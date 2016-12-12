Судья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых ворот

В матче регулярного чемпионата ВХЛ, в котором петербургская «СКА-Нева» принимала казанский «Барс», произошел интересный эпизод, который еще долго обсуждали после матча.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2, по одной голевой передаче на свой счет записали Дмитрий Юдин и Рафаэль Батыршин - обладатели двух последних Кубков Гагарина. Оба защитника восстанавливаются после травмы и готовятся к возвращению в основной состав.

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Для определения победителя встречи были назначены буллиты. Первый послематчевый бросок исполнял Максим Лазарев, вернувшийся в «Ак Барс» после неудачной попытки заиграть в НХЛ. Он забить не сумел, в отличие от Ивана Володина из «СКА-Невы», который сделал счет 1:0.

Следующим буллит исполнял Дмитрий Каштанов, который несколькими движениями раскачал вратаря и отправил шайбу под Алексея Мельничука. После небольшой паузы стало понятно, что шайба пересекла линию ворот, однако главный судья матча ее не засчитал. Со стороны все выглядит вполне законно, и никаких оснований для того, чтобы не засчитать гол, не существует.

Предлагаем посмотреть видео, недоумение комментатора прилагается:





Скорее всего, дело в том, что за несколько секунд до того, как шайба оказалась в воротах, голкипер армейцев случайно сдвинул их. Получается, что каким бы образом шайба ни попала в ворота, она засчитана бы не была. Хотя в регламенте ВХЛ что-то подобное найти не получилось.

Сразу вспоминается игровой эпизод в матче олимпийского турнира в Сочи, когда Федор Тютин забил шайбу в ворота сборной США, но американский судья отменил взятие ворот из-за сдвинутых ворот.





На видео из ворот явно видно, что ворота были сдвинуты до того, как шайба оказалась в них.

Тренерский штаб «Барса» позвал своего вратаря Максима Сидорова и продолжать серию не хотел. Возможно, из-за этого вратарю казанцев был выписан 10-минутный штраф. После продолжительных разговоров серия все-таки продолжилась, но только для того, чтобы сразу закончиться победным буллитом Андрея Рычагова.

- Я разговаривал с экспертом, - объяснил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барса» Айрат Кадейкин. - Он мне сказал, что если вратарь сдвигает ворота, а шайба заползает за линию - гол надо засчитывать. Мы уточняем этот момент, посмотрим, был ли прав судья.

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», «Барс» пытался внести в протокол матча неправомерность засчитанного гола, но в итоге такой отметки в протоколе не было.

