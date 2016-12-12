Александр Глеб: Над Гончаренко можно пошутить, он в ответ лупанет что-то смешное
Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб сейчас играет в БАТЭ. В этом клубе он сначала играл вместе с Гончаренко, а потом тренировался под его руководством. В интервью «Советскому спорту» Глеб сказал, что у Виктора Михайловича в ЦСКА получится, потому что он амбициозный человек.
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Александр, рады за Гончаренко? Успели
его поздравить?
- Рад! Нет, не поздравлял.
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Как думаете, почему белорусские тренеры
добиваются успеха в РФПЛ? Гончаренко в
ЦСКА, Скрипченко встряхнул «Крылья
Советов».
- Они целеустремленные, хотят расти и развиваться. Любят ездить на курсы повышения квалификации и смотреть, как работают специалисты в других странах. У них огромное желание, а это самое главное. С Гончаренко – понятно, про него сегодня только и пишут, но и Скрипченко можно похвалить. Молодцы!
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В чем главные козыри Виктора Гончаренко?
- Молодой и амбициозный. Он поставил цель и поступательно идет к ней. Молодец, что сказать! Он умеет найти подход к коллективу, неудивительно, что все команды, в которых работал, развивались и показывали достойный футбол и давали результат.
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Много говорят о том, что Гончаренко
жесткий. Президент БАТЭ Анатолий Капский:
«Виктор очень сильный человек и жесткий
оппонент».
- Он жесткий, когда команда не показывает результат. А так, в принципе, не сказал бы… Если команда не дает результат, любой нормальный тренер проявит характер и жесткость. А когда он есть, Гончаренко совершенно нормальный.
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То есть он мог вас подколоть?
- Конечно, Михалыч может так лупануть! Я и тоже мог над ним пошутить. Он в состоянии посмеяться над собой, когда это возможно и в команде все хорошо. Короче, он точно знает, что сказать, когда и после какого матча.
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Однажды он даже выгнал вас с тренировки!
- Не меня одного. Мы опоздали из-за того, что остановила милиция… Было такое, было. Но все закончилось нормально, заплатили небольшой штраф.
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Футбол по Гончаренко – он какой?
- Разный. В чемпионате Белоруссии мы играли с позиции силы, а Лиге чемпионов больше от обороны. Он отталкивается от своих игроков и от соперника. Знает, как организовать быстрый переход из обороны в атаку и обратно, умеет поставить «стандарты», в современном футболе все тренеры должны это уметь. Все время в позиционном нападении только «Барселона» и «Бавария».
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Вы играли в двух больших клубах, а у
Гончаренко такой впервые в жизни. Что
это за испытание – играть и работать в
команде-лидере?
- Не совсем правильно сравнивать «Арсенал», «Барселону» и ЦСКА, все же немного другой уровень…Для него это вызов. Наверняка, Гинер дал ему какой-то карт-бланш, потому что нужно время, чтобы вписаться и сформировать игровой рисунок. Сейчас такое время, он нуждается в поддержке руководства, а также ребят, им нужно играть за него и за себя. Надеюсь, игроки и Слуцкий помогут ему, подскажут, поддержат. Работа в ЦСКА – прессинг, на первое место выходит результат. Надеюсь, у Гончаренко попрет!
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Вы в этом сезоне много матчей ЦСКА
видели?
- Мало, одну-две игры.
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Есть такое мнение, что команде нужна
«свежая кровь». У Гончаренко хватит
смелости посадить на лавку Игнашевича
или братьев Березуцких?
- Если так будет лучше для команды, хватит.
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В интервью официальному сайту ЦСКА
Виктор Михайлович сказал, что «посмотрит
на ЦСКА с другой стороны». Как думаете,
это о чем?
- Это надо у него спросить. Что он, в самом деле, загадками говорит?! Позвоните и спросите: «А что вы имели в виду?».
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