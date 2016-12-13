К Безденежных не привыкать. Михаил Борзыкин – об альянсе Гончаренко и ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» сулит новому главному тренеру армейцев хорошие перспективы.

ТАКТИК

Этого ждали: перемены в команде назрели уже очень давно. И ждали именно Гончаренко, в сезоне-2015/16 работавшего помощником Леонида Слуцкого, а значит, ведающего всю внутреннюю кухню: микроклимат, специфику тренировок, объем нагрузок, кадровый потенциал, болевые точки. Гончаренко пришел с одной миссией – построить новую команду. И для ее выполнения он подходит больше, чем его предшественник, который за семь лет перепробовал все на свете и, наверное, уже ничего не мог дать ЦСКА.

Строить команды, причем в сжатые сроки, Гончаренко умеет. У него нет тактического шаблона, с которым он, как некоторые, ходил бы из клуба в клуб. Отталкивается от подбора исполнителей. Его «Кубань» играла в быстрый, атакующий, комбинационный футбол. Можно даже сказать – романтический футбол. А его «Уфа» была крепостью, о которую разбивались атаки всех ведущих клубов. Гончаренко – очень гибкий тактик. И ему не нужны звезды. Он умеет раскрывать потенциал игроков.

Для ЦСКА это умение бесценно. Кризис, к слову, и разгорелся потому, что на протяжении нескольких лет команда не получала приток свежей крови. Она себя реализовала, исчерпала и состарилась. Причем произошло это не в нынешнем сезоне, а намного раньше. Но благодаря высокой стабильности и тактическим пируэтам Слуцкого армейцы удерживались в лидерах. А теперь подошли к черте. Тут или в состав инвестируй, или делай ставку на молодежь. Но денег нет, а в молодежь Слуцкий не верит.

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НОВАТОР

Гончаренко в «Кубани» работал с Поповым, Мельгарехо, Каборе и другими известными игроками, которые затем пошли на повышение. В «Уфе» у него стабильно играл универсальный полузащитник Безденежных, серебряный призер юношеского Евро (U19). Васин, которого ЦСКА замучил ссылками в нескончаемые аренды, стал одним из лучших центральных защитников чемпионата. Открыл себя стране вратарь Лунев. Средний возраст игроков «Уфы» составляет 26,5 года. Это одна из самых молодых команд премьер-лиги.

Работать с исполнителями среднего класса или с молодежью Гончаренко не привыкать. И работает он на совесть. Смотришь на табло и чешешь затылок – 1:0 со «Спартаком» и «Локомотивом», 0:0 с «Краснодаром» и «Зенитом»… Пусть от обороны, пусть не всегда красиво, а с использованием тактики мелкого фола и других нехороших приемов, но каков результат! Своим умением выжать из имеющегося подбора исполнителей максимум Гончаренко очень похож на Слуцкого. Но из ЦСКА уже все выжато. Из этого ЦСКА.

Первым делом необходимо обновить оборону. Ее уже не переучить. Эта безумная тактика искусственного офсайда, о которой слагают анекдоты, исчезнет, только если вырвать ее с корнем. Игнашевичу, который на два года младше Гончаренко, разве не пора на отдых? И разве не по тому же маршруту впору проследовать братья Березуцким — пусть не сразу, но до конца сезона? Не напрашивается ли ставка на Васина и других, а не на Щенниковас Набабкиным? Это если тренеру авторитета хватит.

Надо определиться и с теми, вокруг кого строить игру. Тошич играет так, словно больше ничего не даст ЦСКА. Стагнация или даже что похуже. Дзагоева, судя по всему, готовят на продажу. Еременко по известным причинам вне игры. Есть Головин и Натхо, почему-то недооцененный Слуцким. Вернблум, способный на автомате играть до сорока. Гордюшенко, которого Слуцкий от безысходности стал подпускать к основе. Другая молодежь. Она, на секундочку, регулярно играет в плей-офф юношеской Лиги УЕФА.

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РЕВОЛЮЦИОНЕР

Конечно, нельзя исключать и такой вариант – Гончаренко продолжит линию Слуцкого, опираясь на его фундамент, то есть нынешний стартовый состав. Только внесет в игру какие-то свежие идеи, что-то где-то локально перестроит и так далее. Но, на мой взгляд, пригласили его не для этого. ЦСКА нужна именно революция. Само собой, не такая резкая, одномоментная, как когда-то в «Динамо» (разных периодов) или «Анжи». А плавная, но заметная. С завершением в 2017-2018 годах, когда постройка будет завершена.

Есть ли у Гончаренко недостатки? За ним тянется шлейф странных отставок: «Кубань»-2014 и «Урал»-2015. Но и этому есть объяснение. Из «Кубани» все тренеры уходят очень быстро и очень часто – со скандалом. Что ж поделать, клуб специфический. А из «Урала» Виктор Михайлович ушел после матча с «Тереком». О, как прекрасен мир российского футбола! После матча с «Тереком» уходил не только Гончаренко, вам ли не знать. Совсем недавно ушел Вадим Скрипченко, и тоже из «Урала». Совпадение, видать.

Возраст? Молодой, да, всего 39. Ну и что? Слуцкий был на год моложе, когда возглавил ту же команду. Те, кто, по идее, могут не принять нового тренера, уже должны забивать гвоздь, на который скоро повесят бутсы. И чем раньше это случится, тем лучше для ЦСКА. Да и Евгений Гинер, есть подозрение, в случае чего займет сторону Гончаренко. Собственно, тандемом президент-тренер и славится давненько армейский клуб. Не думаю, что в ЦСКА теперь вдруг проснется дремлющий десятилетие вулкан.

Получится ли у Гончаренко? Скорее да, чем нет. Другой вопрос, что понимать под «получится». Процесс строительства новой команды всегда хлопотный, болезненный и зачастую продолжительный. К тому же есть разница между строительством в «Кубани», «Уфе» и ЦСКА.

Предположу, что армейцы не вернутся в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. И по итогам следующего тоже. Это время надо просто переждать, дать человеку спокойно заниматься своей работой. Благо он ее прекрасно знает.

С новой эпохой, ЦСКА.

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