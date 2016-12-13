«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко - о трансферах

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных трансферах ведущих клубов РФПЛ.

- Можно ли ожидать нынешней зимой переходы, сопоставимые с покупками Халка с Витселем? Или Данни и Тимощука в свое время?

- Вряд ли. Сейчас не та ситуация и в футболе, и в экономике в целом. Какие-то покупки больше 10 миллионов евро могут совершить от силы две-три команды. Это «Зенит», «Спартак» и, может быть, «Локомотив». «Краснодар» тратит деньги более рачительно.



- СМИ на днях сообщили, что Леонид Федун выделил на зимние трансферы «Спартака» 25 миллионов евро…

- Для нашего футбола это очень солидная сумма, тем более сейчас. Ну а почему это делается в «Спартаке» - понятно: команда уже давно не была так близко к чемпионству. Тут стоит потратиться: и отрыв хороший, и осталось играть не так много.



- Кем можно усилиться за такую сумму?

- Не знаю, это большой вопрос. Мы не раз видели, как игрок, хорошо выступавший где-то за рубежом, у нас оказывается не на высоте. Таски, например. Или Рохо возьмем. В «Спартаке» на него спускали всех собак, а в «Манчестер Юнайтед» он стал основным защитником. Ситуация в нашем футболе тонкая: можно заплатить деньги за легионера, но не факт, что он сразу привыкнет к российскому чемпионату и станет оправдывать ожидания. Многие приезжающие сюда футболисты на многие вещи смотрят широко раскрытыми глазами. Важно потратить деньги грамотно, а не озолотить людей, которые вертятся вокруг игроков.



- Вы уже говорили, что Селихов и Самедов нужны «Спартаку». На днях СМИ сообщили об интересе красно-белых к арендованному у «Ювентуса» «Вест Хэмом» нападающему Дзадзе. Он красно-белым пригодится?

- Мы же не слышали о Дзадзе от руководства «Спартака». Часто имеет место обыкновенный агентский вброс, чтобы привлечь внимание к игроку. Так что я бы этим слухам не доверял, а больше прислушивался к людям, которые имеют непосредственное отношение к команде. В любом случае, если покупать иностранца - это должно быть проверенное качество. В случае со «Спартаком» это однозначно будет креатура Карреры.



- Россиянина Шишкина тоже сватают в «Спартак». Чем красно-белым может помочь 29-летний защитник, в последнее время редко попадающий в основу «Локомотива»?

- Не знаю. Чтобы штрафные исполнять, а именно этим он мне запомнился, у «Спартака» есть Промес. Оборону же команды Шишкин точно не укрепит. Хотя укреплять ее нужно, потому что в первом круге «Спартак» мало пропускал только за счет везения. Если атака «Спартака» отвечает статусу претендента на чемпионство, то с защитой все печально - это показала игра с «Крыльями».

- Вас не удивляет, как необычно тихо себя ведет перед открытием трансферного окна «Зенит»? В отличие от того же «Спартака»?

- Ну «Спартак» пока купил только Селихова. Трансфер Самедова де-факто еще не произошел. А то, что «Зенит» помалкивает... Возможно, это требование главного тренера Луческу. Мы же до сих пор мало что знаем о нем.

- На поверхности лежит то, что питерцам в первую очередь нужен вратарь, согласны?

- Безусловно. Лодыгин будучи неплохим голкипером подводит команду в ключевые моменты. Так было и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Кого можно купить на эту позицию? На мой взгляд, на первом месте Джанаев, на втором - Беленов. Нету, игрок сборной Португалии, тоже много ошибается и даже может забрать у Лодыгина переходящее знамя ошибок. Они вдвоем - источники основного пожара в команде.

- Дзагоевым вроде как всерьез интересуется «Эвертон». Есть Алану смысл попробовать себя в английской премьер-лиге?

- Ему, конечно стоит, нынешний ЦСКА он давно перерос. Может быть АПЛ Дзагоеву как раз подойдет, учитывая его темперамент, взрывной характер. А вот нужен ли он «Эвертону» с учетом того, что давно не играл? Не уверен.

- Новый наставник ЦСКА Виктор Гончаренко хочет вернуть из «Уфы» защитника Васина. Способен ли он заменить кого-то из старой гвардии армейцев?

- Кого-то уже менять надо - они уже все как загнанные кони. ЦСКА сильно не хватает скоростных защитников. Насколько нужен Васин? Не уверен, что он сейчас не то что может составить конкуренцию Березуцким и Игнашевичу, а даже рядом стоять.

- В минувшие выходные громом среди ясного неба стала информация, что Миранчук может сменить «Локомотив» на «Рубин»...

- Здесь главный вопрос - кто является инициатором обмена. Если «Локомотив» хочет Алексея поменять, то получается, что даже железнодорожники не рассматривают полузащитника как постоянного игрока основы. Не делают на него ставку. А переход из «Локомотива» в «Рубин» - это на сегодняшний день некое понижение.

