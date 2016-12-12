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«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартинс Дукурс
Мартинс ДукурсИсточник: Associated Press

Четырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

«ВАЖНЫ НЕ ТИТУЛЫ, А ПРАВДА»

Звонок «Советского спорта» застал Дукурса-младшего в Лэйк-Плэсиде, где скоро стартует 2-й этап Кубка мира. Застал ранним утром. Но несмотря на это, Мартинс охотно согласился прокомментировать решение сборной Латвии не приезжать на чемпионат мира в Сочи, который состоится в феврале.

- Вообще, это решение было принято еще летом, - на хорошем русском начинает беседу Дукурс. – Так что дело тут не в политике и не в публикации второй части доклада Макларена. Просто объявить об этом мы решили сейчас. Причина? Она указана ясно и четко – мы не хотим учавствовать в турнире, не будучи уверенными в том, что соревнуемся в честных условиях и с честными соперниками. Увы, сомнений в том, что спортсмены сборной России употребляют допинг, почти не осталось.

- Но ведь официально ничего не доказано, «за руку» никого не поймали. Вы настолько уверены, что лидер нашей команды Александр Третьяков действительно употреблял или употребляет запрещенные препараты?
- Я не могу ни в чем обвинять Третьякова. Вы правы – официально в применении допинга он не уличен. Случится ли это в будущем? Не знаю. Но мы верим тем данным, которые приводит в своем докладе Ричард Макларен. Хотя, поверьте, я хорошо отношусь и к Александру лично, и к российским спортсменам вообще.

- Вам, как атлету, не обидно пропустить чемпионат мира? Вы выиграли два последних турнира, были бы фаворитом и в Сочи. Это – еще одно потенциальное золото, хорошие призовые…
- Мне нравится сочинская трасса. Честно. Я бы с удовольствием там выступил. Но тут вопрос не в деньгах и не в титулах. Мы хотим бороться за правду. Мы – за честный спорт. Такова позиция нашей федерации и моя лично. Я смогу пережить и смириться с тем фактом, что пропущу важный турнир. Но не хочу мириться с осознанием того, что выступаю и соревнуюсь с кем-то в неравных условиях.

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«О ЗОЛОТЕ СОЧИ НЕ ДУМАЮ»

- Ваш старший брат Томас разделяет эту позицию?
- Да. Как и все члены команды. Не думайте, будто руководители федерации приняли такое решение, не посоветовавшись с нами. Мол, мы не едем в Сочи, а вы, ребята, нравится вам это или нет – смиритесь. Наоборот – с нами советовались, спрашивали наше мнение. И все, в целом, такое решение поддержали. В том числе – мы с Томасом.

- С Третьяковым общаетесь хорошо?
- Нас нельзя назвать близкими друзьями. Вместе свободное время мы не проводим, о жизни не говорим. В основном, все общение – на уровне «привет – пока». Но я давно знаю Сашу. Лет 15 минимум. Мы ведь почти ровесники, много выступали вместе еще по юниорам. Третьяков – замечательный парень. Очень скромный, спокойный. Если честно, когда узнал, что он может быть замешан в допинговой истории, не сразу смог эту информацию переварить. Понадобилось время, чтобы привести мысли в порядок.

- Думаете, он мог осознанно пойти на применение запрещенных веществ?
- Думаю, он мог даже не знать, что употребляет допинг. Опять же – пока нет официальных обвинений, я не могу ничего утверждать. Но если окажется, что Третьяков действительно замешан в этой истории, не исключено, что Александр просто стал заложником системы. В любом случае, не мне об этом судить.

- Если его лишат золотой медали Сочи, она перейдет к вам. Думаете об этом?
- Нет. Конечно, мечта любого спортсмена – выиграть Олимпиаду. Но в данной ситуации меня не особо заботят мысли о золоте и всем, что с ним связано. Мне важна правда. Если Третьяков выиграл честно – никаких проблем. Я буду только рад за него! Но если нет, люди должны об этом знать. А титулы – они тут ни при чем. Это отдельная история.

- Как ваши болельщики восприняли новость о бойкоте? У Латвии не так много звездных спортсменов. Кристапс Порзингис играет в НБА, Эрнест Гульбис – в профессиональном теннисном туре, плюс вы с братом выступаете в скелетоне. Пожалуй, все. А тут сразу пропуск чемпионата мира и потеря вероятных двух наград.
- Болельщики отнеслись с пониманием. Конечно, кто-то расстроился, ведь всем хочется болеть за своих спортсменов, надеяться на их победы и радоваться их возможным успехам. Но в данной ситуации нас поддержали. Мир не рухнет от того, что мы пропустим чемпионат в Сочи. Зато все понимают, ради чего мы это не делаем. Поймите – дело не в политике, не в отношении к вашей стране или к вашим спортсменам. Это все вообще ни при чем. Повторюсь – мне нравится Сочи, нравится тамошняя трасса, я хорошо отношусь к Третьякову. Но мы хотим, чтобы наш спорт был чистым и честным. Чтобы все выступали в равных условиях. Если для этого надо пропустить главный турнир сезона - значит, так тому и быть.

Могло быть и хуже. Есть ли жизнь после доклада Макларена?

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