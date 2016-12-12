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Жозе Моуринью: Мы верим, что Мхитарян сыграет на Рождество

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игру своих подопечных, высказался о жеребьевке Лиги Европы, а также прокомментировал травму полузащитника Генриха Мхитаряна.

Первым делом наставник «красных дьяволов» высказался об игре центральных защитников, отметив Фила Джонса и Маркоса Рохо: «В последних матчах эти парни сыграли очень хорошо. Думаю, вы, журналисты, хорошо знаете, кто выступает хорошо, а кто плохо. Вы всегда пишете о том, кто заслуживает похвал, а кто и вовсе не достоин хороших оценок. Но лично я считаю, что футболисты вообще не думают об этом.

Фил Джонс? Мы дали отдохнуть ему в матче с «Зарей», чтобы он был готов на все сто процентов к игре против «Тоттенхэма». Надеюсь, конец этого года мы проведем на должном уровне», – заявил португалец.

Одним из главных вопросов пресс-конференции стала тема Генриха Мхитаряна, который в матче против «Тоттенхэма» получил травму: «Будем надеяться, что он сможет играть на Рождество. Мы верим, что это возможно. Когда я увидел его на носилках, я испугался, что травма будет намного серьезнее. Очень жаль, что он пропустит матчи, набрав свою лучшую форму, но хорошо, что их будет немного».

Также Моуринью рассказал, что защитник «Юнайтед» Антонио Валенсия не примет участия в матче с «Кристал Пэлас», который состоится 14 декабря: «Конечно, это потеря. Антонио проводит феноменальный сезон. Они любит атаковать, поскольку ранее играл на позиции вингера. Доволен отношением этого игрока».

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. По ее результатам английскому клубу предстоит провести два матча с французским «Сент-Этьеном». Отметим, что за эту команду выступает родной брат Поля Погба – Флорентин. Вот, что сказал Моуринью по этому поводу:

«Это очень серьезный соперник. Они играют на хорошем уровне. У клуба великая история даже несмотря на то, что в последние годы «Сент-Этьен» не выигрывал трофеев. Это команда с хорошими традиций, за которую выступал Мишель Платини до своего отъезда в чемпионат Италии. Тогда «Сент-Этьен» доминировала в чемпионате Франции. Конечно, это будет матч двух братьев Погба. Нас ждет любопытная игра», – сказал Моуринью.

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