нормально, - смеется Морозов.

- Расскажите, где и как вы встретите Новый год?

- После чемпионата мира в Канаде сразу полечу с командой в Москву, а также в Питер, где буду выступать на Кубке Сальникова. Пойду на премию Всероссийской федерации плавания.

Друзья приглашают в Мексику. Я там никогда не был. И думаю, это будет хороший отдых, которого я так долго ждал.

Может быть поеду в Новосибирск – к родным и друзьям. Посмотрим, пока еще не решил.