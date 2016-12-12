Александр Глеб: Над Гончаренко можно пошутить, он в ответ лупанет что-то смешное

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб сейчас играет в БАТЭ. В этом клубе он сначала играл вместе с Гончаренко, а потом тренировался под его руководством. В интервью «Советскому спорту» Глеб сказал, что у Виктора Михайловича в ЦСКА получится, потому что он амбициозный человек.

- Александр, рады за Гончаренко? Успели его поздравить?

- Рад! Нет, не поздравлял.

- Как думаете, почему белорусские тренеры добиваются успеха в РФПЛ? Гончаренко в ЦСКА, Скрипченко встряхнул «Крылья Советов».

- Они целеустремленные, хотят расти и развиваться. Любят ездить на курсы повышения квалификации и смотреть, как работают специалисты в других странах. У них огромное желание, а это самое главное. С Гончаренко – понятно, про него сегодня только и пишут, но и Скрипченко можно похвалить. Молодцы!

- В чем главные козыри Виктора Гончаренко?

- Молодой и амбициозный. Он поставил цель и поступательно идет к ней. Молодец, что сказать! Он умеет найти подход к коллективу, неудивительно, что все команды, в которых работал, развивались и показывали достойный футбол и давали результат.

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- Много говорят о том, что Гончаренко жесткий. Президент БАТЭ Анатолий Капский: «Виктор очень сильный человек и жесткий оппонент».

- Он жесткий, когда команда не показывает результат. А так, в принципе, не сказал бы… Если команда не дает результат, любой нормальный тренер проявит характер и жесткость. А когда он есть, Гончаренко совершенно нормальный.

- То есть он мог вас подколоть?

- Конечно, Михалыч может так лупануть! Я и тоже мог над ним пошутить. Он в состоянии посмеяться над собой, когда это возможно и в команде все хорошо. Короче, он точно знает, что сказать, когда и после какого матча.

- Однажды он даже выгнал вас с тренировки!

- Не меня одного. Мы опоздали из-за того, что остановила милиция… Было такое, было. Но все закончилось нормально, заплатили небольшой штраф.

- Футбол по Гончаренко – он какой?

- Разный. В чемпионате Белоруссии мы играли с позиции силы, а Лиге чемпионов больше от обороны. Он отталкивается от своих игроков и от соперника. Знает, как организовать быстрый переход из обороны в атаку и обратно, умеет поставить «стандарты», в современном футболе все тренеры должны это уметь. Все время в позиционном нападении только «Барселона» и «Бавария».

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- Вы играли в двух больших клубах, а у Гончаренко такой впервые в жизни. Что это за испытание – играть и работать в команде-лидере?

- Не совсем правильно сравнивать «Арсенал», «Барселону» и ЦСКА, все же немного другой уровень…Для него это вызов. Наверняка, Гинер дал ему какой-то карт-бланш, потому что нужно время, чтобы вписаться и сформировать игровой рисунок. Сейчас такое время, он нуждается в поддержке руководства, а также ребят, им нужно играть за него и за себя. Надеюсь, игроки и Слуцкий помогут ему, подскажут, поддержат. Работа в ЦСКА – прессинг, на первое место выходит результат. Надеюсь, у Гончаренко попрет!

- Вы в этом сезоне много матчей ЦСКА видели?

- Мало, одну-две игры.

- Есть такое мнение, что команде нужна «свежая кровь». У Гончаренко хватит смелости посадить на лавку Игнашевича или братьев Березуцких?

- Если так будет лучше для команды, хватит.

- В интервью официальному сайту ЦСКА Виктор Михайлович сказал, что «посмотрит на ЦСКА с другой стороны». Как думаете, это о чем?

- Это надо у него спросить. Что он, в самом деле, загадками говорит?! Позвоните и спросите: «А что вы имели в виду?».

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