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Новая «волна» в Тролльхеттане

Евгений Конов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новая «волна» в Тролльхеттане
Источник: «Советский спорт»

С 9 по 11 декабря в Швеции состоялся международный «Турнир четырех наций» с участием сильнейших хоккеистов мира, в котором национальная сборная России не просто одержала победу, а явила миру обновленную команду с новыми лидерами и именами.

Удержаться на вершине, как известно, гораздо сложнее, чем ее покорить. А отстаивать чемпионский титул на протяжении четырех чемпионатов мира подряд – какой стране и в каком виде спорта такое удавалось? Чтобы быть первым и недосягаемым, нужно развиваться и совершенствоваться, причем непрерывно. То есть, меняться. Где-то – рисковать. И главное – не бояться изменений.

«КРЕДИТ» ОТ ИСПОЛКОМА

В канун перемен тренерский штаб национальной сборной России (тоже, кстати, обновленный) получил полную поддержку Исполкома отечественной Федерации хоккея с мячом. Кредит доверия Сергею Мяусу, а также его новым помощникам – 6-кратным чемпионам мира Михаилу Свешникову и Павлу Францу, выдан солидный, но и спрос будет максимальным. Чемпионам так претит приставка «вице», а болельщики снова ждут «золота» и красивой игры!

Создать новую команду, способную как минимум на ближайшее десятилетие стать лидером мирового хоккея с мячом – задача повышенной степени сложности, что отметил и председатель Тренерского Совета ФХМР, легендарный Владимир Янко. Первый «тест» пришелся на Тролльхеттан, куда среди 18 игроков получили вызов 19-летний Валерий Ивкин и 20-летние Владислав Кузнецов и Михаил Сергеев. Им, «зеленым» дебютантам пороха бы понюхать, атмосферой сборной пропитаться, а вот от Максима Ишкельдина и Алана Джусоева тренеры ждут уже демонстрации лидерских задатков на льду. Последнему доверяют не только нити игры в середине поля, но и капитанскую повязку. «Честно говоря, это стало полной неожиданностью», – скажет после 4-кратный чемпион мира. После того, как поднимет над головой хрустальный «глобус» и будет признан лучшим игроком и полузащитником турнира.

ПАХАТЬ КАК ИВАНУШКИН

Мини-турнир на западе Швеции, конечно, «рабочий», как назовет его главный тренер Сергей Мяус. Но за место в сборной не работать надо, а пахать! Пахать, как пашут на зависть дебютантам заслуженные Евгений Иванушкин, Дмитрий Савельев и Сергей Шабуров. Именно рядом с ними, зрелыми лидерами, есть шанс вырасти у Кузнецова и другой талантливой молодежи, которая из года в год появляется на небосклоне. Они знают и расскажут, как обыгрывать шведов, уже, кажется, неспособных заснуть от желания взять реванш за неудачи последних лет. Не вышло у хозяев, собравших лучшие силы, и в этот раз: на последних секундах матча Ишкельдин подкараулил отскок в штрафной – 6:5.

«После чемпионата мира в Ульяновске между нами и шведами была «недосказанность», ведь они считали, что сыграй в финале мы не с финнами, все было бы по-другому. Так что, в Тролльхеттане у них был шанс доказать это, а победили снова мы, – считает Иванушкин. – У нас создается новая команда, и эта победа придаст ей уверенности. Каждый матч мы выходим и доказываем, что не зря брали «золото» последние 4 года».

Обновленная сборная обыгрывает и финнов: «на классе», не позволяя вице-чемпионам мира приблизиться к себе на протяжении всего матча (8:4). Разгром норвежцев (11:2) официально нарекает сборную России победителем. Пока – международного подготовительного турнира. На чемпионате мира в Сандвикене все будет куда серьезнее: значит, работа продолжается.

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